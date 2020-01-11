За сбитый украинский "Боинг" должно отвечать не только руководство Ирана, но и России, - Турчинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Александр Турчинов.
"Сегодня руководство Ирана вынуждено было подтвердить свою ответственность за убийство пассажиров гражданского украинского самолета. Это страшная трагедия, которая не может остаться без строгого наказания виновных. Родным и близким погибших необходимо не только наше сочувствие, но, в первую очередь, им необходима справедливость. Это уже второй пассажирский "Боинг", который за последнее время уничтожается российской ракетой. И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии.
Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью обеспечения проведения объективного расследования этого страшного преступления и привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и их военного союзника - Российской Федерации, которая системно поддерживает терроризм и в нарушение международных санкций поставляла в Иран смертоносное оружие, готовила военных специалистов и, не исключено, оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, состоявшейся 8 января".
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Нагадати про вбивство пасажирів боінгу над Донбасом.
Вимагати покарання для рашки.
Але нашим керманичам відпочинок завадив.
Посмотри, когда Порошенко стал президентом и когда аннексировали Крым!
Вы тут зебилоиды Оманские, уже 8 месяцев рассказываете методички про вора, а доказательств НЕТ!
Янелох Оманский, что делал 12 часов Омане после трагедии? Кого оно там ждало? Что там делал самолет медведчука? Почему оно целуется в десна с ****** и поздравляет его с новым годом? Почему оно выполняет хотелки *****, хотя само со сцены квартала 95, рассказывало про других президентов Украины, что их хозяи *****! А у него кто хозяин? ***** или коломойский?
Як сказав переплигнигопченко Ганапольський, в озвучкє трейлера зробили саме те, що багато років робив 95 квартал - політичну сатиру, а гумористи при владі демонструють повну відсутність почуття гумору. Біда... - https://www.youtube.com/watch?v=x4Bd9YKTPS4&feature=emb_logo
Дійсно кацапи повинні відповідати, так само як і за збитий Ту-154 з президентом Польщі та польською делегацією та збитий Боінг рейсу МН-17 над Донбасом.
Скоро выступит Зеленский и скорее всего, будет это выступление в стиле: "да произошла трагедия, но жизнь продолжается и не надо никого обвинять - с каждым может произойти".
Вроде бы оно сегодня собиралось выступать.
Все більш схоже на те, що в цій країні відбувся тихий переворот. Тобто, руками американців був знищений ультра-мілітарист, який своїми безумними війнами по всьому Близькому Сходу довів країну до катастрофи. Це я про керівника іранських СС Сулеймані, знищеного бойовим дроном тиждень тому. Вже не знаю, як саме там вирішено було питання руками більш поміркованих представників іранського істеблішменту - чи злили інформацію пасивно, чи навіть активно увійшли в таємні переговори з Вашингтоном, якому теж було вигідно приборкати в кінець офігілого фанатика-антиамериканця. Цілком допускаю, що навіть так звана "жорстка відповідь" Тегерану у вигляді ракетного удару теж була обумовлена заздалегідь.А далі в Ірані почалися дуже цікаві процеси, про які вже повідомляють, в тому числі, деякі західні ЗМІ. Якщо назвати це просто - чистка керівних кадрів, пов'язаних з Сулеймані. Вже кілька десятків високопосадовців були арештовані чи були змушені терміново покидати країну. При цьому, пишний похорон з істериками на державному рівні прекрасно камуфлював реальні процеси. Думаю, невдовзі, не дивлячись на барвисту риторику, Іран почне трошечки відповзати з купи війн, куди він вліз. Бо інакше, ще й з урахуванням нових санкцій США, режим аятол може просто розвалитися через економічні причини, як свого часу СРСР.
заявил президент У Л К, комментируя прецендент 4 октября 2001 года, когда над Черным морем на высоте 11 тысяч метров зенитной ракетой С-200 был сбит самолет компании «Сибирь» Ту-154М (в этот момент в Крыму шли военные учения). Погибли 78 человек - все пассажиры и экипаж.
Тогда можно будет обвинить россию (парашу) напрямую к совершению терракта против Украинского пассажирского самолета.
вать потому шо тогда стрелки переводятся с плохо обученного иранского расчёта на масквабад
Яка армії була при овочі??
Дізнаєшся у спамі.
Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
===============================================================
Это он о том, что не может быть ошибки или случайно. А это военное преступление, такое же как МН17. Но Зе схавает....
что бы подставить США не только в мире, но и поднять ОПзжопорвцами волну в Украине о "проклятых америкосах" который "гады" убили 11 украинцев . Но что то пошло не так.. США не ответила, а план уже был запущен, инструкцию ни кто не отменял.
производители смерти подробно описали тор. Согласно их описанию тор никогда не работает сам, только в составе батареи и одновременно может стрелять по 4 целям. Скорость ракеты 700-800 метров в секунду. Взрывается на подлёте к цели.
«Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_b
Касапія - держава-терорист.
єщьо путєн абідіца
Это первый такой процесс в Германии: Суд в Гамбурге приговорил россиянина к семи годам заключения. За то, что мужчина поставлял российскому ОПК в обход санкций ЕС технологии для ракет, способных нести ядерное оружие.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/