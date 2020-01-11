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Все про:авария (1117) железная дорога (1135) Кировоградщина (325) Укрзализныця (1779)

 Из-за столкновения автомотрисы и грузового поезда на Кировоградщине опаздывает ряд пассажирских поездов, - Укрзализныця

АО "Укрзализныця" сообщает о возможном опоздании пассажирских поездов в связи с транспортной аварией в Кировоградской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"В субботу в 10:55 в районе железнодорожной станции Счастливая (Кировоградская область) произошло транспортное происшествие с участием автомотрисы и грузового поезда. Травмированных и пострадавших нет. Для ликвидации последствий аварии задействован восстановительный поезд. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый дизель-поезд, вышедший на маршрут 27 декабря, поломался по дороге в аэропорт "Борисполь", - СМИ. ФОТО

Из-за столкновения опаздывают поезда: № 738 Запорожье - Киев на 29 минут № 243 Днепр - Ивано-Франковск - на 1 час 04 минуты, № 732 Киев - Запорожье - на 1 час 48 минут (ориентировочное время задержки этого поезда на отправку обратно из Запорожья в Киев составляет 40 минут).

Источник: https://censor.net.ua/n3169370
 
 
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Розділення та приватизація Укрзалізниці призведе до того що такі аварії будуть на кожному кроці! Втрата Укрзалізницею контролю над тепловозними бригадами призведе до повного знищення безпеки руху!
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Скоро так і буде. Колійним господарством володіє одна приватна компанія, службою сигналізації і зв'язку - інша, рухомим складом вантажних перевезень - третя, контактною лінєю - четверта, моторвагонними депо - п'ята.
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в тайланде велосипед столкнулся с рикшей, лаовай опоздал в аэропорт. почему цензор не освещает это экстраординарное событие ?
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