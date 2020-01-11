 Аятолла Хаменеи выразил "глубокое сочувствие" семьям погибших в сбитом Ираном украинском пассажирском самолете

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Хаменеи выразил "глубокое сочувствие" и призвал вооруженные силы Ирана "выявить вероятные проблемы", чтобы гарантировать, что подобная ситуация не случится вновь.
Произошедшее Хаменеи назвал "болезненным инцидентом".
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
коломойскийЗебил
Мычание зеленых ягнят
Да накосячили...
Да признаем...
Анаш царь Иа них не признает!)))
Ноги есть? Ходи от сель...
МАУ обвиняет также СБУ.
Та плять, вийди до трибуни, обклади фуями цих піщаних щурів, подавай до суду, вимагай з них бабло, нафту, чи що в них там є. Розривай дипвідносини, шантажуй рижого дєда імпічментом і хай він рівняє цю помийку з землею, ну шо ти чвякаєш фуякаєш? писде...