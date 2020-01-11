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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1218) Иран (709) Турчинов (3198)

 За сбитый украинский "Боинг" должно отвечать не только руководство Ирана, но и России, - Турчинов

Российская Федерация системно поддерживает терроризм и в нарушение международных санкций поставляла в Иран смертоносное оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Александр Турчинов. 

"Сегодня руководство Ирана вынуждено было подтвердить свою ответственность за убийство пассажиров гражданского украинского самолета. Это страшная трагедия, которая не может остаться без строгого наказания виновных. Родным и близким погибших необходимо не только наше сочувствие, но, в первую очередь, им необходима справедливость. Это уже второй пассажирский "Боинг", который за последнее время уничтожается российской ракетой. И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии.

Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью обеспечения проведения объективного расследования этого страшного преступления и привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и их военного союзника - Российской Федерации, которая системно поддерживает терроризм и в нарушение международных санкций поставляла в Иран смертоносное оружие, готовила военных специалистов и, не исключено, оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, состоявшейся 8 января".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главред пророссийской "Страны" Гужва оправдывал Иран в деле "Боинга" и критиковал СНБО Украины, - Казанский

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Читайте также: Украинские эксперты обнаружили пробоины от взрыва зенитной ракеты в кабине "Боинга"

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3169359
 
   
 Топ комментарии
 
Для цього потрібно було негайно скликати совбез ООН.
Нагадати про вбивство пасажирів боінгу над Донбасом.
Вимагати покарання для рашки.
Але нашим керманичам відпочинок завадив.
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Забейся в будку псина кацапская...
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За сбитый украинский "Боинг" должно отвечать не только руководство Ирана, но и России, - Турчинов.

Дійсно кацапи повинні відповідати, так само як і за збитий Ту-154 з президентом Польщі та польською делегацією та збитий Боінг рейсу МН-17 над Донбасом.
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Для цього потрібно було негайно скликати совбез ООН.
Нагадати про вбивство пасажирів боінгу над Донбасом.
Вимагати покарання для рашки.
Але нашим керманичам відпочинок завадив.
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Во время срабатывания системы ТОР - российской системы, был общеиранский НАМАЗ - и система России была поставлена на автомат. Поэтому ЗЕ, продавшийся Кремлю и обработанный уже в Омане , как реагировать, и Кремль и Иран теперь утверждают, что сработал человеческий фактор - списать на пару военных, мож даже и российских или иранских - уже не имеет знаения... ЗЕля предатель!
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Оман друг Ирана , а значит и России. ЗЕля во время свершившейся катастрофы -1. Не сделал заявы хотя бы оттуда , как президент страны жертвы .2. А кто и как мог бы ему помочь - он был без официального сопровождения , обратиться к местным хотабычам помочь сделать запись ? 3. Но есть его, блин ,любимый Фейсбук - но это не отвечало бы важности момента после всей брехни ЗЕкоманды об Омане. 4. Баканов в Куршавеле , Медведчук и Мацква на связи и летят к этому БЛЯпрезиденту , с указаниями лично в ОМАН, а он ждет и не уезжает домой вопреки заяви его девочки - ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ЕГО СИЛУ СЛУЖЕНИЯ КРЕМЛЮ?!!!
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Ksenia VB - не отдых помешал , а верное служение Кремлю. Отдых изначально не связанный с последюущей бедой в небе Ирана - это как подтверждение качества служения СЛУГИ ЗЕЛЕНСКОГО своей стране . Это как , скажу страшную вещь, MH17 сбитый Россией послужил пробуждению мирового сообщества в отношении агрессии России против Украины . Так и МАУ ( по каким-то небесным проявлениям самолет бизнеса Коломойского) с несчастными людьми на борту стал вехой в открытии для мира а главное Украины - КОМУ СЛУЖИТ НАШ СЛУГА-президент.
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вот что вы глупости пишите, какой намаз бл..? А почему тогда диспетчера в аэропорту работали, они что не иранцы?
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диспетчера в аеропорту і оператори на пусковій установці ТОРа - належать до різних відомств. Тим більше, вони на посаду диспетчерів можуть призначити немусульман; а на посади операторів - не можуть.
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Для этого нужно как минимум две вещи: Кровавый Пастор на месте Данилова и Порох на месте бубочки.
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Что за бред вы все несёте? Вор,про-равший Крым и вор,5 лет грабивший ВСУ и всю Украину у вас-герои? Зеля -предатель? Вы-лаптеногие,или накуренные?
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Зебилоиды, вы хоть методички меняйте кремлядские иногда!
Посмотри, когда Порошенко стал президентом и когда аннексировали Крым!
Вы тут зебилоиды Оманские, уже 8 месяцев рассказываете методички про вора, а доказательств НЕТ!
Янелох Оманский, что делал 12 часов Омане после трагедии? Кого оно там ждало? Что там делал самолет медведчука? Почему оно целуется в десна с ****** и поздравляет его с новым годом? Почему оно выполняет хотелки *****, хотя само со сцены квартала 95, рассказывало про других президентов Украины, что их хозяи *****! А у него кто хозяин? ***** или коломойский?
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Ты не прав Сивоха звонил в лугандонию и советовался с агентами парашостана
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Родзинка‏ @Rinakrm 14 часов назад

