 Зеленский должен признаться, что в Омане не было никакого визита, - Величкович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей странице в сети Facebook народный депутат из фракции "ЕС" Николай Величкович, комментируя новость о смерти тяжелобольного султана Омана.
"Своей смертью султан Омана невольно разоблачил ложь Зеленского о визите в эту страну, которой тот прикрывал свой тайный отдых. Ясно, что когда монарх был при смерти, а он болел давно, оманская сторона даже теоретически не могла планировать визиты иностранных лидеров. У лжи короткие ноги. Ложью мир обойдешь, но назад не вернешься.
Банковая с Оманом завралась. Зеленский должен извиниться за ложь и признать, что отдыхал", - убежден Величкович.
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрий Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".
Ім срать на все, ім все гори, страна в прідачу тоже!"
ДДТ.
Та ти і так уже все зрозумів, просто не наважуєшся поки в голос визнати що тебе обдурили.
Сторонники Зеленского, считают вполне нормальным, что президент едет в другую страну и встречается там не с главой государства, а с министром.
Следовательно, можно продолжать врать.
При парашенки такого не було!
Вибачитися хто? Богообраний?
Перед ким? Перед гоями?