 Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько в ходе совещания Совета национальной безопасности и обороны.

Как отмечается, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в субботу провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" в Иране.

Он пообещал, что обществу будет оперативно предоставляться информация о результатах расследования авиакатастрофы.

В свою очередь замгенпрокурора Касько проинформировал, что сейчас продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к трагедии.

На совещании также говорилось о том, что сейчас украинские эксперты работают над расшифровкой информации, содержащейся в "черных ящиках" самолета Boeing 737 рейса PS 752.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.