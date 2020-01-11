EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  15638  74
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1218) Иран (709) Бутусов Юрий (1977)

 Детали корпуса украинского "Боинга", пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК "Тор". ФОТОрепортаж

От кабины пилотов уцелела верхняя часть - она была пробита поражающими элементами изнутри кабины, что указывает на взрыв снизу.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, ссылаясь на данные экспертов укаринской комиссии в Тегеране. 

"Первые кадры - детали корпуса украинского "Боинга", пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК "Тор"

Цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа найти пока не удалось - очевидно, именно сюда пришлось попадание ракеты. От кабины пилотов уцелела верхняя часть - она была пробита поражающими элементами изнутри кабины, что указывает на взрыв снизу.

Также обнаружен паспорт гражданина Канады, с пробоинами также схожими на поражающие элементы", - написал Бутусов, отметив, что работа украинских экспертов продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление иранских властей подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК, - Баканов

Детали корпуса украинского Боинга, пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК Тор 01
Детали корпуса украинского Боинга, пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК Тор 02
Детали корпуса украинского Боинга, пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК Тор 03
Детали корпуса украинского Боинга, пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК Тор 04
Детали корпуса украинского Боинга, пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК Тор 05
Детали корпуса украинского Боинга, пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК Тор 06
Детали корпуса украинского Боинга, пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК Тор 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни на секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной кастрофы, - президент МАУ Дыхне

Как сообщалось, в субботу утром Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Источник: https://censor.net.ua/n3169355
 
 
 Топ комментарии
 
Ну як же.. Масове вбивство і без кацапів ?
Такого не буває..
 показать весь комментарий
 
Любая проблема в мире исходит из паРаши... 🥴☠️
 показать весь комментарий
 
вашим находкам цены бы не было вчера... сегодня это похоже более на подтявкивание
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну як же.. Масове вбивство і без кацапів ?
Такого не буває..
 показать весь комментарий
 
 
вашим находкам цены бы не было вчера... сегодня это похоже более на подтявкивание
 показать весь комментарий
 
 
Не надо. Два дня всего исследуют. Голландцы MH17 исследовали месяц, чтобы разобраться.
 показать весь комментарий
 
 
Та ну нах. Ещё вспомни сколько расследуют катастрофу с бортом Качинского.
 показать весь комментарий
 
 
Голландцы MH17 исследовали месяц, чтобы разобраться.

А РФ извинилась и отдала виновников?
 показать весь комментарий
 
 
Не хами. Без этих людей и признания в убийстве бы не было. Ушли бы в неосознанку, как и ипанутое кацапьё.
 показать весь комментарий
 
 
Без заяв Трюдо і Трампа не було б зізнання іранців. А цих "експертів" навіть не пускали до обстеження ні місця катастрофи, ні до зібраних уламків.
 показать весь комментарий
 
 
Ну Трюдо еще можно поверить, а вот заявы блеющего рыжего трамплина ни в какие рамки не влазят.
 показать весь комментарий
 
Проте Іран зараз Трампа боїться. І з затягуванням визнання збиття літака збільшувалась імовірність того, що аятолу покарають усіма карами за "нєсознанку".
 показать весь комментарий
 
 
Так сегодня и получилось потому что вчера нашли и козодёры поняли что уже не отвертятся!
 показать весь комментарий
 
 
Признание произошло благодаря усилиям 5 западных стран. Если бы ни это - до сих пор бы трындели что не подтверждено. И улики бы уже припрятали по указке таежных друзей
 показать весь комментарий
 
 
Верно! При чём всё это стало возможным благодаря хорошей современной технической базе у этих развитых стран, то есть спутники, радары и прочее. У Украины этого нет, посему, если бы не помощь этих стран, то Зеля и Ко сопли жевали бы до скончания веков. А учитывая патологическую и врождённую жадность власть имущих, уверен, по концове приняли бы пару чемоданов зелени от персов и спустили дело на тормозах.
 показать весь комментарий
 
я думаю, що знайшли випадково. Випадково, тому що інші деталі, пошкоджені ракетою, відсутні. Тобто, приховані в іншому місці. А цей кусок металу іранці недогледіли і звалили в загальну купу. Де наші і знайшли.
 показать весь комментарий
 
