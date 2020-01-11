 Украинские эксперты в Тегеране обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине "Боинга"

Источник в государственной комиссии рассказал Цензор.НЕТ о ходе работ:

"Вчера мы прослушали записи одного черного ящика. в котором записаны переговоры пилотов с диспетчерским центром Тегерана. Стандартный радиообмен. Диспетчер дает команду выйти на эшелон 2500 метров и прощается, командир корабля спокойно общается. Важно было понять одно - никаких неисправностей не было, экипаж ничего не беспокоило, диспетчер не предупреждал о воздушной угрозе и о начале боевых действий. После последней команды запись обрывается. Больше не было ничего. Никаких попыток выйти на связь, никаких переговоров.

Самая полная информация о полете должна быть во втором черном ящике. Но нам его обещали предоставить сегодня, будем смотреть уже совместно с канадскими экспертами. Они прилетят со своей аппаратурой.

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Мы занялись восстановлением фрагментов самолета. Надо было определить, как эти куски металла, сваленные в огромную кучу, должны быть связаны между собой.

Интрига сохранялась допоздна. Дело в том, что никаких повреждений на большинстве деталей самолета не было. Не было взрыва и пожара ни в двигателях ни на крыльях. Не исключено, что самолет мог падать практически целым. Не бросались в глаза, в отличие от останков "Боинга" МН-17, какие-либо сразу различимые следы поражения боевыми элементами на фюзеляже и крыльях. Много повреждений на корпусе это результат падения. Но после выкладки всех фрагментов самолета стало очевидно, что не хватает нижней части кабины самолета.

Среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины. И тут наконец состоялась находка - примерно в 22 часа. На фрагменте кабины мы обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку. Мы нашли! У нас впервые появились прямые улики в этом деле, которые давали возможность доказать, что стало причиной гибели самолета. Для нас это был переломный момент.

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Итак, что теперь мы понимаем:

Российская зенитная ракета "Тор" поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов.

Прямое попадание и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь.

Пока нет данных, одна или две ракеты причинили такие повреждения. Не исключено, что вторая ракета также поразила фюзеляж снизу близко к первой. Но все это еще предстоит уточнить.

Мы продолжаем работу по выкладке фрагментов самолета до полного сбора всех уцелевших деталей.

Мы рассчитываем, что уже сегодня получим доступ ко всем данным объективного контроля.

По сотрудничеству с иранскими коллегами - у нас возникает впечатление, что те, кто с нами контактирует искренне хотят помочь и сами разобраться, в целом проблем нет. Будем надеяться, что такое настроение и рабочие контакты у нас сохранятся и теперь".











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Как сообщалось, в субботу утром Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.