Як сказав переплигнигопченко Ганапольський, в озвучкє трейлера зробили саме те, що багато років робив 95 квартал - політичну сатиру, а гумористи при владі демонструють повну відсутність почуття гумору. Біда... - https://www.youtube.com/watch?v=x4Bd9YKTPS4&feature=emb_logo
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А Россия заблокирует Ваши хотелки на этом Ваши потуги закончатся. Украина пока не может диктовать свои условия в ООН, а у России там свое лобби.
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Порох давно бы это сделал, но он барыга и умному нариду не катит, им подавай малороса шута, который еще до вчера блеял в унисон с кацапскими эхспердами о технической неисправности, спасибо зеприматам, сделали Украину вместе...
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о,кровавый пастор подключился...трепещи,кацапня
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ИДИОТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ты заслужил!.. держи свой "кофе от Зеленского"!
За сбитый украинский "Боинг" должно отвечать не только руководство Ирана, но и России, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3144
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За сбитый украинский "Боинг" должно отвечать не только руководство Ирана, но и России, - Турчинов.

Дійсно кацапи повинні відповідати, так само як і за збитий Ту-154 з президентом Польщі та польською делегацією та збитий Боінг рейсу МН-17 над Донбасом.
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Ага щас.
Скоро выступит Зеленский и скорее всего, будет это выступление в стиле: "да произошла трагедия, но жизнь продолжается и не надо никого обвинять - с каждым может произойти".
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Если президент так скажет,то будет страшно летать украинскими рейсами.После этого нас вообще никто и в грош ставить не будет и украинцы будут подвержены риску в любой ситуации,потому что все это закончится безнаказанно.Я буду бояться жить в такой стране.
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Вот и увидим.
Вроде бы оно сегодня собиралось выступать.
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Не бойся. Судя по твоему нику - ты ватный черт, живущий на россии (на параше). Так вот запомни - твоя родина -параша распадется, а твой хозяин - карлик-педофил путин будет повешен.
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Где-то про черта уже слышал.Это не тот ли говорил,который Украину с молотка продает.От него надо избавиться.Он уже стал символом катастров.Украине надо светлый символ,а не черный.
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Пацак, тебя же в завуалированой форме послали по известному адресу. Повторю: пшлонах запоребрик, жаба мордовская. Без вас, гавноедов, разберемся. За збитий український "Боїнг" має відповідати не тільки керівництво Ірану, але і Росії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3064
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Как тебя плющит,вислюка всемирного.В чем ты разберешься,если везде горе,там ,где вислюки и сивохи.
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шас кацапню и ватников порвет на мегатонный сероводородный взрыв..
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100% Стріляли КСІР, а не армія Ірану. Вони визнані тер. організацією. Як у них опинилась зброя?
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КСИР не признаны террористами, есть только намерения США, и Канады, это сделать.
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Ну вот для США, Аравии, и Бахрейна они террористы, а для остальных, нет.
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И не только росии но и Украины в большей степени
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Іранці все ж виявилися більш розумними та адекватними, ніж дикуни з рашки. Але чому? Маю версію. Абсолютно не через якийсь, прости Господи, гуманізм.
Все більш схоже на те, що в цій країні відбувся тихий переворот. Тобто, руками американців був знищений ультра-мілітарист, який своїми безумними війнами по всьому Близькому Сходу довів країну до катастрофи. Це я про керівника іранських СС Сулеймані, знищеного бойовим дроном тиждень тому. Вже не знаю, як саме там вирішено було питання руками більш поміркованих представників іранського істеблішменту - чи злили інформацію пасивно, чи навіть активно увійшли в таємні переговори з Вашингтоном, якому теж було вигідно приборкати в кінець офігілого фанатика-антиамериканця. Цілком допускаю, що навіть так звана "жорстка відповідь" Тегерану у вигляді ракетного удару теж була обумовлена заздалегідь.А далі в Ірані почалися дуже цікаві процеси, про які вже повідомляють, в тому числі, деякі західні ЗМІ. Якщо назвати це просто - чистка керівних кадрів, пов'язаних з Сулеймані. Вже кілька десятків високопосадовців були арештовані чи були змушені терміново покидати країну. При цьому, пишний похорон з істериками на державному рівні прекрасно камуфлював реальні процеси. Думаю, невдовзі, не дивлячись на барвисту риторику, Іран почне трошечки відповзати з купи війн, куди він вліз. Бо інакше, ще й з урахуванням нових санкцій США, режим аятол може просто розвалитися через економічні причини, як свого часу СРСР.
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не малую роль может сыграть убийство своих 160 иранцев в самолёте (не важно чей паспорт, они домой на каникулы прилетели) Поэтому и посливали всё сразу в интернет. Действующий режим для обычного иранца, давно кость в горле
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Тссссс! Зєлєнскому знову мову відбере днів на десять!
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вспомнил, Л К признал факт того, что военные сбили самолет и призывал не делать из этого трагедии.
заявил президент У Л К, комментируя прецендент 4 октября 2001 года, когда над Черным морем на высоте 11 тысяч метров зенитной ракетой С-200 был сбит самолет компании «Сибирь» Ту-154М (в этот момент в Крыму шли военные учения). Погибли 78 человек - все пассажиры и экипаж.
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Абсолютно верно. Нужно оперативно запросить информацию у разведки США/Великобритании относительно наличия любых фактов, подтверждающих или опровергающих пребывание русских солдат (овец) в период с 6 января по 11 января на военных объектах Ирана. В первую очередь на военной базе IRSG.

