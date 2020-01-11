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Все про:боевик (16501) Луганщина (4255) правоохранительные органы (786) приговор (823) СБУ (14226) наемники РФ (1000)

 Наемник "ЛНР", задержанный контрразведкой СБУ, приговорен к 8 годам заключения. ФОТО

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины к восьми годам лишения свободы приговорен боевик террористической организации "ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики и следователи спецслужбы установили, что в 2014-2015 годах житель временно оккупированного Сорокино в составе незаконных подразделений террористов противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Он, в частности, принимал активное участие в ожесточенных боевых действиях под Дебальцево. Впоследствии боевик продолжил "службу" на блокпостах террористов и в так называемом "таможенном комитете ЛНР".

Наемник ЛНР, задержанный контрразведкой СБУ, приговорен к 8 годам заключения 01

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, боевик был объявлен в розыск. В сентябре прошлого года в результате спланированной оперативной комбинации СБУ вывела террориста на подконтрольную Украине территорию и задержала его.

Наемник ЛНР, задержанный контрразведкой СБУ, приговорен к 8 годам заключения 02

Сватовский районный суд Луганской области признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в участии в деятельности террористической организации. Приговор вступил в законную силу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169354
 
 
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Он пойдет в обменный фонд и вскоре его выпустят на свободу под личное обязательство. Нормальная практика у зебобы...
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Спецоперацией руководили из Крушавеля
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Ничего. Скоро его отпустят!!! К гадалке не ходи. Поменяют на каого-то блогера или хипстера Наемник "ЛНР", задержанный контрразведкой СБУ, приговорен к 8 годам заключения - Цензор.НЕТ 9069
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Ничего. Скоро его отпустят!!! К гадалке не ходи. Поменяют на каого-то блогера или хипстера Наемник "ЛНР", задержанный контрразведкой СБУ, приговорен к 8 годам заключения - Цензор.НЕТ 9069
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это ты загнул, первого заробитчанина по кладке кирпича с поезда снимут и выдадут за шпиона для обмена ))
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ну и кормить теперь этого вылупка восемь лет... на бруствер положить для упора и прикрытия стрелка
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Он пойдет в обменный фонд и вскоре его выпустят на свободу под личное обязательство. Нормальная практика у зебобы...
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должно быть заключения и пытки. Сколько украинских военных из за таких погибают.
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Спецоперацией руководили из Крушавеля
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Не хвилюйтеся, шановні виборці Зеленського!
Обміняють на якусь бацю- Свідка Ягови.
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