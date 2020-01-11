 К "Большой стройке" уже готовы сотни заводов, - советник премьера Голик. ФОТО

Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
Голик, в частности, опубликовал фото техники, обслуживающей один из асфальто-бетонных заводов, готовых к началу ремонта и реконструкции дорог.
"В ожидании сезона и начала Большой Стройки. Немного дорожно-строительной техники, обслуживающей один отдельно взятый асфальтный завод, одной отдельно взятой компании. Заводов таких и таких компаний - несколько десятков. И будут еще. Все на старте. Следите за анонсами. Будет ярко", - заявил Голик.
По словам Голика, являющегося также советником главы Укравтодора, речь идет о капитальном ремонте тысяч километров дорог.
Ранее Голик заявил, что в 2020 году все дороги, начатые и брошенные "Укравтодором", будут достроены и доделаны. А новые объекты будут делаться в рамках концепции от начала и до конца и желательно в рамках года.
Для того, чтобы это стало возможно, правительство и парламент приняли ряд нормативных актов, которые существенно упростили работу дорожным компаниям, в частности, была изменена система ценообразования в дорожной отрасли.
Якщо ні - то яка це готовність в продавця автотехніки?
Большой скачок, аднака. Где-то я уже об этом читал...
Хочется знать, сколько километров дорог построено, что это за дороги и во сколько обошлось строительство.
А то ведь злые языки могут принять за обычную показуху и вранье...
Вспомните, как пэтя-открывашка дорожный знак открывал)))
Даже идиотов мечты сбываются.
Видимо даже самые тупые зебилы поняли...что ни каких претензий к Пороше Порошенко нет...
Но ты похоже самый- самый тупой зебил..
Алєнь, гугл транслейт так і нє асіліл?
Засцыт, вернее его жаба задавит
Школы и садики из асфальта???? Это оригинально....
https://www.youtube.com/watch?v=qLvNqHMomAQ
Зє!біли, вони такі Зє!біли!
Был смотрящим за откатами при губернаторе Резниченко (соратник Порошенко), но это не смущает Лёху на самокате - ценный кадр оказался в новой команде!
Цены на отопление снизили ( ссуки, пришла платёжка за опалення процентов на 30 больше, чем за предыдущие годы и это при том шо зимы то и не было)
Теперь месяц будем всё строить.
Потом будем марс недели две покорять.
А там межгалактические полёты не за горами)
На фото ЕЛЕВАТОР І АВТОПАРК АГРОХОЛДИНГУ!
Зебилы, бубочка вытер свою жопу вашими глупыми мордами. Таков удел лохов.
А. Ремонтують там де кошторис ремонту найдорожчий.
Б. Ремонтують там де попередньо вже був капітальний ремонт за період 2-3 роки.
В. Дуже ******* почати капітальний ремонт на ділянках які не потребують капітального ремонту.
Г. Особливо ******* капітальні ремонти на тих дорогах які знаходяться в безпосередній близькості від асфальтних заводів.
Теперішня влада продовжує "с огоньком" розвиває та вдосконалювати "здобутки" папередніков!)