 
Deodar Revolution

иногда лучше жевать ...
не умничай эгсперт-скорострел ))) Деталі корпусу українського "Боїнга" пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК "Тор" - Цензор.НЕТ 3571
 показать весь комментарий
 
 
заступил на вахту, портянка? от тебя гуталином за км слышно
 показать весь комментарий
 
 
заступил на вахту, портянка? от тебя гуталином за км слышно

Народ на полном пансионе от Вована и Барыги...
Для полной картины не хватает "видного" политика Царева и "писателя" Прилепина...
 показать весь комментарий
 
"Среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины. И тут наконец состоялась находка - примерно в 22 часа. На фрагменте кабины мы обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку.Источник: https://censor.net.ua/n3169352"
 показать весь комментарий
 
Любая проблема в мире исходит из паРаши... 🥴☠️
 показать весь комментарий
 
 
Кацапская ********* уничтожила уже четыре пассажирских самолёта.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну если есть чем и не страшно - попробуй бомбить кацапов.
 показать весь комментарий
 
Ще раз питаю. Ти кацап? Тебе бомбить? Чи борошна перекладу не дають відповісти влучно, як постріл з цибулі? Чи шлюб мозку не дає тобі змоги правильно зрозуміти написане мною?
 показать весь комментарий
 
 
цей випадок красномовно продемонстрував, що іранським ісламо-фошиздам далеко до російських фашисто-фашистів
їм навіть на 3 дні не вистачило відмазок
 показать весь комментарий
 
 
слабоваты...
опыта нет плеваться и громко орать - где ваши доказательства...ихтамнет и нестояло!
 показать весь комментарий
 
 
Не Вася.Тут скорее наоборот.Все быстро просчитали и сделали правильные выводы.Понимают,что не на острове живут
 показать весь комментарий
 
 
и тем не менее..рашка б до смерти орала что не приделах и ваще не понимает о чем это
 показать весь комментарий
 
 
и тем не менее..рашка б до смерти орала что не приделах и ваще не понимает о чем это

Та да, а потом бы стращала,что солдаты РФ будут мыть ноги в Индийском океане...
 показать весь комментарий
 
 
я говорил - не знаю как..но рашкин пятак...по любэ должен вылезть..вот просто смердит рашей
 показать весь комментарий
 
 
там еще и оператор из их там нетов , наверняка сидел.
 показать весь комментарий
 
 
с новым годом зедерьмо поздравило своего духовного наставника.
 показать весь комментарий
 
 
Это игра Осла Оманского в стиле 95 квартала
 показать весь комментарий
 
 
подавайте в суд и не забудьте вспомнить кто спонсор, а может и исполнитель убийства.
 показать весь комментарий
 
 
Думаю якби особовий склад стрілюнів був кацапський іранці віднєкувались би до кінця світу
 показать весь комментарий
 
Военные советники и наводчики кто они? Кто союзник Ирана? Кто поставлял в Иран ЗРК "Тор"? Ответ один - парашостан. С кем встречался припрезедент Осел Оманский? Кто курирует МИД Украины? Ответ другой агенты парашостана
 показать весь комментарий
 
 
Вся нечисть расползается по планете из Кремля, ставки дьявола. Ботоксный главбес рулит.
 показать весь комментарий
 
 
Хyцлo це наслідок.
Не було б його кацапи обрали би щось ще подібне.
Вони ж хочуть собі в вожді тільки маньяків нашеталт Ульянова, Джугашвілі, *****.
 показать весь комментарий
 
Вони ж хочуть собі в вожді тільки маньяків нашеталт Ульянова, Джугашвілі, *****.

