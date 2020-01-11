 Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о крушении украинского самолета в Иране, - Пристайко

Об этом глава МИД сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду. Украинские специалисты на месте трагедии сделали важный вклад в установление истинных причин и продолжают свою работу в Иране", - написал Пристайко.
Министр также отметил, что находится на постоянной связи с главами МИД стран-партнеров для того, чтобы помочь государствам, которые потеряли своих граждан в трагедии.
"Уже сейчас проводим встречи с представителями посольств", - сообщил он.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
На щастя,в нас лише один Пристайко.
Прикинув, а що було б, якби ми на останніх виборах обрали в президенти табуретку. Так, звичайну бездушну дерев'яну табуретку. Як ви думаєте, наскільки зовнішня та внутрішня політика держави від того змінилась би?
- Її точно так же продовжував би любити електорат, бо вона не краде.
- Її точно так же можна було би тихцем відперти кудись на моря, потім тиждень всією країною її шукати.
- З нею так само можна було би знімати примітивні відосики на унилому фоні, тупо поставивши її в центрі кадру. Зміст цих відосиків був би приблизно таким же.
- Вона точно так же видавала би в ефір купу незв'язного скрипу в залежності від того, хто з мимо пробігаючих між куршавелями працівників Офісу президента вирішив би нею скористатись.
- Її кадрова політика була би точно такою ж, оскільки для неї наявність у людей голови - факт не зовсім очевидний, вона усе своє життя мала справу з іншими частинами людського тіла, які продукують не інтелект, а більш приземлені людські потреби.
- Вона точно так же була би неспроможною вичитати на помилки увесь той брєд, який від її імені пишуть всякі малограмотні менделі у соцмережах.
- Вона б провела у парламент точно такий же набір недорогих меблів, зібраний десь по дешевим барахолкам.
- Вона б теж обіцяла всіх посадить.
- Навколо неї теж була б одна суцільна жопа.
- Вона була б точно такою ж смішною, вдаючи із себе комфортне елегантне крісло ручної роботи.
- З неї так само ніякої каші не звариш.
А ви бачите якусь різницю? ДОПОВНЮЙТЕ.(с)
Были бы только наши...
Желала бы и дальше наша ЗЕкоманда говно...
А теперь следите за руками. Три дня США, обладая информацией спутников про ракеты, ее официально не предоставляли. Постоянно говорили о случайности.
Трамп делал все, чтобы «отбелить» Иран, давая Тегерану возможность самому признать свою вину.
Таким образом, мы видим очередной «договорняк» между Вашингтоном и Тегераном. Как и с запусками иранских ракет по пустым американским базам в Ираке.
Что ещё циничнее, мы должны понимать, что наш самолёт сбили не случайно, а специально принесли в «жертву» геополитическим играм.
«Большие дяди» по договоренности играют в имитацию войны. А потом играют в мир между собой. И если для этого надо сбить украинский самолёт, то никто и не переживает особо.
Им что иранцы, что украинцы. Расходный материал…(с)
Офіс Президента України (ОПУ): Ми тримаємо... Ми очікуємо... Ми сподіваємось...
Президент Канади: Тебе в ж#пу ї@уть!
ОПУ: Версія не є остаточною.
Президент США: Та точно блін дивись ї@уть!
Прем'єр Великобританії: За даними МІ6 та якщо вірити моїм очам реально тра@ють, екскьюз ми!
Офіціальні особи Австралії: Нам через дим не видно, але по ходу дійсно ї@уть!
ОПУ: Версію не виключаємо, але вона на даний момент не підтверджена. Прошу партнерів поділитися даними, тому, що обернутися та роздивитися важко!(с)