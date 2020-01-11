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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько

На данный момент продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране 8 января.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько в ходе совещания Совета национальной безопасности и обороны.

Как отмечается, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в субботу провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" в Иране.

Он пообещал, что обществу будет оперативно предоставляться информация о результатах расследования авиакатастрофы.

В свою очередь замгенпрокурора Касько проинформировал, что сейчас продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к трагедии.

На совещании также говорилось о том, что сейчас украинские эксперты работают над расшифровкой информации, содержащейся в "черных ящиках" самолета Boeing 737 рейса PS 752.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командующий аэрокосмическими силами КСИР Хаджизаде взял на себя ответственность за гибель украинского самолета

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169369
 
 
 Топ комментарии
 
Я поражаюсь дебилизму этого зеленого стада...чес слово...
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Что тут квалифицировать? И зебилу понятно - Военное преступление!!! Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько - Цензор.НЕТ 5692
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Один из итогов этого расследования должен быть один--ИМПИЧМЕНТ ЗЕЛЁНОЙ ШМАРКЛЕ.
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Что тут квалифицировать? И зебилу понятно - Военное преступление!!! Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько - Цензор.НЕТ 5692
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нууу, так работать будет, где все ясно, а свыню когда на нары сопровождать будете?
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кацарылый если ты не в курсе свинья это обще призннанный бренд кацарылых во всем мире.
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вот видишь ты тоже догадался обиделся и начал обзываться
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Президент обещал, что в случае обстрелов на востоке армия вернется на позиции. Вернулись? И какова цена слова президента?
Многие в Украине вылили обильную порцию критики на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот несмотря на критическую ситуацию, в которой оказалось государство, отсутствовал в стране и не очень-то и спешил возвращаться.
Все забыли, что президента в момент его отсутствия в стране, всегда может подменить спикер Верховной Рады, это второе лицо в государстве.
Тем не менее, есть один нюанс: Главнокомандующего в Украине заменить не кем. Только он может принимать важные решения. И, если страна не воюет, то он может себе позволить отпуск, но при этом, имея под рукой связь и борт, чтобы в любую секунду среагировать, а Украина воюет. И там, откуда вывели войска, правильнее сказать, развели в одностороннем порядке, идут обстрелы.
Главнокомандующий слезно нам клялся и божился, что в случае обстрелов, наша армия вернется на позиции. Теперь самое время спросить: вернулись?
И какова цена слова президента?
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Даже капитан Гнездилов бы разобрался в этом деле.

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якщо би ***** йому дозволило би...

І хватить рекламувати касапські ролики! Не допомагай касапстану! Пінчук і бабабеня, рижамразь - тобі платять? Нє? Я знаю, що ні. Так не роби дурниць!
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Вообще-то сериал с Гнездиловым это чисто украинский проэкт телеканала ICTV
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Чогось не вірю... Дивився пару раз кінцівки перед "Свобода слова на ICTV" - нічого українського там не побачив.
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Цензору интересно будет....как никак дружбан куйло вовы(кличка повар)

Евгений Пригожин (известный бизнесмен, имя которого связывают с «ЧВК Вагнера») вчера был задержан в аэропорту Мюнхена, после его прибытия из Санкт-Петербурга в 11 часов утра.
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ты дывы...а русня его обыскалась,даже прикопали вроде месяца два как Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько - Цензор.НЕТ 2112
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Там правда Меркель сегодня сама в заложниках...
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Один из итогов этого расследования должен быть один--ИМПИЧМЕНТ ЗЕЛЁНОЙ ШМАРКЛЕ.
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З Богом
Почніть.
Преамбула Документу:
«Россія простачає свою зброю для розпалювання міжнародних конфліктів у різні регіони світу, такі як: Україна, Сирія, Іран...»
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Я поражаюсь дебилизму этого зеленого стада...чес слово...
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это просто твой небосвод хрустально ясен Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько - Цензор.НЕТ 6408
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Ты ..зебил..уже помолился с утра на портрет оманского осла??
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а ты, удмурд, на своего удмурдского Бога куйла ботоксного помолился? смотри не пропускай, а то таварищ лейтенант... старшой.. накажет Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько - Цензор.НЕТ 2596
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Это тот который из вашего зеленого стада? Бакланов? А когда ему и за что старшого дали? За Куршавель?
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а как они легко переобуваются, ощущение, что ни мозгов, ни амбиций, ни гордости, а только тина...
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ну нет уж , пора отличать зедебилов от зеслуг кремля
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Не в тему, но актуально =лохмаченко и усик какими бы чемпионами не были , и опять же благодаря Украине( бо їли українське сало та хліб,) Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько - Цензор.НЕТ 1879 не стоят и одного простого бойца на передовой. И за их сегодняшние высказывания и посты без всякого сожаления лишить гражданства и под сраку на кацапию.Правда и вся нынешняя власть под стать этим гнилым чемпионам.Печаль... Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько - Цензор.НЕТ 8457
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Потрібен закон про колаборантів...
Щоправда, не при ******** владі...
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почему крушению,а не уничтожению?аятолла признался и покаялся.
касько,он такой касько...
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Ситуация похожа нату котроя произошла над черным мрем когда укр.военные сбили рос.самолет летевший из Израиля Министра уволили и выплатили огромную компенсацию
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Первое, надо было сразу прекратить любое авиа сообщение с Ираном после его противостояния с США! Там война назревала каждую минуту! Или руководство авиалиний этого не знали? Оставить их безнаказанными - это значит, что они будут и дальше подвергать жизнь украинцев большой опасности!


