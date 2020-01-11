 Главред пророссийской "Страны" Гужва оправдывал Иран в деле "Боинга" и критиковал СНБО Украины, - Казанский

Об этом пишет на странице в Facebook журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Гужва старался, отрабатывал российскую методичку, как мог. Но Иран нанёс удар в спину", - пишет Казанский.
Как сообщалось, в субботу утром Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.
"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
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