 Зеленский обратится к украинскому народу в связи с признанием Ираном вины за сбитый самолет МАУ, - Офис Президента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинскому народу касательно ситуации со сбитым самолетом МАУ в Тегеране. Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, который запланирован на 17:00 в субботу", - говорится в сообщении.
В Офисе президента проинформировали, что Оперативный штаб при СНБО, созданный по поручению Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета "МАУ" в Иране, с самого начала получал всю необходимую информацию.
"Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки", - сообщили в ОП.
Отмечается, что сейчас политическая часть работы завершена, и украинские специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Деликатность и слуга вещь не совместимая.Паяц.
отсебятины не наговорил?
це 3,14ць..
И еще одно. В декабре на пожаре в Одессе погибли 16 человек (это больше, чем наших сограждан на этом самолете). Но почему то не было такого хайпа в СМИ, президент не обращался к нации, не было общегосударственного траура, и никто даже не ищет ответственных.
2 год ·
Напередодні індус, якого я знаю багато років і який живе далеко за межами нашої країни сказав: вже весь світ все знає, що український літак збив ракетою Іран. Що мені було відповісти? Кажу: а наш президент не знає, а ще - дзвонив і дякував Іран за співпрацю. А сьогодні, коли все ж таки Іран визнав свою провину Зе осмілів і «героїчно» зажадав від них компенсації. Будемо тепер чекати, коли путин визнає свою провину в агресії, щоб бубучка знову себе відчула героєм. Він же не лох ... Сумно ...
Банкова з Оманом забрехалася. Зеленський має вибачитися за брехню і визнати, що відпочивав», - переконаний Микола Величкович.
От ви всі тут такі на Кузьмука - броварського снайпєра кличете по персам ******* - а чи знали ви, шо його перед Новим роком З ПОЧЕСТЯМИ на пенцію відправили?!? - https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=b7XHUo-KimQ&feature=emb_logo