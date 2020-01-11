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Все про:Меркель (1744) Путин (25369) Россия (74725)

 Сегодня Меркель обсудит с Путиным Украину, Иран и Сирию

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в субботу, 11 января, в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте немецкого канцлера.

Отмечается, что переговоры будут сосредоточены на текущих международных проблемах - ситуация в Сирии, Ливии, Ираке, Иране и Украине. Кроме того, будут обсуждаться двусторонние вопросы. Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас будет сопровождать канцлера в поездке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит Меркель в Москву побудит Кремль выполнить договоренности, достигнутые на встрече в "нормандском формате", - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3169364
 
 
 Топ комментарии
 
Скажи фрау там ботоксному что иранцы, признающие вину, оказались намного порядочнее хуйла поганого и его стада лживого
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Всё равно что с гиммлером обсуждать повышение уровня комфорта в концлагерях.
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Почему если где какая заворуха, то нужно консультироваца имено с пуйлутиным?
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с ним не консультироваться, а киздить его нужно, собаку такую
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она єму пєрєвєдьот і довєдьот консолідованную позіцию
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Передай кураторам - креатифф лайно, ґаффтар мудило. З цих "мемів" можна вичавлювати березовий сік, ще й на лапті залишиться.
(не можна так сокирно екстраполювати кацапські реалії на інші країни та нації)
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Лукашенко готовит нефтяной удар по Кремлю и его "Дружбе"

Власти Беларуси готовятся приостановить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Соответствующее постановление правительства уже написано.

"Топливная война" между Минском и Москвой набирает обороты. Власти Беларуси готовы на серьезный шаг - приостановку транзита "черной нефти" РФ за пределы страны.

Отмечается, что уже готово постановление белорусского правительства о приостановке транспортировки российской нефти через трубопровод "Дружба". Это будет ответом на шантаж Кремля.

Власти РФ, пытаясь убедить Минск охотнее интегрироваться в Союзное государство, подняло для Беларуси цены на сырую нефть, чем лишило многомиллиардных поступлений в бюджет.

В Минске отметили, что приостановкой транзита они попытаются компенсировать потери от действий Москвы и используют "Дружбу" для диверсификации поставок.

"Нефть дорогая. "Труба" сегодня самый дешевый транспорт. Надо работать по нему. Тогда может быть альтернатива по России", - подтвердил информацию другой источник.

Стоит отметить, что Лукашенко уже дал поручение найти замену российской нефти. Это вызвало болезненную реакцию в Москве.

Пропагандист РФ Егор Холмогоров начал намекать, что Кремль вскоре "найдет замену" белорусскому лидеру.

Важно также отметить, что по "Дружбе" российская нефть идет в Польшу, Словакию, Венгрию и Чехию.

Ежегодно по трубе прокачивается около 60 миллионов тонн "черного золота".
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Всё равно что с гиммлером обсуждать повышение уровня комфорта в концлагерях.
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Зато там улица заасфальтирована и освещена Сегодня Меркель обсудит с Путиным Украину, Иран и Сирию - Цензор.НЕТ 2207
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Меня тоже по сей день бесит "новогоднее обращение" дебильного клована.
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Скажи фрау там ботоксному что иранцы, признающие вину, оказались намного порядочнее ***** поганого и его стада лживого
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Ангела.., ну о чём можно говорить с ******..!?!? Зря потерянное время.
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Та хоч не палися так відверто. Оця жертва п'яного аборту, відома як "вишиватник" - це тупий гебнявий плагіат з "ватника" (бо хрюкогавці не можуть в оригінальний креатив), і українці взагалі-то гидують взагалі використовувати цей недомем.
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Меркель, MH17 с Путиным обсуди. Людей в пример поставь.
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25 ноября 1940 года кремлевский баран Молотов вел переговоры с Гитлером в Берлине.Требовал военных баз в Северном море и в Югославии на Адриатике.Знаете что сказа Гитлер? а не пошли бы вы нах...,План Барбаросса у Гитлнра родился через 3 дня когда уехал Молотов.29 ноября 1940 года.Так брацкий план на 10 лет, Молотов-Рибентроп сдох за 5 минут
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блин. Меркель с ..уйлом будут обсуждать! И только Порох говорил "ничего об Украине без Украины". Имбицилы зеленые, хоть сейчас вы понимаете что наделали?! хотя, о чем это я...
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То чимчикуй, хто тебе тримає!
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То йди вже- нехай щастить! Тобі туди! Сегодня Меркель обсудит с Путиным Украину, Иран и Сирию - Цензор.НЕТ 4741
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Считаешь на "терку" надо было позвать Зеленского, Асада, и Хомейни?
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Едет перетирать че дальше с сп2 делать. Очевидно же 😉
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Меркель:
- Ты зачем ЗРК налево-направо кому попало даешь, лишенец?
*****:
- Ангела, ну хоть ты не поде*уй! Кстати, ты можешь сделать еще более обеспокоенное лицо?
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Любая суверенная страна имеет право купить вооружение.
А то у вас логика русских ублюдков! Америка поставляет в Украину, значит, и мы можем в "ДНР"!
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1. Суверенный Иран долгое время находится под санкциями ООН.
2. Украине за время правления Обамы не продавали даже оборонительное оружие.
3. ,Как верно заметили ДНР не является суверенной страной. А российское оружие есть еще и в Южной Осетии и в Абхазии и в Приднестровье.
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В России взбешены признанием Ирана в ракетной атаке на украинский Boeing

В Государственной Думе России раскритиковали позицию властей Ирана, признавших вину за крушение пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который был сбит военными около Тегерана. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.
«Это был ракетный удар, спровоцированный США, то есть ответные действия со стороны Ирана, непреднамеренные. Здесь нужно осуждать и действия США, и действия Ирана по части сбитого самолета», - пояснил он радиостанции «Говорит Москва».
Депутат подчеркнул, что произошедшее - это не позиция государства Иран, а ошибка одного из военнослужащих. «В рамках тех событий, которые происходили, в суматохе из-за недостаточно профессиональных действий и скоропалительного решения в части наведения и пуска ракеты теоретически допустить такое возможно», - заключил депутат.
Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы. Записи черных ящиков сбитого украинского самолета отправят для расшифровки во Францию.
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И рассматривать будут только то, куда сунула своё вонючее рыло козломордая сволочь, в виде варваров и дикарей. А там, где этой гнили нет, всё спокойно. Сегодня Меркель обсудит с Путиным Украину, Иран и Сирию - Цензор.НЕТ 3271
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Ну а закончатся все эти обсуждения достройкой сп2.
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Майн Кампф Гитлер написал за неделю.Там изложены в освновном детали мщения Британии и Франции за поражение в Первой Мировой войне и Контрибуцию до 1966 года.О солветском дерьме Гитлер ничего почти не царапал,.поскольку нацистское дерьмо и советское,одного поля ПАСКУДЫ
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Який там Іран, яка Сирія.
Поїхала розрулювати обсерон з північним потоком.
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Фрау штазі апсудіт Україну без України з головним спонсором тероризму у світі.
«Шикарний від» (с)
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