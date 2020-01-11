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 Политика Украины
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Все про:авиакатастрофа (1218) МИД (5261) Пристайко (356)

 Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о крушении украинского самолета в Иране, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что в установлении истины относительно крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране помогла консолидация усилий мирового сообщества.

Об этом глава МИД сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду. Украинские специалисты на месте трагедии сделали важный вклад в установление истинных причин и продолжают свою работу в Иране", - написал Пристайко.

Министр также отметил, что находится на постоянной связи с главами МИД стран-партнеров для того, чтобы помочь государствам, которые потеряли своих граждан в трагедии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае если украинский самолет в Иране был сбит, мы будем требовать наказания виновных и компенсации, - Пристайко

"Уже сейчас проводим встречи с представителями посольств", - сообщил он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам  командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169366
 
   
 Топ комментарии
 
Это да. Как наши большие пацаны, обосравшись, ни надеялись повесить всё на неисправность или экипаж, пришлось признать...
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Якби ми на останніх виборах обрали в президенти табуретку…
Прикинув, а що було б, якби ми на останніх виборах обрали в президенти табуретку. Так, звичайну бездушну дерев'яну табуретку. Як ви думаєте, наскільки зовнішня та внутрішня політика держави від того змінилась би?

Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о крушении украинского самолета в Иране, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5018- Її точно так же продовжував би любити електорат, бо вона не краде.
- Її точно так же можна було би тихцем відперти кудись на моря, потім тиждень всією країною її шукати.
- З нею так само можна було би знімати примітивні відосики на унилому фоні, тупо поставивши її в центрі кадру. Зміст цих відосиків був би приблизно таким же.
- Вона точно так же видавала би в ефір купу незв'язного скрипу в залежності від того, хто з мимо пробігаючих між куршавелями працівників Офісу президента вирішив би нею скористатись.
- Її кадрова політика була би точно такою ж, оскільки для неї наявність у людей голови - факт не зовсім очевидний, вона усе своє життя мала справу з іншими частинами людського тіла, які продукують не інтелект, а більш приземлені людські потреби.
- Вона точно так же була би неспроможною вичитати на помилки увесь той брєд, який від її імені пишуть всякі малограмотні менделі у соцмережах.
- Вона б провела у парламент точно такий же набір недорогих меблів, зібраний десь по дешевим барахолкам.
- Вона б теж обіцяла всіх посадить.
- Навколо неї теж була б одна суцільна жопа.
- Вона була б точно такою ж смішною, вдаючи із себе комфортне елегантне крісло ручної роботи.
- З неї так само ніякої каші не звариш.

А ви бачите якусь різницю? ДОПОВНЮЙТЕ.(с)
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Этот инцидент показал всему миру...шо за Говнище навыбирал себе мудрый украинский нарИд!)))
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Американцы со спутника шлейф от ракеты засняли ..... им долго искать не пришлось.
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Консолидация мирового сообщества таки убедила Ишака Оманского, что не двигатель в самолёте взорвался
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консолідація зрадунів на цензорі Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о крушении украинского самолета в Иране, - Пристайко - Цензор.НЕТ 476
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Американці не тільки зафіскували шлейф від ракети а й зафіксували телефонні розмови іранських військових та політиків, які повністю викривали провину Ірану в цій катастрофі! Одного джерела інформації для такого обвинувачення недостатньо, тут були зібрані сотні фактів та телефонних розмов іранських діячів!
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"На щастя, помер лише один султан Омана," - Вадим Пристайко

На щастя,в нас лише один Пристайко.
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На жаль, у нас вся зекоМанда - безхребетні слизні.
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Иранцы слабаки, сразу сдулись.. То ли паРашка. Там самолет Качинского до сих пор Польше не отдают.
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Якби Іран відмовився визнавати свою провину, то всі говноексперти МВС, які вилетіли в Іран тупо би мовчали в тряпочку про знайдені на уламках фюзеляжу сліди від поражаючих елементів російської зенітної ракети! Виходить що все залежить від Заходу, а від наших говноекспертів, які два дні тупо дивились на отвори в фюзеляжі і мовчали - нічого не залежить! Якість таких людей - гівно!
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А как вы себе представляете работу эксперта? По вашему он бежит давать пресс-конференцию по поводу каждой гайки? Картина составляется из многих деталей. И даже сейчас продолжается работа. Но "говноэксперты" оказывается уже вовсю дают ей оценку!
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Вспомните заявление украинского МИДа по поводу крушения самолета.Вы сознательно подводили страну Украину под катастрофу.
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"Зеленський останнім визнав те, що наш літак збили. Це проєктується на його політику щодо Донбасу"
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Якби ми на останніх виборах обрали в президенти табуретку…
Прикинув, а що було б, якби ми на останніх виборах обрали в президенти табуретку. Так, звичайну бездушну дерев'яну табуретку. Як ви думаєте, наскільки зовнішня та внутрішня політика держави від того змінилась би?

Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о крушении украинского самолета в Иране, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5018- Її точно так же продовжував би любити електорат, бо вона не краде.
- Її точно так же можна було би тихцем відперти кудись на моря, потім тиждень всією країною її шукати.
- З нею так само можна було би знімати примітивні відосики на унилому фоні, тупо поставивши її в центрі кадру. Зміст цих відосиків був би приблизно таким же.
- Вона точно так же видавала би в ефір купу незв'язного скрипу в залежності від того, хто з мимо пробігаючих між куршавелями працівників Офісу президента вирішив би нею скористатись.
- Її кадрова політика була би точно такою ж, оскільки для неї наявність у людей голови - факт не зовсім очевидний, вона усе своє життя мала справу з іншими частинами людського тіла, які продукують не інтелект, а більш приземлені людські потреби.
- Вона точно так же була би неспроможною вичитати на помилки увесь той брєд, який від її імені пишуть всякі малограмотні менделі у соцмережах.
- Вона б провела у парламент точно такий же набір недорогих меблів, зібраний десь по дешевим барахолкам.
- Вона б теж обіцяла всіх посадить.
- Навколо неї теж була б одна суцільна жопа.
- Вона була б точно такою ж смішною, вдаючи із себе комфортне елегантне крісло ручної роботи.
- З неї так само ніякої каші не звариш.

