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Все про:Иран (709) Хаменеи (5)

 Аятолла Хаменеи выразил "глубокое сочувствие" семьям погибших в сбитом Ираном украинском пассажирском самолете

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний после того, как иранские военные признали, что сбили лайнер по ошибке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Хаменеи выразил "глубокое сочувствие" и призвал вооруженные силы Ирана "выявить вероятные проблемы", чтобы гарантировать, что подобная ситуация не случится вновь.

Произошедшее Хаменеи назвал "болезненным инцидентом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США получили пощечину, их присутствию в регионе настал конец, - духовный лидер Ирана Хаменеи

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169360
 
   
 Топ комментарии
 
Соболезнования и куйло всем всегда выражает.Лучше скажи,что кацапские операторы управляли Тор.Вот то будет бомба ...и Ирану головняков будет поменьше.
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Чалманосец оказался не таким дерьмом как гундяев😂
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К этому чуваку больше уважения чем к нашему Бубе ОМАНСКОМУ...
Да накосячили...
Да признаем...

Анаш царь Иа них не признает!)))
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Чалманосец оказался не таким дерьмом как гундяев😂
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Иран хочет сохранить лицо, на сколько это возможно, а Пукину пофиг.... Аятолла Хаменеи выразил "глубокое сочувствие" семьям погибших в сбитом Ираном украинском пассажирском самолете - Цензор.НЕТ 6982
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У них духовный лидер - Ятолла, у наших духовный лидер коломойский Зебил Аятолла Хаменеи выразил "глубокое сочувствие" семьям погибших в сбитом Ираном украинском пассажирском самолете - Цензор.НЕТ 4207
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Духовный лидер вобщето порошенко, я не видел чтобы дрочили на зеленского, а на пороха каждый второй на цензоре облизывается
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Деньгами выражать будет. Плюс испорченная на несколько лет карма страны.
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Разве у Ирана она не испорчена сесесером и паРашей?
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Соболезнования и куйло всем всегда выражает.Лучше скажи,что кацапские операторы управляли Тор.Вот то будет бомба ...и Ирану головняков будет поменьше.
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Є версія, що у пуйлостана був віддалений доступ до керування установки. Це пояснює, що із десятків літаків в небі вибраний був саме борт МАУ. Суд по МН17 на носі. От і крутяться болєзниє.
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Ну что они руку приложили у здравых мира сего сомнений нет.Но есть ещё одна очевидная причина.Этот Сулеймани сам был костью в горле у иранского высшего руководства,безграничная власть и самовольство.Своими руками никак,возможно просто договорняк.Смерть его для них праздник,а пышные похороны,ракеты по пустым объектам-пар его адептам выпустить.Многие в руководстве понимают,что бесконечные санкции приведут к обнищанию,гражданской и распаду,как в Сирии.Посмотрим пойдут ли зачистки в КСИР. Но то что Иран признал вину-это уже поступок.
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К этому чуваку больше уважения чем к нашему Бубе ОМАНСКОМУ...
Да накосячили...
Да признаем...

Анаш царь Иа них не признает!)))
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Ты читаешь 9, а тебя 3. Совсем не палишься ольгинский.
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В отличии от тебя...у меня нет чипа ФСБ в нике!)))
Ноги есть? Ходи от сель...
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в отличие от тебя,мы геракла платоновича знаем как минимум лет 5-6...а вас таких,на морозе-каждый день дюжина Аятолла Хаменеи выразил "глубокое сочувствие" семьям погибших в сбитом Ираном украинском пассажирском самолете - Цензор.НЕТ 4207
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Интересно как петушки привяжут Зе в этой новости . Израильский куратор забавляется или дешевка из ольгинских.
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Чувствует урод, что попали стражи исламской революции. Читал где-то, что их уже начали арестовывать. Плохо, что такой ценой.
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іран мене дивує.людоїдський, авторитарний іран визнав свою провину за 3дні(не без дпомогои зах.країн). в той час як сша за збитий у 88 іранський А300 визнання за типу помилку зробили за 8років. і на рекорд іде раша. тож питання просте: хто більш чесніший- авторитарний іран, світоч демократії сша??? про рашу поки нічого
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Террористы корпуса стражей иранской революции взяли на себя ответственность за сбитый самолёт.
МАУ обвиняет также СБУ.
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Macfreeley‏ @macfreeley 10 янв.

Та плять, вийди до трибуни, обклади фуями цих піщаних щурів, подавай до суду, вимагай з них бабло, нафту, чи що в них там є. Розривай дипвідносини, шантажуй рижого дєда імпічментом і хай він рівняє цю помийку з землею, ну шо ти чвякаєш фуякаєш? писде...
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травля иранских студентов по нашим вузам обеспечена
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Уменя дрожат коленки,мой товарищ дорогой. Ятебя поставлю к стенке ,а не я так хтось другой.
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