Тогда можно будет обвинить россию (парашу) напрямую к совершению терракта против Украинского пассажирского самолета.
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Само собой кацапы суки.И за сдатый тобой крым тоже
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Гавноед, не надоело прикидываться украинцем? Пшло вон с Цензора!
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губы вытри и хобот помой
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Mozet polne byt sto ruskije instruktora pomogli zdelat pusk raket.Dolzny zapretyt raske prodovat vsiakyje PVO eti ili drugyje S-300 v tom cysle
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Ястребы войны всего мира, об'единяйтесь гниды!
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Ты сначала докажи, что бы такое говорить на международном уровне. Идиот. Вот оно истинное лицо. Нам не нужно идти на конфликт с Ближним Востоком. Слов нет.
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Кацапе не сумуй. Накати скломия і піди поваляйся на узбіччі.
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Так вперед. Лети в Сирию воевать на стороне Раши.
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Интересно чем сейчас занимается Турчинов.
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Тебе це дуже хвилює на Канаді? посидь у спамі, вилупку кацапський.
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И спросить нельзя. Любопытно, он так же клеймил Америку когда был комсоргом? Горяч, ничего не скажешь.
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***** свого спитай. І попутно попроси копію досьє на Турчинова.
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Зараз на ПРЯМОМУ повтор передачі, де кадровий офіцер ППО (не журналіст), дав повну картину, що призвело до катастрофи Боїнга.
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У преЗЕдента с Пукиным "полный контакт"....какая еще ответственность... За сбитый украинский "Боинг" должно отвечать не только руководство Ирана, но и России, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5065
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Петрові шавки завжди вискакують раптово, як чиряки на сраці )))
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А что не так он сказал? Ответь, гавноед зеленый За збитий український "Боїнг" має відповідати не тільки керівництво Ірану, але і Росії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5678
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І одразу видно що слова не клована, а Кривавого Пастора.
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це той що Крим здав без жодного пострілу?
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это ещё не выяснили присутствовали ли ихтамнетные инструктора..... сейчас и это будут скры-
вать потому шо тогда стрелки переводятся с плохо обученного иранского расчёта на масквабад
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А за сданый без боя Крым, кито ответит? За сбитый украинский "Боинг" должно отвечать не только руководство Ирана, но и России, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8395
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а нихито потомушо халакост........... потомушо им все должны а они никому ничё......
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А де ти чмо було, Крим без бою.
Яка армії була при овочі??
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Ті хто здав Крим, всі разом з Януковичем (який НАПРЯМУ звернувся до Путіна про введення россійської армії в Україну ) повтікали до Москви.

Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy

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не тот пастор стал!!неужели не понимает??что это зялёное!!скорее новичёк примет во славу пучхе чем раше ,.предьяву"сделает.
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"Не погоджуватися на будь-які формулювання на кшталт "помилково", а дати виписати юристам чітку зрозумілу позицію." - Климкин
===============================================================
Это он о том, что не может быть ошибки или случайно. А это военное преступление, такое же как МН17. Но Зе схавает....
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То что Рферия продает свои ПВО системы странам с довольно специфическими режимами это дело такое. Чисто бизнес плюс геополитика ( насрать пиндосам). На сколько они "адекватные" эти системы.. это уже вопрос.. Они насмехались в своих СМи, что мол американские ПВО не перехватили ни одной иранской ракету выпущенных как оказалось в пустоту.. ( а на кой американцам тратить дорогостоящие запуски на пустышку.) За то вот их " РФ система" с двух выстрелов поразила очередной пассажирский самолет, и опять украинский ( если не считать сбитый над Сирией свой самолет) Но то дело такое... Так что вина РФ как бы чисто гепотетическая. Если конечно не было договоренности между спец службами что возможна ответка от США и нужно по ходу сбить именно украинский самолет,
что бы подставить США не только в мире, но и поднять ОПзжопорвцами волну в Украине о "проклятых америкосах" который "гады" убили 11 украинцев . Но что то пошло не так.. США не ответила, а план уже был запущен, инструкцию ни кто не отменял.
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Посмотрите тут https://youtu.be/x2twJbBI5-Q
производители смерти подробно описали тор. Согласно их описанию тор никогда не работает сам, только в составе батареи и одновременно может стрелять по 4 целям. Скорость ракеты 700-800 метров в секунду. Взрывается на подлёте к цели.
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А за просранный Крым кто должен отвечать? Ответь, Слюнявый Пластырь!!!
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Ті хто здав Крим Россіі, всі разом з Януковичем (який НАПРЯМУ звернувся до Путіна про введення россійської армії в Україну ) повтікали після виконання цього завдання, до Москви.
 «Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_b
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Пастор, як завжди, - точно в ціль!
Касапія - держава-терорист.
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За сдачу Крыма должна отвечать не только Россия, но и Пастор...
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За сдачу Крыма должен нести ответственность именно ты, ватник.
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ніт, на ета бобочка пайтіть нє магьот!
єщьо путєн абідіца
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Это говорит тот, кто сдал Крым без единого выстрела. Бесхребетный
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Статью прочти. Кто говорил. Вот к нему и обращаюсь.
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семьям погибших украинцев надо содрать шкуру как с ЗЕ, так и с ирана. Финансово! По сто лимонов баксов каждому родственнику погибшего. Хотя... людей не вернешь, НО финансово РАКОМ поставить как Украину(с ее дебилами, которые выбрали такого президента), так и этих уродов арабских. Этот идиот зеленский даже не соизволил СРАЗУ принять версию США, зато поверил агрессору паРаше и рарабским обезьянам с дубиной которую им дала раша. рф также ответственна за гибель этих людей, как иран и Украина.
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Я бы и Трампа к ответственности привлёк. Из-за предвыборных понтов этого придурка уже столько народа в Иране погибло.
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На кацапах уже тех самолетов висит что грязи на бомже. Они собственные дома взрывали для поднятия рейтинга пугабэ. Плевать им на всё.
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Для того чтобы это заявить надо иметь яйца. А у нас при власти стадо евнухов к сожалению
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Вот так надо хла
Это первый такой процесс в Германии: Суд в Гамбурге приговорил россиянина к семи годам заключения. За то, что мужчина поставлял российскому ОПК в обход санкций ЕС технологии для ракет, способных нести ядерное оружие.
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Кривавий Пастор вміє ватку підпалити!
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Гастролі «Русского мира». Українські артисти виступлять на російській Пісні року у Німеччині

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/
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