Золотого Тамерлана онучата голі...
 показать весь комментарий
 
Зеленському збрехати як два пальці об асфальт ((
 показать весь комментарий
 
 
Зеленському збрехати як два пальці об асфальт ((

Но Барыга - кристальной чистоты человек!...
 показать весь комментарий
 
Когось із впасажирів вирішили не випускати з країни. Ось і весь секрет полішинеля. Можливо скоро дізнаємося. Хтось з освітою в галузі ядерної фізики наприклад?
 показать весь комментарий
 
 
а пам'ятаєте, як батько українського олігархату Кучма взяв на Україну провину за збиття арм'янського літака?
а вибрала його та сама малороська біомаса, що і Януковича, і бубочку
 показать весь комментарий
 
 
На данный момент точно известно, что паРашкинские "Тор" и "Бук" способны сбивать пассажирские лайнеры...
 показать весь комментарий
 
 
****** это гандон рухани.
какая ошибка?? самолет пассажирский он сигнал об этом падает для пво и ракет.
иранцев на хер с украины. разорвать отношения с этими подонками.
людей убили только из за прихоти отомстить трампу.
это они канадцев убили в ответ. но трамп это проглотит. да и мы тоже.
 показать весь комментарий
 
 
Иран всунул нож в спину кремлю признав вину. Кто то сомневается что за пультами росийских ПВО сидели росийские инструктора и ихтамнеты?
 показать весь комментарий
 
 
Теперь за ТОР-ами очередь стоять будет. Шутка ли с одной ракеты целый Боинг в труху.
 показать весь комментарий
 
 
Займи лаптекопытный очередь к проктологу ,там твои мозги ,может прочистит...
 показать весь комментарий
 
Зачем выкладывают фото члены экипажа
Ведь за ними легко тогда проследить, можно завербовать, или использовать втёмную
По фоткам легко создать социо портрет, и человек как на ладони
Кто знает что у кого в голове
 показать весь комментарий
 
думаешь єто военная тайна фото єкипажа ?
 показать весь комментарий
 
для шизиков да, для спец служб нет
По лайкам и друзья можно всю картину собрать практически любому
 показать весь комментарий
 
А в особенности поражает теория о вербовке мёртвого человека. Курить переставай.
 показать весь комментарий
 
где я написал о мёртвом человеке. Выходит экипаж, ты его сфоткал, и нашёл сразу в интернете кто есть кто, в каких гостиницах останавливаются и всё остальное. Спорный стрём, но трагедии наводят на разные мысли. Лучше пепепздеть
 показать весь комментарий
 
Без Рферии в таких делах "некуда", они же и Турцию снабдили своими "ПВОее". ( ну это уже совсем другая история)
 показать весь комментарий
 
 
Куршавельський баканов, підкреслив, що вони вважають, що помилка була не в "автоматичній системі" комплекса, це людський фактор. О як! Бо, якщо буде доведено "автоматичну помилку", то кацапам доведеться заплатити силу силенну грошей і за збитий Боінг, і за неякісний товар. Плюс, іміджеві втрати. Величезні. Знову зелені кацапів вигороджують
 показать весь комментарий
 
 
Теперь будет следствие и будут подыматься данные от момента выпуска ракеты до ее пуска и поражения цели.Не зря фрау Меркель к карлику в понедельник летит.Два самолета за 6 лет это уже перебор.
 показать весь комментарий
 
 
"Велікій Пу" примусив зізнатись у збитті літака, якщо б так не зробив світова спільнота накопала б, що ракету запускав підрозділ ВС РФ який заблукав у Ірані.
НА це був скерований Зебеня радниками Пу, ось чому він "клеїв блазня", хоча чому клеїв.

Він ще не придумав де був і як дістався України з Оману.
А саме головне що робив у Омані і чому там був у цей же час борт з РФії
Шпигунська історія якась .
"Студент - Міхаличу, як Юстас Алексу".
Замість "Слава Україні"
треба говорити "люди будьте уважні Україна у небезпеці!!!!!!!"
 показать весь комментарий
 
 
Не, эти иранцы - какие-то недолугие! С расийских братьев не смогли взять пример - те все детали с пробоинами вырезали и уничтожили прежде чем комиссии передавать!
 показать весь комментарий
 
Достаточно было увидеть кабину..... Что эксперты там делали пару дней?
 показать весь комментарий
 
Ну, потому и признали, что ХРЕН спрячешь такое, конечно. Как и с малайским тоже... решето из фюзеляжа
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх