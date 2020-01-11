 Детали корпуса украинского "Боинга", пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК "Тор". ФОТОрепортаж

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, ссылаясь на данные экспертов укаринской комиссии в Тегеране.
"Первые кадры - детали корпуса украинского "Боинга", пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК "Тор"
Цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа найти пока не удалось - очевидно, именно сюда пришлось попадание ракеты. От кабины пилотов уцелела верхняя часть - она была пробита поражающими элементами изнутри кабины, что указывает на взрыв снизу.
Также обнаружен паспорт гражданина Канады, с пробоинами также схожими на поражающие элементы", - написал Бутусов, отметив, что работа украинских экспертов продолжается.
Как сообщалось, в субботу утром Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.
"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Такого не буває..
А РФ извинилась и отдала виновников?
иногда лучше жевать ...
не умничай эгсперт-скорострел )))
Народ на полном пансионе от Вована и Барыги...
Для полной картины не хватает "видного" политика Царева и "писателя" Прилепина...
їм навіть на 3 дні не вистачило відмазок
опыта нет плеваться и громко орать - где ваши доказательства...ихтамнет и нестояло!
Та да, а потом бы стращала,что солдаты РФ будут мыть ноги в Индийском океане...
Буба Оманский...
Не було б його кацапи обрали би щось ще подібне.
Вони ж хочуть собі в вожді тільки маньяків нашеталт Ульянова, Джугашвілі, *****.
Золотого Тамерлана онучата голі...
Но Барыга - кристальной чистоты человек!...
а вибрала його та сама малороська біомаса, що і Януковича, і бубочку
какая ошибка?? самолет пассажирский он сигнал об этом падает для пво и ракет.
иранцев на хер с украины. разорвать отношения с этими подонками.
людей убили только из за прихоти отомстить трампу.
это они канадцев убили в ответ. но трамп это проглотит. да и мы тоже.
Ведь за ними легко тогда проследить, можно завербовать, или использовать втёмную
По фоткам легко создать социо портрет, и человек как на ладони
Кто знает что у кого в голове
По лайкам и друзья можно всю картину собрать практически любому
НА це був скерований Зебеня радниками Пу, ось чому він "клеїв блазня", хоча чому клеїв.
Він ще не придумав де був і як дістався України з Оману.
А саме головне що робив у Омані і чому там був у цей же час борт з РФії
Шпигунська історія якась .
"Студент - Міхаличу, як Юстас Алексу".
Замість "Слава Україні"
треба говорити "люди будьте уважні Україна у небезпеці!!!!!!!"