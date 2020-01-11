 Из-за столкновения автомотрисы и грузового поезда на Кировоградщине опаздывает ряд пассажирских поездов, - Укрзализныця

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"В субботу в 10:55 в районе железнодорожной станции Счастливая (Кировоградская область) произошло транспортное происшествие с участием автомотрисы и грузового поезда. Травмированных и пострадавших нет. Для ликвидации последствий аварии задействован восстановительный поезд. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

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Из-за столкновения опаздывают поезда: № 738 Запорожье - Киев на 29 минут № 243 Днепр - Ивано-Франковск - на 1 час 04 минуты, № 732 Киев - Запорожье - на 1 час 48 минут (ориентировочное время задержки этого поезда на отправку обратно из Запорожья в Киев составляет 40 минут).