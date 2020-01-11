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 Главред пророссийской "Страны" Гужва оправдывал Иран в деле "Боинга" и критиковал СНБО Украины, - Казанский

Главный редактор пророссийского сайта "Страна" Игорь Гужва оправдывал Иран в деле "Боинга" и отрабатывал методичку российских пропагандистов.

Об этом пишет на странице в Facebook журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Гужва старался, отрабатывал российскую методичку, как мог. Но Иран нанёс удар в спину", - пишет Казанский.

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Главред пророссийской Страны Гужва оправдывал Иран в деле Боинга и критиковал СНБО Украины, - Казанский 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни на секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной кастрофы, - президент МАУ Дыхне

Как сообщалось, в субботу утром Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Источник: https://censor.net.ua/n3169357
 
 
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Гужва - гавномет. Общепризнанный факт. Других версий нет. Главред пророссийской "Страны" Гужва оправдывал Иран в деле "Боинга" и критиковал СНБО Украины, - Казанский - Цензор.НЕТ 9080
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Всё верно, только педиоты родились такими, они не виноваты в своей ущербности.
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гы!!улыбнуло!!Главный редактор пророссийского сайта "Страна" Игорь Гужва оправдывал Иран в деле "Боинга" и отрабатывал методичку российских пропагандистов Источник: https://censor.net.ua/n3169357 и что тут крамольного??единственное в чём его можно ,,обвинить" то только в том.что критиковал чего на самом деленет!!тоесть СНБО ещё можно добавить (как уже знаем)что и ,,правительство"в полном составе отсутствовало!!(нонсенс однако факт) Главред проросійської "Страны" Гужва виправдовував Іран у справі "Боїнга" і критикував РНБО України, - Казанський - Цензор.НЕТ 4557 Главред проросійської "Страны" Гужва виправдовував Іран у справі "Боїнга" і критикував РНБО України, - Казанський - Цензор.НЕТ 5422
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Караул! Это преследования ватной "свободы слова"!😮
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Дагестан 1999
Грузия 2008
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Извините,но ищу одного СТУКАЧА КЭГЭБИСТСКОГО под ником гавфаш,-нигде не могу найти! А ну-ка голос,СТУКАЧ-ПРЕДАТЕЛЬ!
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