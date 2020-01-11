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 Зеленский обратится к украинскому народу в связи с признанием Ираном вины за сбитый самолет МАУ, - Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 декабря, обратится к украинцам в связи ситуацией относительно сбитого Ираном самолета "МАУ" в Тегеране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинскому народу касательно ситуации со сбитым самолетом МАУ в Тегеране. Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, который запланирован на 17:00 в субботу", - говорится в сообщении.

В Офисе президента проинформировали, что Оперативный штаб при СНБО, созданный по поручению Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета "МАУ" в Иране, с самого начала получал всю необходимую информацию.

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"Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки", - сообщили в ОП.

Отмечается, что сейчас политическая часть работы завершена, и украинские специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

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Зеленский обратится к украинскому народу в связи с признанием Ираном вины за сбитый самолет МАУ, - Офис Президента 01
Зеленский обратится к украинскому народу в связи с признанием Ираном вины за сбитый самолет МАУ, - Офис Президента 02

Источник: https://censor.net.ua/n3169358
 
 
 Топ комментарии
 
Ни за одного преза Украины...включая даже ОВОЩА...не было так стыдно как за это недоразумение ОМАНСКОЕ!
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Уже неинтересно, нам уже все сообщили США, Австралия, Канада, Великобритания, Нидерланды и даже Иран.. ( остались только РФ и Зеленский)
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От пиариться на трагедии не надо це не перемога а уважительное отношение Ирана к горю
Деликатность и слуга вещь не совместимая.Паяц.
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надеюсь речь согласовал с мацквой?
отсебятины не наговорил?
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Зелебобка обосрался, а нехер дружить с ******.
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А это шо, будет Его обращение? Оно же без мозгов, и врёт как дышит! Шо напишут в Кремле - то и читает. Янелох криворожкий... Светоч украинского быдла.
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Ждем-с от пересидента решительных мер.....Немедленно ! 1)Повысить оклады зеленой администрации.2)Отправить Богдана в Таиланд для организации отдыха (сильно переволновались...) 3) Народу пообещать всяческие блага через 5-10 лет! Аминь.
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здоровенная статья в Бильде - с фотками Президентов многих стран,их мнениями,оценками,есть ВСЕ,кроме украинского,который даже не упомянут НИ РАЗУ..
це 3,14ць..
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Боже,це вже інша людина...хлопчик вмить став мужчиною...чи це старе фото?там з"явився ще один Ін (КНДР) наш.
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Это конечно ужасная трагедия. Но давайте честно признаем - это НЕ НАША трагедия. Погибшие - в основном граждане Ирана и Канады. А ответственность за то, что летают самолеты в Иран, Ирак, Сирию и другие горячие точки должна лежать на руководстве государства и на авиакомпаниях (которые в погоне за бабками тупо демпингуют и подставляют под обстрелы экипажи и пассажиров).
И еще одно. В декабре на пожаре в Одессе погибли 16 человек (это больше, чем наших сограждан на этом самолете). Но почему то не было такого хайпа в СМИ, президент не обращался к нации, не было общегосударственного траура, и никто даже не ищет ответственных.
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Олег Іваненко
2 год ·

Напередодні індус, якого я знаю багато років і який живе далеко за межами нашої країни сказав: вже весь світ все знає, що український літак збив ракетою Іран. Що мені було відповісти? Кажу: а наш президент не знає, а ще - дзвонив і дякував Іран за співпрацю. А сьогодні, коли все ж таки Іран визнав свою провину Зе осмілів і «героїчно» зажадав від них компенсації. Будемо тепер чекати, коли путин визнає свою провину в агресії, щоб бубучка знову себе відчула героєм. Він же не лох ... Сумно ...Зеленський звернеться до українського народу у зв'язку з визнанням Іраном провини за збитий літак МАУ, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8120
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«Своєю смертю султан Оману невільно викрив брехню Зеленського про візит до цієї країни, якою той прикривав свій таємний відпочинок. Ясно, що коли монарх був при смерті, а він хворів давно, оманська сторона навіть теоретично не могла планувати візити закордонних лідерів. У брехні короткі ноги. Брехнею світ обійдеш, але назад не повернешся.
Банкова з Оманом забрехалася. Зеленський має вибачитися за брехню і визнати, що відпочивав», - переконаний Микола Величкович.
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село Педоси́‏ @pedosy 8 янв.

От ви всі тут такі на Кузьмука - броварського снайпєра кличете по персам ******* - а чи знали ви, шо його перед Новим роком З ПОЧЕСТЯМИ на пенцію відправили?!? - https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=b7XHUo-KimQ&feature=emb_logo
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Вот так и должен работать настоящий президент- тихо, без лишнего пустословия. Отправил украинских экспертов-профессионалов,которые и обнаружили пробоины от взрыва ракеты в кабине пилота. Как результат- признание Ирана под тяжестью фактов. Не то что предыдущий пустобрёх, напиарился бы только, балаболил бы из каждого утюга, а результата как всегда- ноль.
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