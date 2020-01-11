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 Политика Украины
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 Наши эксперты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с крушением украинского самолета в Иране, - Гончарук

Правительство считает признание Ираном вины за сбитый самолет "МАУ" под Тегераном важным шагом в процессе расследования крушения лайнера, которое продолжается.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины. Украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией", - написал премьер.

Премьер отметил, что украинские специалисты совместно с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран осмотрели найденные "черные ящики" и место хранения части фрагментов самолета.

"Также была осуществлена раскладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800", - сообщил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран признал, что сбил самолет МАУ

В правительстве проинформировали, что уже были собраны ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе и проходит работа над идентификацией тел."Сегодня утром электронная ДНК-формула направлена нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране. Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины", - говорится в сообщении

Гончарук подчеркнул, что Украина сделает все для раскрытия всех деталей трагедии и окажет поддержку семьям погибших.

Смотрите: Появились кадры извлечения черного ящика украинского лайнера, разбившегося в Иране. ВИДЕО

Как сообщалось, в утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Наши эксперты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с крушением украинского самолета в Иране, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169356
 
 
 Топ комментарии
 
И этот самокат вставил свои 5 копеек. Где ты раньше был, когда весь мир говорил о версиях, а вы языки в жопу засунули поджав хвосты оглядывались на Москву и говорили премьеру Канады - "нє нада спєкуляций"
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Украинский МИД принял к сведению признание Ирана в том, что это он сбил самолёт, но не отбрасывает пока и другие версии.
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И это чучело выступило.
Не смогло смолчать - раз весь зоопарк зеленый выступает, то и самокатчик должен!
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И этот самокат вставил свои 5 копеек. Где ты раньше был, когда весь мир говорил о версиях, а вы языки в жопу засунули поджав хвосты оглядывались на Москву и говорили премьеру Канады - "нє нада спєкуляций"
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Украинский МИД принял к сведению признание Ирана в том, что это он сбил самолёт, но не отбрасывает пока и другие версии.
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И это чучело выступило.
Не смогло смолчать - раз весь зоопарк зеленый выступает, то и самокатчик должен!
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- Изя, пишут, что было два случайных выстрела по самолёту.
- Ну, да. Первый случайный выстрел не сработал. Пришлось сделать второй случайный.
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а этот на самокате каким боком к экспертам?
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Еще один запоздалый комментатор случившегося выбрался на авансцену.
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Господи, дав же ти зебілів на нашу голову... Ну, чим же ми перед тобою завинили?
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"с целью детального расследования причин и окончательного установления истины"
Скажіть цьому дебілу Гончаруку, що Іран вже назвав причину трагедії з літаком.
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- Вова -ху"ло?

- А который из них?

- А какая разница


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Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета в окрестностях Тегерана. Его слова приводит агентство ISNA.

"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - сказал он.
Генерал заявил также, что КСИР полностью признает ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном.
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и "главный Ыкспэрд" феерически выкатил на самокате ...
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