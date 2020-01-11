За сбитый украинский "Боинг" должно отвечать не только руководство Ирана, но и России, - Турчинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Александр Турчинов.

"Сегодня руководство Ирана вынуждено было подтвердить свою ответственность за убийство пассажиров гражданского украинского самолета. Это страшная трагедия, которая не может остаться без строгого наказания виновных. Родным и близким погибших необходимо не только наше сочувствие, но, в первую очередь, им необходима справедливость. Это уже второй пассажирский "Боинг", который за последнее время уничтожается российской ракетой. И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии.

Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью обеспечения проведения объективного расследования этого страшного преступления и привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и их военного союзника - Российской Федерации, которая системно поддерживает терроризм и в нарушение международных санкций поставляла в Иран смертоносное оружие, готовила военных специалистов и, не исключено, оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, состоявшейся 8 января".

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.