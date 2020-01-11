 Наемники РФ прицельно обстреляли позиции ВСУ под Красногоровкой и Песками, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.
"По состоянию на 12:00 враг совершил 2 прицельных обстрела позиций наших защитников. По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших героев нет", - заявил спикер.
Он уточнил, что с полуночи от Лозового оккупанты в течение часа вели обстрел Песков, применяя гранатометы и стрелковое оружие.
А около 05.30 утра от Старомихайловки российско-оккупационные войска выпустили 3 мины калибра 120 мм по защитникам Красногоровки, добавил Гуцуляк.
Коррупция, безусловно, бич современного мира. Она разъедает страну, разрушает государственные институты. Но. Я сейчас напишу очень непопулярную мысль. Но тем не менее.
Итак: коррупция не является сегодня главной проблемой Украины.
Коррумпированные страны могут существовать. Италия в пример. Где мафия срослась с государством так, что Украине и не снилось. Однако Италия, существующая так десятилетия, если не века, сохраняет при этом свой государственный суверенитет.
Почему?
По одной причине.
Потому что у неё нет полоумного соседа, нависающего с севера армадами танков и полностью поехавшего головой на величии.
И у неё есть время и возможности заниматься внутренними проблемами.
А не отражать агрессию полоумного соседа.
Это - основное условие.
Коррумпированные страны могут существовать.
Оккупированные - нет.
Главная проблема Украины сегодня - не коррупция. Главная проблема Украины сегодня - Россия.
И вот тут мы подходим к главному. К изменению риторики. К изменению вектора приложения усилий.
Посмотрите, как разговор о противодействии захватчику ушел из риторики почти всех кандидатов. Почитать плакаты - так никакой войны и нет. Проблемы с ценой на газ есть. Проблемы с воровством есть. Проблемы с нечестными людьми есть.
А проблем с войной - не-а, нету.
Ну, так, максимум, какие-то недоразумения, что ли. Которым можно уделить процентов десять эфирного и рекламного времени. Больше не стоит.
Всё, мы уже победили?
И война больше не стоит нашего внимания?
Давайте еще раз: «У населения страны-жертвы агрессии происходит полная потеря ориентации в системе координат «свой - чужой». Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой части своего народа. Агрессор при этом выступает в роли «защитника» одной из сторон внутреннего конфликта, им же спровоцированного. Страны-жертвы, зачастую так и не осознав, кто агрессор, оказываются побеждёнными и отброшенными в своём развитии на 15-20 лет назад».
Это, напомню, из выступления начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого на III Московской конференции по международной безопасности под эгидой МО России 23 мая 2014 года.
Если кто забыл.
Как можно не замечать, что оба этих кандидата в той или иной степени - Тимошенко больше, Зеленский меньше - но озвучивают всю ту же самую линию «Враг не в Кремле»?
Враг - именно в Кремле.
Все остальное зависит только от осознания этого факта.
Из трех лидирующих кандидатов двое говорят про что угодно. Про газовый геноцид. Про тарифный голодомор. Про повышение пенсий. Про Будапештский меморандум. Про электронное голосование. Про шесть процентов. Про продажу земли, про барыг, олигархов, про что угодно - но не про войну. Давайте бороться с чем угодно, но не с Путиным.
Перенаправить вектор приложения общественного напряжения с противостояния внешней агрессии на внутренние проблемы - да это просто сладкий розовый сон любого захватчика.
Именно это сейчас и происходит. Война ушла из общественного обсуждения. Более того - войну уводят из общественного обсуждения сознательно. Порошенко убил своего брата в Молдове! Срочно, важнейшая новость, давайте обсуждать это.
Хаос в головах, хаос в общественном договоре, перенаправление агрессии с внешнего врага на внутреннего, замыливание основной повестки дня - скажите мне, что это не дословное исполнение плана товарища Загрудницкого.
Буба ОМАНСКИЙ