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 Командующий аэрокосмическими силами КСИР Хаджизаде взял на себя ответственность за гибель украинского самолета

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за гибель украинского самолета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит", - приводит агентство "Тасним" в Twitter слова Хаджизаде.

Он заявил, что готов понести любое наказание за гибель людей.

"О произошедшей с украинским самолетом ужасной трагедии я узнал, находясь на западе страны, после завершения ракетной операции против баз США. Когда я убедился, что это произошло, я пожелал себе смерти, потому что лучше бы я умер, но не стал свидетелем такого происшествия. Мы всю жизнь будем в ответе за смерть людей и сегодня наша честь выставлена перед Господом", - заявил он на пресс-конференции, видео которого обнародовано в Twitter.

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"Расследование произошедшего будет продолжаться на более высшем уровне, информация будет дополнена, но с самого начала заявляю, наши шеи тоньше волоска, и мы признаем всю ответственность и готовы подчиниться любому решению, которое примет руководство", - сказал он.

По словам генерала, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

"Оператор мог сбить объект, но мог и не делать этого, у него было всего 10 секунд на принятие решения. Но для этого он должен был получить подтверждение. В этом и заключается ошибка оператора. Но, в тех условиях произошел сбой в системе связи, и он не смог получить подтверждение и принял это ужасное решение. Ракета была выпущена и самолет был сбит", - заявил иранский военный.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

Источник: https://censor.net.ua/n3169363
 
   
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Мужик. Респект.

Да,я зауважал иранских военных.Не ищут стрелочников!
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От і вся різниця між офіцером і мокшанськими їхтамнетами.
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Пусть эта надпись будет выбита на его надгробии.
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Пан Буддист‏ @sranysovok 9 янв.

Сбивают пассажирский самолет под своим же аэропортом, думая что это американский бомбер, и ХОТЯТ ЯДЕРНУЮ БОМБУ
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принаймі признались, а не так як кацапофашисти
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Заздриш роялю- мрієш зайняти його місце?
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И что?? Застрелишься...? Или как ответишь??
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Врят ли.
Но может подать в отставку.
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Ці люди більш адекватні, ніж кацапня, яка володіє великим ядерним арсеналом.
Світ наче на пороховій діжці.
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Он - преступник. Никаких респектов....Но...по сравнению с ****** - да, это поступок мужчины, но не слизняка мордовско-кремлевского
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А в чём конкретно его преступление?
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Сознаю свою вину. / Меру. Степень. Глубину. / И прошу меня направить / На текущую войну. / Нет войны - я все приму - / Ссылку. Каторгу. Тюрьму. / Но желательно - в июле, / И желательно - в Крыму. (Генерал)
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САМОЛЕТ СБИТ ПРЕДНАМЕРЕННО! А ЭТУ СВИНЬЮ АРАБСКУЮ РАЗОРВАТЬ НА КУСКИ ПОСТЕПЕННО!
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стопудово операторами зрк "Тор" були Ваньки кацапські
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Самолет бьіл сбит специально, ракета наводилась еще с момента взлета из аєропорта.
Иначе бьі самолет так бьістро не упал.
Ну нашли стрелочника бьістро и то хорошо, настоящее правдьі мьі не узнаем.
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Это не стрелочник...это машинист паровоза...и ответственность на себя он взял зная что ему ничего не будет...абсолютно ничего....
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село Педоси́‏ @pedosy 8 янв.

От ви всі тут такі на Кузьмука - броварського снайпєра кличете по персам ******* - а чи знали ви, шо його перед Новим роком З ПОЧЕСТЯМИ на пенцію відправили?!? - https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=b7XHUo-KimQ&feature=emb_logo
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Шо-то у КСИРского странные фамилии, у всех заканчиваются на ...заде. Жопшники наверное.
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АэроКОСМИЧЕСКИЕ силы КСИР??? И они с рептилоидами знакомы?
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