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Все про:Зеленский (4227) Оман (17) Европейская Солидарность (213)

 Зеленский должен признаться, что в Омане не было никакого визита, - Величкович

Президент Владимир Зеленский должен честно признаться, что находился в Омане не с целью переговоров на высшем уровне, а на тайном отдыхе, который он хотел скрыть от общества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей странице в сети Facebook народный депутат из фракции "ЕС" Николай Величкович, комментируя новость о смерти тяжелобольного султана Омана.

"Своей смертью султан Омана невольно разоблачил ложь Зеленского о визите в эту страну, которой тот прикрывал свой тайный отдых. Ясно, что когда монарх был при смерти, а он болел давно, оманская сторона даже теоретически не могла планировать визиты иностранных лидеров. У лжи короткие ноги. Ложью мир обойдешь, но назад не вернешься.

Банковая с Оманом завралась. Зеленский должен извиниться за ложь и признать, что отдыхал", - убежден Величкович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер султан Омана Кабус бен Саид

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрий Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Источник: https://censor.net.ua/n3169368
 
   
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вот поэтому он и должен извиниться, что президент и что нелох и просто шмаркля.
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Этот позорный клоун обыграл визит, **** мерзкая.
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Мало сегодняшнего "перла" от Геращенко, так ещё и этот вылез...
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зашел с цветами в реанимацию и султан помер.
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І про візит в москву теж цікаво.... хай розповість якщо є мужність.
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Бабло летал закапывать наш попугайчик.
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Лучше бы жалкое брехло зеля так путлера "посетил с визитом". А тот бы сдох.
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Да, должен ,но не признается ...не будет заднюю включать ...это плохо потому, что ещё пару-тройку таких залётов и он просто вынужден будет уйти и тогда барыги окончательно угробят Украину !!!
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Вот Порох бы СЕГОДНЯ уже в ООН поднимал вопрос по россии как СПОНСОРА ТЕРРОРИЗМА за самолёт.А твой кумир -ПРЕДАТЕЛЬ рот не откроет.
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😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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Зеленський так забрехався, що вже не може зупинитися.
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Верить ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПРОСТИТУТУ Величковичу= себя не уважать! Сколько партий сменило это ЧМО!
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Ооо. Новая вводная. Поехали. Зеленский виноват в смерти султана, что лично сам султан своей смертью и подтвердил.
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Ты читать умеешь? Суть в том, что встречаться с человеком при смерти - нельзя. Просто по причине того, что человек при смерти. Зеленский в Омане находился с совершенно другими целями, и не с целью отдыха. Совсем нет. Так понятнее?
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ПАНАМСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ СОБРАЛА В СВОИ РЯДЫ ВСЁ ДЕРЬМО УКРАИНЫ !
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Но обосрался избранник зеленого гамна Зеленский должен признаться, что в Омане не было никакого визита, - Величкович - Цензор.НЕТ 900
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Тєбє кричалі: "Посмотрі на еті сучьі рожи!
Ім срать на все, ім все гори, страна в прідачу тоже!"
ДДТ.

Та ти і так уже все зрозумів, просто не наважуєшся поки в голос визнати що тебе обдурили.
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А зачем?
Сторонники Зеленского, считают вполне нормальным, что президент едет в другую страну и встречается там не с главой государства, а с министром.
Следовательно, можно продолжать врать.
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"Султан Омана Кабус бен Саид, правивший страной почти пятьдесят лет, умер в пятницу, 10 января, вечером. Государственные СМИ Омана сообщили об этом рано утром в субботу, не упоминая причину смерти"- свинаботы, Зе зачищаетсвидетелей!

При парашенки такого не було!
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Вона при глузді?
Вибачитися хто? Богообраний?
Перед ким? Перед гоями?
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А никто и не верил кроме самых упоротых его последователей, которые даже себе не хотят сознаться что сделали ошибку проголосовав за него.
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когда читаешь о этом велосипедном президенте, вспоминаешь все вранье его офиса, особенно о положении на фронте и в политике, просто диву даешься, КАК можно Это терпеть. А ситуация с самолетом, неужели так тяжело быть просто человеком, а не липовым чиновником с липовыми взглядами
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Оце брехун криворізький потрапив на гарячу пательню.
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Пусть ПЕСы расскажут, что делал их сивочолый гетьман на Сейшелах с Грицаком. В то время как там находились представители служб безопасности России и США.
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