А ви бачите якусь різницю? ДОПОВНЮЙТЕ.(с)
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как погодка в урюпинске? и где обещанные ауенные зарплаты учителей? а?
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За відрубаними руками й доларом по десять. Тобі що, повилазило- не бачиш?
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ответь на вопросик. почему проблематично перевести на украинский язык такую вот загадочку: Кем приходится министру отец сына министра?
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Это да. Как наши большие пацаны, обосравшись, ни надеялись повесить всё на неисправность или экипаж, пришлось признать...
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это да...не уставало мировое сообщество носом тыкать и подсрачников давать. один только трюдо -раза три
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Все дело в том, что на злосчастном самолете находились граждане других стран...
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100%...
Были бы только наши...
Желала бы и дальше наша ЗЕкоманда говно...
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Были бы в мн17 амеры и тогда бы признали,шо дыра сбила
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Это он их консолидировал или "величайший мировой лидер" имени Ермака и Мендель?... Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о крушении украинского самолета в Иране, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3626
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Уже молчал, сошел бы за поумневшего после того, что он вчера нес
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Этот инцидент показал всему миру...шо за Говнище навыбирал себе мудрый украинский нарИд!)))
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ЗЕПриставка, теперь надо увести общественность Украины от мысли о том что ТОР- российские ракеты , а сконцентрриовать внимание на человеческом факторе диспетчера. Вам так Кремль в инструкциях выдает?
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Пока мировое сообщество консолидировалось, а РФ и Иран продолжали врать, Украина "гордо" стояла в стороне, в ожидании ну как то оно решится, и тогда уж мы .. ух... А то не дай Бог "царь всея севера" осерчает, за излишнюю прыть...
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Украина в лице ЗЕленского сидела и ждала самолет Медведчука из Кремля вопреки обещанному Мендель срочному отлету ЗЕ, оно еще сидело у трапа поданного ему чартера и ждал самолет из Кремля . Потом они разлетелись - один снова в Мацкву а ЗЕлькин чартер понес его на ночное заседание в Киев ...
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Украинский самолет сбили в Иране не случайно, а специально -
А теперь следите за руками. Три дня США, обладая информацией спутников про ракеты, ее официально не предоставляли. Постоянно говорили о случайности.
Трамп делал все, чтобы «отбелить» Иран, давая Тегерану возможность самому признать свою вину.
Таким образом, мы видим очередной «договорняк» между Вашингтоном и Тегераном. Как и с запусками иранских ракет по пустым американским базам в Ираке.
Что ещё циничнее, мы должны понимать, что наш самолёт сбили не случайно, а специально принесли в «жертву» геополитическим играм.

«Большие дяди» по договоренности играют в имитацию войны. А потом играют в мир между собой. И если для этого надо сбить украинский самолёт, то никто и не переживает особо.
Им что иранцы, что украинцы. Расходный материал…(с)
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"Оператор мог сбить объект, но мог и не делать этого, у него было всего 10 секунд на принятие решения. Но для этого он должен был получить подтверждение. В этом и заключается ошибка оператора. Но, в тех условиях произошел сбой в системе связи, и он не смог получить подтверждение и принял это ужасное решение. Ракета была выпущена и самолет был сбит", - заявил иранский военный. Это заявление командующего аэрокосмическими войсками Ирана .6,5 километров от места установки ТОР до аэропорта и час задержки отправки рейса ... 10 сек для оператора на раздумия после не полученного второго подтверждения ... А мож так автоматическая рашевская система распрекрасная сработала ? ведь самолет задержался как раз до начала времени НАМАЗА
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"Консолидация усилий мирового сообщества" змусила Бубочку Оманського не пристати на іранську версію катастрофи "техническая неисправность", яку наполегливо йому рекомендували куратори з Кремля.
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Консолидация усилий мирового сообщества... вопреки иаканью циркового ослика... нет, ну какое совпадение... как эта трагедия отвлеула внимание от оманской эпопеи и сношений с кацапскими кураторами...
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Ранкова п'єса "Збитий літак" дія перша
Офіс Президента України (ОПУ): Ми тримаємо... Ми очікуємо... Ми сподіваємось...
Президент Канади: Тебе в ж#пу ї@уть!
ОПУ: Версія не є остаточною.
Президент США: Та точно блін дивись ї@уть!
Прем'єр Великобританії: За даними МІ6 та якщо вірити моїм очам реально тра@ють, екскьюз ми!
Офіціальні особи Австралії: Нам через дим не видно, але по ходу дійсно ї@уть!
ОПУ: Версію не виключаємо, але вона на даний момент не підтверджена. Прошу партнерів поділитися даними, тому, що обернутися та роздивитися важко!(с)
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ЗЕПриставка должна прямо сказать - мы ждали пока уже некуда будет молчать , когда сам Иран признается, тогда и Мацква нам простит , что мы раньше Ирана имели ОДНУ из версий о человеческом факторе - так заявил Баканов из Куршавеля, или уже **************** лейтенантишко уже прилетело в Киев?
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А экипаж стрелявший по украинскому самолету был кацапский, об этом молчат. Так же было и с боингом, который сбили над Украиной.
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