Ну и по фактам - наш самолет, пишут, вылетел за ночь девятым по счету...
Задержался с вылетом на 50 минут, выгружая и загружая чей-то груз...
Ну и третье, немного отклонился от своего маршрута...Я думаю, все эти факторы и стали причиной в роковой ошибке при запуске ракеты!
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Какое немного отклонился от курса???? Пилот самолета это не водитель такси который куда захотет туда и поехал. Курс а равно как и занимаемый эшелон ему передает диспетчер, который сопровождает самолет. И если говорят что самолет отклонилчя от курса и вышел ра рамки воздушного коридора , который обозначен для гражданских судов( что маловироятно) то это в первую очередь вина диспетчера зоны аэропорта
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"вихід в світ" Каська свідчить про те, що ні Рябошапки, ні Баканова, ні Авакова досі в Україні нема. Відпочивають...
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А СБУ откроет справу об отсутствии главных членов РНБО в стране во время войны ? О лживой информации об отпуске Презика в Украине и обо всем остальном дерьме от него валившем последующие дни ? ОНО, глава СБУ уже не в Куршавеле?
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В Иране фактически идет война, противоборствующие стороны обстреливают друг друга, все в напряжении, все ждут очередного обстрела. Американские военнослужащие заблаговременно попрятались в бомбоубежищах. Иранские и американские пассажирские самолеты не летают. Военные самолеты тоже не летают, поскольку есть большая опасность быть сбитым. Но украинский беззащитный пассажирский самолет с полным салоном пассажиров послали в пекло, на верную смерть. Кто в Украине отслеживает безопасность полетов в горячих точках. Почему не запретили полет. Вот собрать бы всех этих чиновников и послать в пассажирском самолете, полетать над Ираном. Одной из причин преступных действий, точнее полного бездействия украинской власти, которые привели к крушению самолета в Иране, является, то, что не было запрета на полеты в небе Ирана.
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после расследования, дело передать в Барышевский суд. И хана Ирану
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А кваліфікацію злочинних які призвели до смерті людей потрібно в першу чергу починати з вищого керівництва країною і притягувати їх до кримінальної відповідальності
1 Президент України в момент трагедії літака знаходився безвісти відсутнім у країні Ніхто не знав де він ( то в Синьогорі то на лижному курорті , а потім знайшли його аж в країні Оман. Навіть після трагедії він повернувся в Україну аж через 12годин а не терміново) Все це для кваліфікації злочинних дій має говорити про те , що президент України Володимир Зеленський фактично самоусунувся від виконання своїх конституційних обов'язків .А це для Верховної Ради України має стати вагомою підставою для усунення Зеленського від виконання ним обов'язків ним Президента України. ( Фактично Зеленський не керував країною)
2 В Україні були безвісти відсутнімицілий ряд високопосадовців
Голова комітету розвідки ( голова офісу Президента) Андрій Богдан
Голова Служби безпеки Іван Баканов
Міністр МВС Арсен Аваков.
Не зрозуміло хто ж на хазяйстві лишався??? А якщо війна??? Голова Верховної ради , голови парламеських фракцій. Не одного термінового засідання А тепер хто небудь поясніть мені, якщо це не є злочинна халатність то як по іншому має Касько кваліфікувати дії найвищих посадовців Держави ( вчорашніх клоунів) ????? Тільки саботаж і самоусунення від виконання своїх обов'язків.
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