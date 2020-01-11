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Все про:дороги (1878) строительство (1673) Голик Юрий (55)

 К "Большой стройке" уже готовы сотни заводов, - советник премьера Голик. ФОТО

Множество техники и асфальтных заводов готовы к началу "Большого строительства", которое подразумевает масштабное строительство тысяч километров дорог, школ, стадионов и детских садиков по всей стране.

Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

К Большой стройке уже готовы сотни заводов, - советник премьера Голик 01

Голик, в частности, опубликовал фото техники, обслуживающей один из асфальто-бетонных заводов, готовых к началу ремонта и реконструкции дорог.

"В ожидании сезона и начала Большой Стройки. Немного дорожно-строительной техники, обслуживающей один отдельно взятый асфальтный завод, одной отдельно взятой компании. Заводов таких и таких компаний - несколько десятков. И будут еще. Все на старте. Следите за анонсами. Будет ярко", - заявил Голик.

К Большой стройке уже готовы сотни заводов, - советник премьера Голик 02

По словам Голика, являющегося также советником главы Укравтодора, речь идет о капитальном ремонте тысяч километров дорог.

Ранее Голик заявил, что в 2020 году все дороги, начатые и брошенные "Укравтодором", будут достроены и доделаны. А новые объекты будут делаться в рамках концепции от начала и до конца и желательно в рамках года.

Для того, чтобы это стало возможно, правительство и парламент приняли ряд нормативных актов, которые существенно упростили работу дорожным компаниям, в частности, была изменена система ценообразования в дорожной отрасли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 2020 нужно построить 4 тыс. км дорог, мы должны сшить страну дорогами, - Гончарук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3169371
 
   
 Топ комментарии
 
Большая стройка в смартфоне? Это стратегия какая-то? где скачать? К "Большой стройке" уже готовы сотни заводов, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 1524
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Это что бы у зебилов мое сообщение осталось не только на сетчатке, а и отпечаталось в мозгу, хотя о чом это я? Нету там мозга К "Большой стройке" уже готовы сотни заводов, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 731
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народ, хто може збільшити фотку, - а держномера на цій автотехніці видно?
Якщо ні - то яка це готовність в продавця автотехніки?
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Большой скачок, аднака. Где-то я уже об этом читал...
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и в эти чудные времена тов. Мао заморил голодом миллионов так с 50.....душ. К "Большой стройке" уже готовы сотни заводов, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 218
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Единственное что пока построили зеленые - это ботофермы с тысячей нанятых ботов, которые вылизывают своему Ослу зад 24 часа онлайн
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Этот порохобот хоть знает, что приЗедент уже построил дороги европейского качества еще в ноябре прошлого года?
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А где бы увидеть результаты?
Хочется знать, сколько километров дорог построено, что это за дороги и во сколько обошлось строительство.
А то ведь злые языки могут принять за обычную показуху и вранье...

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Загугли ТехноНовости на ютубе, там постоянно вьікладьівают ролики.
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обещать - основной опознавательный признак украинских вельмож
К "Большой стройке" уже готовы сотни заводов, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 9996
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Й де ж ви взяли ті сотні заводів??? Невже попередники не розікрали???
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Тут народу нужньі заводьі по производству диванов, а не дорог)))
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И попкорна....потому что существующих запасов может и не хватить...
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Дороги и в селах треба робити .И социальные автобусы должны быть.Ибо в селах -одни старики доживають,а если рарешать 10000 га латифундистам ,село вымре зовсим.Они просто выжгуть села.
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Жесть. Комменты зрады, это нечто!
Вспомните, как пэтя-открывашка дорожный знак открывал)))
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Где то это уже было...и это называлось Нью- Васюки.....😀
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А почнуть всі ті "грандіозні" ремонти і будови з Нью Васюків.
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Заголовок і початок статті - просто немов з СРСР. "Стройка века", "сотни заводов и фабрик"... не вистачає лише "вьіполнить и перевьіполнить"

К "Большой стройке" уже готовы сотни заводов, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 4208
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Пєтя помер? Ні? То чого на допити не ходить? Чи такІ, нарешті, ТАК
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ашотакое?устал выслушивать про нелоха осла оманского?
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Не вызывают потому что ...вот и не ходит..
Видимо даже самые тупые зебилы поняли...что ни каких претензий к Пороше Порошенко нет...
Но ты похоже самый- самый тупой зебил..
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"такІ"

