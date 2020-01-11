 Наемник "ЛНР", задержанный контрразведкой СБУ, приговорен к 8 годам заключения. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики и следователи спецслужбы установили, что в 2014-2015 годах житель временно оккупированного Сорокино в составе незаконных подразделений террористов противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Он, в частности, принимал активное участие в ожесточенных боевых действиях под Дебальцево. Впоследствии боевик продолжил "службу" на блокпостах террористов и в так называемом "таможенном комитете ЛНР".

Смотрите: Задержанный контрразведкой СБУ террорист "ДНР" получил 5 лет тюрьмы. ФОТО

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, боевик был объявлен в розыск. В сентябре прошлого года в результате спланированной оперативной комбинации СБУ вывела террориста на подконтрольную Украине территорию и задержала его.

Сватовский районный суд Луганской области признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в участии в деятельности террористической организации. Приговор вступил в законную силу.

Смотрите также: Контрразведка СБУ задержала террориста "ЛНР", который за деньги обстреливал Счастье. ФОТО