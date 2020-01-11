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 Политика Украины
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 Зеленский по телефону обсудил с Макроном участие Франции в расследовании крушения украинского самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поблагодарил французского коллегу за соболезнования в связи с катастрофой самолета в Иране.

"Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования ", - сказал Зеленский.

Стороны отметили, что быстрое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.

Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратится к украинскому народу в связи с признанием Ираном вины за сбитый самолет МАУ, - Офис Президента

Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. Франция уже начала формальную процедуру соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Президенты также обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже. Зеленский проинформировал Макрона об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе.

Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог. Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время.

Также читайте: Французские эксперты будут участвовать в расследовании авиакатастрофы в Иране

"Эмманюэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169375
 
 
 Топ комментарии
 
господи, не лізьте вже...нічого не чіпайте
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Хуйлу осталось позвонить и нормалёк ... Зеленский по телефону обсудил с Макроном участие Франции в расследовании крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 1746
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Осторожней нужно быть Макрону с Господином Зеленским. От него одни беды. А то еще Франсу бросит его старушка Бриджит и уйдет к другому Зеленский по телефону обсудил с Макроном участие Франции в расследовании крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 3983
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Значить інструкції від х...ла вже поступили.
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Осторожней нужно быть Макрону с Господином Зеленским. От него одни беды. А то еще Франсу бросит его старушка Бриджит и уйдет к другому Зеленский по телефону обсудил с Макроном участие Франции в расследовании крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 3983
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С цим треба щось робити, коли Зеленський був у Паріжі загорівся Собор Паризької Богоматері, коли був в Японії, Японію накрив тайфун, після визиту в Судан помер султан Судану, основний час свого життя він перебуває в Україні, прикидуєте чим це грозить наші країні.
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как парх...я срака на вкус, бобик?
тебе нравится?
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господи, не лізьте вже...нічого не чіпайте
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Макрон - ты что, мой друг, так поспешил с поддержкой Ирана в его признании вины , Владимиру Вяликому это не понравится , он тебе сделает по попке ...
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О, так, Макрон нарозслідує. Ще фрау штазі зателефонуй, придурок.
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Слизняк.
Вместо того, что бы выступить и объявить что произошло, он только сопли по телефону распускает.
Уже Иран признал свою вину в гибели самолета, а этот баран "привлекает Францию к расследованию".
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А ,кстати, Макарон и Меркель вроде все время молчали , даже больше молчали чем наш прокремлевский осел
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А оно им надо. В каком-то Иране сбили самолет какого-то бангладеша. Я теперь еще президент бангладеша звонит. Зачем?
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я обсуждала эту тему с немцами и они цинично заявили, что самолеты падают и авто губит людей...мир остановился и это пугает...
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какая хорошая клиника.. даже интернетом, вижу, дают пользоваться
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Саркози сдал Грузию,а этот недо-наполеон Украину хочет развести.Не касаясь личного,но не просто так их называют бриты жабоедами.Всегда в политике как ужи были.Никакой веры им.
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А вот и новость подоспела соответствующая - В ГОСДУМЕ РАСКРИТИКОВАЛИ ИРАН ЗА ПРИЗНАНИЕ СВОЕЙ ВИНЫ
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что он может решить и что сказать? смешно читать о его коммуникации с другими президентами на фоне жуткого дилетантства зе
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..ну теперь я спокоен
Если эти два поца проведут расследование
то точно кого-то из Украинских патриотов посадят
Главное не опоздали
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самій главній патриот у нас Петя.. надо с него и начинать
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расскажи это трубе, бобик Зеленський телефоном обговорив із Макроном участь Франції в розслідуванні катастрофи українського літака в Ірані - Цензор.НЕТ 9428 - он уже попробовал...
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Вот это ему повод напомнить о себе, попиарится, так то его уже ни за что не считают, случайностью в мировой политике, а тут такой повод со всеми поговорить по телефону
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Сашко 25 няв‏ @vono_e_znovu 3 часа назад

давні друзі, просто нагадаю що саме Франція колись розпочала ядерну програму Ірану, і збудувала їм реактор, і це в країні де проблем з енергоносіями не буде ще 1000 років, і це без врахування сонця та іншого
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Мікрон в Україну через Оман чи через Іран полетить чи як?
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все подх.йдловники будут расследовать преступление х.йла...
цирк и клоуны.
только клоуны непонятно кто - танцующие или быдлоэлекторат?
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Макарон _путенский холуй, не следует нашим так называемым президентам с ним общаться если не хотят сами себя скомпроментировать
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о, если с говорить другом двух друзей, то всё плучиться, как, как вы могли выбрать себе президентом осла янелоха, кто вас так одурмалил, ведь украискии народ раньше не считался стадом баранов, но руководитель осёл, я на опе и слов не хватает.
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