Алєнь, гугл транслейт так і нє асіліл?
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Ты прав, ЗЕленой дрысле до Пороха, как ЗЕбилу рачки до Марса.
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Цікаво, Порошенко підпалить свій будинок, як Гонтарева, …….
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))))
Засцыт, вернее его жаба задавит
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интересно а уйло в этом году сдохнет? ты как думаешь номерной?
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... а попереду Кормчий на білому естонському ровери
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Помнится к 2012 году то же стройка была грандиозная. До сих пор долги отдаются за донецкий и луганский аэропорты.
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..Ви те що почали закінчить ..Так наприкінці минулого року всі *ремонти -шмонти *..заморозили ..Дірка то в бюджеті на 70 лярдів .!...
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АлкоГолик, можно подумать , что эта техника в ******** гараже стояла.
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Множество техники и асфальтных заводов готовы к началу "Большого строительства" .... школ, стадионов и детских садиков.

Школы и садики из асфальта???? Это оригинально....
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походу новорождённая влада зебилов так и не заметила, что строительство, и дорог в том числе, последние пять лет (при бандеровцах, в воюющей с Мордором стране) шло как никогда успешно.. почти по Жванецкому:
https://www.youtube.com/watch?v=qLvNqHMomAQ
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А чому на фото ЕЛЕВАТОР І АВТОПАРК АГРОХОЛДИНГУ? До "Великого будівництва" вже готові сотні заводів, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 5285
Зє!біли, вони такі Зє!біли! До "Великого будівництва" вже готові сотні заводів, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 5111
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ахах точно, из зерна будут дороги строить или кукурузы...
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Фейсбучные видеороликовые строители *******, в видеороликах все умеют, и корупцию борят, и войну закачивают, и всех воров в тюрьмы садят, но... только в видеороликах... как кацапы по телеку рассею с кален поднимают... но только по телеку, а эти зеленые недоноски в фейсбуке...
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Голик - коррупционер, на котором клейма негде ставить!
Был смотрящим за откатами при губернаторе Резниченко (соратник Порошенко), но это не смущает Лёху на самокате - ценный кадр оказался в новой команде!
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а що сталося з сотнями старих асфапьтових заводів ?
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"Множество техники и асфальтных заводов готовы к началу "Большого строительства", которое подразумевает масштабное строительство тысяч километров дорог, школ, стадионов и детских садиков по всей стране." - школы и садики закрывают по всей стране, а этот будет строить. Сеть автомобильных дорог общего пользования включает 164,1 тыс. км дорог с твёрдым покрытием. Этот Голик напоминает мне Ложкина.

До "Великого будівництва" вже готові сотні заводів, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 1886 До "Великого будівництва" вже готові сотні заводів, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 2142
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Ну да.
Цены на отопление снизили ( ссуки, пришла платёжка за опалення процентов на 30 больше, чем за предыдущие годы и это при том шо зимы то и не было)
Теперь месяц будем всё строить.
Потом будем марс недели две покорять.
А там межгалактические полёты не за горами)
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сначала обещали 40 тыс км, 100 школ, 100 заводов.....потом нам обещали 4 тыс км дорог.....а позже оказалось, что и на 2 тыс км нет
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У них навіть фотки нема.
На фото ЕЛЕВАТОР І АВТОПАРК АГРОХОЛДИНГУ!
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И 4 тыщи баксов для педагогов. А теперь говорят, что этих учителей развелось, как у Бобика блох и надо их сокращать. До "Великого будівництва" вже готові сотні заводів, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 4369 До "Великого будівництва" вже готові сотні заводів, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 4369 До "Великого будівництва" вже готові сотні заводів, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 4369
Зебилы, бубочка вытер свою жопу вашими глупыми мордами. Таков удел лохов.
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В общем, ЗЕбилы, это ваши Нью-Васюки. До "Великого будівництва" вже готові сотні заводів, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 5248 До "Великого будівництва" вже готові сотні заводів, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 5248 До "Великого будівництва" вже готові сотні заводів, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 5248
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самая большая гостайна, єто реальная стоимость 1 км дороги.
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Очередной наркоман? что за картинки он там постит?
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Практика попередньої влади показує:
А. Ремонтують там де кошторис ремонту найдорожчий.
Б. Ремонтують там де попередньо вже був капітальний ремонт за період 2-3 роки.
В. Дуже ******* почати капітальний ремонт на ділянках які не потребують капітального ремонту.
Г. Особливо ******* капітальні ремонти на тих дорогах які знаходяться в безпосередній близькості від асфальтних заводів.
Теперішня влада продовжує "с огоньком" розвиває та вдосконалювати "здобутки" папередніков!)
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