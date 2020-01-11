 Сегодня Меркель обсудит с Путиным Украину, Иран и Сирию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте немецкого канцлера.

Отмечается, что переговоры будут сосредоточены на текущих международных проблемах - ситуация в Сирии, Ливии, Ираке, Иране и Украине. Кроме того, будут обсуждаться двусторонние вопросы. Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас будет сопровождать канцлера в поездке.

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