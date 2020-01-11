 Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько в ходе совещания Совета национальной безопасности и обороны.
Как отмечается, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в субботу провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" в Иране.
Он пообещал, что обществу будет оперативно предоставляться информация о результатах расследования авиакатастрофы.
В свою очередь замгенпрокурора Касько проинформировал, что сейчас продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к трагедии.
На совещании также говорилось о том, что сейчас украинские эксперты работают над расшифровкой информации, содержащейся в "черных ящиках" самолета Boeing 737 рейса PS 752.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
Многие в Украине вылили обильную порцию критики на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот несмотря на критическую ситуацию, в которой оказалось государство, отсутствовал в стране и не очень-то и спешил возвращаться.
Все забыли, что президента в момент его отсутствия в стране, всегда может подменить спикер Верховной Рады, это второе лицо в государстве.
Тем не менее, есть один нюанс: Главнокомандующего в Украине заменить не кем. Только он может принимать важные решения. И, если страна не воюет, то он может себе позволить отпуск, но при этом, имея под рукой связь и борт, чтобы в любую секунду среагировать, а Украина воюет. И там, откуда вывели войска, правильнее сказать, развели в одностороннем порядке, идут обстрелы.
Главнокомандующий слезно нам клялся и божился, что в случае обстрелов, наша армия вернется на позиции. Теперь самое время спросить: вернулись?
И какова цена слова президента?
І хватить рекламувати касапські ролики! Не допомагай касапстану! Пінчук і бабабеня, рижамразь - тобі платять? Нє? Я знаю, що ні. Так не роби дурниць!
Евгений Пригожин (известный бизнесмен, имя которого связывают с «ЧВК Вагнера») вчера был задержан в аэропорту Мюнхена, после его прибытия из Санкт-Петербурга в 11 часов утра.
Почніть.
Преамбула Документу:
«Россія простачає свою зброю для розпалювання міжнародних конфліктів у різні регіони світу, такі як: Україна, Сирія, Іран...»
Щоправда, не при ******** владі...
касько,он такой касько...
Ну и по фактам - наш самолет, пишут, вылетел за ночь девятым по счету...
Задержался с вылетом на 50 минут, выгружая и загружая чей-то груз...
Ну и третье, немного отклонился от своего маршрута...Я думаю, все эти факторы и стали причиной в роковой ошибке при запуске ракеты!
1 Президент України в момент трагедії літака знаходився безвісти відсутнім у країні Ніхто не знав де він ( то в Синьогорі то на лижному курорті , а потім знайшли його аж в країні Оман. Навіть після трагедії він повернувся в Україну аж через 12годин а не терміново) Все це для кваліфікації злочинних дій має говорити про те , що президент України Володимир Зеленський фактично самоусунувся від виконання своїх конституційних обов'язків .А це для Верховної Ради України має стати вагомою підставою для усунення Зеленського від виконання ним обов'язків ним Президента України. ( Фактично Зеленський не керував країною)
2 В Україні були безвісти відсутнімицілий ряд високопосадовців
Голова комітету розвідки ( голова офісу Президента) Андрій Богдан
Голова Служби безпеки Іван Баканов
Міністр МВС Арсен Аваков.
Не зрозуміло хто ж на хазяйстві лишався??? А якщо війна??? Голова Верховної ради , голови парламеських фракцій. Не одного термінового засідання А тепер хто небудь поясніть мені, якщо це не є злочинна халатність то як по іншому має Касько кваліфікувати дії найвищих посадовців Держави ( вчорашніх клоунів) ????? Тільки саботаж і самоусунення від виконання своїх обов'язків.