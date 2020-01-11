 Украинские эксперты в Тегеране обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине "Боинга"

Источник в государственной комиссии рассказал Цензор.НЕТ о ходе работ:
"Вчера мы прослушали записи одного черного ящика. в котором записаны переговоры пилотов с диспетчерским центром Тегерана. Стандартный радиообмен. Диспетчер дает команду выйти на эшелон 2500 метров и прощается, командир корабля спокойно общается. Важно было понять одно - никаких неисправностей не было, экипаж ничего не беспокоило, диспетчер не предупреждал о воздушной угрозе и о начале боевых действий. После последней команды запись обрывается. Больше не было ничего. Никаких попыток выйти на связь, никаких переговоров.
Самая полная информация о полете должна быть во втором черном ящике. Но нам его обещали предоставить сегодня, будем смотреть уже совместно с канадскими экспертами. Они прилетят со своей аппаратурой.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление иранских властей подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК, - Баканов
Мы занялись восстановлением фрагментов самолета. Надо было определить, как эти куски металла, сваленные в огромную кучу, должны быть связаны между собой.
Интрига сохранялась допоздна. Дело в том, что никаких повреждений на большинстве деталей самолета не было. Не было взрыва и пожара ни в двигателях ни на крыльях. Не исключено, что самолет мог падать практически целым. Не бросались в глаза, в отличие от останков "Боинга" МН-17, какие-либо сразу различимые следы поражения боевыми элементами на фюзеляже и крыльях. Много повреждений на корпусе это результат падения. Но после выкладки всех фрагментов самолета стало очевидно, что не хватает нижней части кабины самолета.
Среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины. И тут наконец состоялась находка - примерно в 22 часа. На фрагменте кабины мы обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку. Мы нашли! У нас впервые появились прямые улики в этом деле, которые давали возможность доказать, что стало причиной гибели самолета. Для нас это был переломный момент.
Итак, что теперь мы понимаем:
Российская зенитная ракета "Тор" поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов.
Прямое попадание и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь.
Пока нет данных, одна или две ракеты причинили такие повреждения. Не исключено, что вторая ракета также поразила фюзеляж снизу близко к первой. Но все это еще предстоит уточнить.
Мы продолжаем работу по выкладке фрагментов самолета до полного сбора всех уцелевших деталей.
Мы рассчитываем, что уже сегодня получим доступ ко всем данным объективного контроля.
По сотрудничеству с иранскими коллегами - у нас возникает впечатление, что те, кто с нами контактирует искренне хотят помочь и сами разобраться, в целом проблем нет. Будем надеяться, что такое настроение и рабочие контакты у нас сохранятся и теперь".
Как сообщалось, в субботу утром Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.
"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
РЕСПЕКТ.
ти вже помолився, дездемон?
Просто зекоМанда - сборище бесхребетных любителей анала.
Врали пока не было физических доказательств поражения нашего борта ракетой.
Так понятно?
...У политиков Ирана есть три базовых варианта с несколькими ответвлениями.
Первый, - согласиться с описанной схемой Трампа о случайно сбитом самолёте со всеми вытекающими из этого последствиями.
Второй, - ничего не признавать и ничего не менять. В этом случае Иран ещё больше погрузится в состояние жёсткой конфронтации и не только с США. Итогом тогда будет не плавная, а жёсткая трансформация режима и, возможно, распад Ирана.
Третий, - объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте. Для Тегерана третий вариант может оказаться самым оптимальным, - трансформации режима ему и в этом случае не избежать, но честности сопутствует вознаграждение. Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи....
Мабуть була якась "електронна гра" - США імітували атаку і тисли на нерви іранцям, а іранці знервовано смикались.
Але Іранці могли б закрити польоти на добу перед обстрілом баз США.
Звичайно теорій буде ще більше
1. Срочно открыть уголовные дела во всех инстанциях Украины.
2. Такие е же делопроизводства должна завести Канада и страны которые получили ущебр и людские потери.
3. Обязательно и очень очень скурпулёзно и грамотно собирать все все доказательства преступления Ирана, делать это вместе с Канадой.
4. Подаввть во все международные суды и добиваться признания преступления и в результате максиммльных компенсаций для семей погибших.
Очень жаль, что добрые люди погибли в Американско-Иранской писькамерятельной возне (((
МАЦКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские парламентарии осуждают действия иранских ВС, которые сбили под Тегераном самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ). При этом такие действия были спровоцированы США, - заявил в субботу зампредседателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин
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Очень жаль, что добрые люди погибли в Американско-Иранской писькамерятельной возне (((
11.01.2020 11:48 Ответить Мне нравится 1
"фрагменты пробоин"
"столкновение ракеты с самолетом"...
И на фотографиях были фрагменты крыла. А наши говорят о днище под кабиной.
Саме в цей час дристайкін мичав на прес-конференції про "недостатність інформації щодо збиття літака Іраном".
- чому наше посольство виступило із заявою, що повністю виключається версія про теракт і збиття ракетою?
- чому наш літак затримали на більш ніж годину, не давали дозвіл на зліт?