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 Украинские эксперты в Тегеране обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине "Боинга"

Вчера почти сутки эксперты украинской комиссии в Тегеране разбирались в свезенных на площадку фрагментах самолета для скорейшего установления причин авиакатастрофы.

Источник в государственной комиссии рассказал Цензор.НЕТ о ходе работ:

"Вчера мы прослушали записи одного черного ящика. в котором записаны переговоры пилотов с диспетчерским центром Тегерана. Стандартный радиообмен. Диспетчер дает команду выйти на эшелон 2500 метров и прощается, командир корабля спокойно общается. Важно было понять одно - никаких неисправностей не было, экипаж ничего не беспокоило, диспетчер не предупреждал о воздушной угрозе и о начале боевых действий. После последней команды запись обрывается. Больше не было ничего. Никаких попыток выйти на связь, никаких переговоров.

Самая полная информация о полете должна быть во втором черном ящике. Но нам его обещали предоставить сегодня, будем смотреть уже совместно с канадскими экспертами. Они прилетят со своей аппаратурой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление иранских властей подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК, - Баканов

Мы занялись восстановлением фрагментов самолета. Надо было определить, как эти куски металла, сваленные в огромную кучу, должны быть связаны между собой.

Интрига сохранялась допоздна. Дело в том, что никаких повреждений на большинстве деталей самолета не было. Не было взрыва и пожара ни в двигателях ни на крыльях. Не исключено, что самолет мог падать практически целым. Не бросались в глаза, в отличие от останков "Боинга" МН-17, какие-либо сразу различимые следы поражения боевыми элементами на фюзеляже и крыльях. Много повреждений на корпусе это результат падения. Но после выкладки всех фрагментов самолета стало очевидно, что не хватает нижней части кабины самолета.

Среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины. И тут наконец состоялась находка - примерно в 22 часа. На фрагменте кабины мы обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку. Мы нашли! У нас впервые появились прямые улики в этом деле, которые давали возможность доказать, что стало причиной гибели самолета. Для нас это был переломный момент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены до конца расследования, - Пристайко

Итак, что теперь мы понимаем:

Российская зенитная ракета "Тор" поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов.

Прямое попадание и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь.

Пока нет данных, одна или две ракеты причинили такие повреждения. Не исключено, что вторая ракета также поразила фюзеляж снизу близко к первой. Но все это еще предстоит уточнить.

Мы продолжаем работу по выкладке фрагментов самолета до полного сбора всех уцелевших деталей.

Мы рассчитываем, что уже сегодня получим доступ ко всем данным объективного контроля.

По сотрудничеству с иранскими коллегами - у нас возникает впечатление, что те, кто с нами контактирует искренне хотят помочь и сами разобраться, в целом проблем нет. Будем надеяться, что такое настроение и рабочие контакты у нас сохранятся и теперь".

Украинские эксперты в Тегеране обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине Боинга 01
Украинские эксперты в Тегеране обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине Боинга 02
Украинские эксперты в Тегеране обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине Боинга 03
Украинские эксперты в Тегеране обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине Боинга 04
Украинские эксперты в Тегеране обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине Боинга 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни на секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной кастрофы, - президент МАУ Дыхне

Как сообщалось, в субботу утром Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Источник: https://censor.net.ua/n3169352
 
 
 Топ комментарии
 
как только Иран признался, так сразу и обнаружили. а до этого и бульдозеры в упор не видели. мЭлЬкЫе наверно Украинские эксперты в Тегеране обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине "Боинга" - Цензор.НЕТ 6937
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она даже управлялась кацапами, а иранцы стояли рядом.
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Главное, что коммандировочные в баксах Украинские эксперты в Тегеране обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине "Боинга" - Цензор.НЕТ 3759
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ты не по какому не понимаешь и самое печальное для тебя что ты кичишься своей тупизной .
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обозвать человека матерным словом, завуалировав это латинскими символами, что бы модер в бан не отправил, это уровень канешно, уровень квартальной зебобы Украинские эксперты в Тегеране обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине "Боинга" - Цензор.НЕТ 5618
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Да я сразу все понял, просто надо же было тебя подколоть
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не вступайте в дискуссию с животными. особенно с медведями (намёк на известную болезнь)
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плесень, посмотри внимательнее в своё зеркальце из косметички,где там там человнека видела?
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Головне, що перси, на відміну від русскіх шакалів, які збили Боїнг на Донбасі, всетаки на третій день, ЧЕСНО визнали свою провину.
РЕСПЕКТ.
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Для Трампа эта трагедия стала буквально подарком небес.
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как только Иран признался, так сразу и обнаружили. а до этого и бульдозеры в упор не видели. мЭлЬкЫе наверно Украинские эксперты в Тегеране обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине "Боинга" - Цензор.НЕТ 6937
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то ти це бутусова відніс до посіпак?
ти вже помолився, дездемон?
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Посмотри внимательно на фото, зебобик! Гору остатков самолета чем нагребли?
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так правильно нижней части кабины и самолета по сути нет... просто теперь очевидно почему тела разбросало на круг 5 км от эпицентра падения и взрыва... думаю НИКАКАЯ ЭТО НЕ ОШИБКА А ПРЯМОЙ ОСОЗНАННЫЙ УМЫСЕЛ ИНСПИРИРОВАННЫЙ ВРДЯЛИ САМИМ ИРАНОМ.. думаю там ушки Крмля еще как просматрвиаются нет можт и сам Иран решил что Украина слишком уж преклоняется перед Европой НАТО иСША и он решил что мы вырные союзники США и НАТО и надо нас наказать попутно с США если такое верно даже в теории то это уже для Ирана полдный зашквар к санкциям которые есть ЕС и США и Канада и иные страны граждане которых погибли на борту введут пакетные санкции... А СНЯТЬ ИХ БУДЕТ ОДНО УСЛОВИЕ ПОЛНАЯ СЕНА ВЛАСТИ И ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ В ИРАНЕ... что даже Китаю прийдется закусить удила в части незаконной трасформации нефти из Ирана.. как сие было до сих пор, а после того как Иран четко взял курс официально на создаие ЯО то КНДР будет еще куда культурней.... КНДР хоть самолеты гражданские не сбивал... и опять повторюсь ЭТО НЕ РОКОВАЯ ОШИБКА И НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ.... ПО КУРСУ АЭРОПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕЛЬ ИДЕТ НА ВЗЛЕТ... ЧТО ЧЕТКО ВИДНО ПО ЛЮБОМУ РАДАРУ ТАКЖЕ МОДУЛЬ САМОЛЕТА ПЕРЕДАЕТ СВОЙ БОРТОВОЙ НОМЕР СВОЮ ДИСПОЗИЦИЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ... АЭРОПОРТ ВЗЛЕТА И АЭРОПОРТ ПРИЛЕТА...и ПЕРЕПУТАТЬ НА ВЗЛЕТЕ..НЕТ НЕТ И НЕТ.. если было 2 ракеты то явно перепутать два раза точным попаданием как то даже в теории сложно....это явный ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ...акт ВОЗМЕЗДИЯ ЗА ЧТО?! ИЛИ УСТРАШЕНИЯ... ИЛИ А НАМ ПОФИГ куда и в кого- ГЛАВНОЕ СОЗДАТЬ ЭФФЕКТ...и типа мы крутые перцы...
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CBS News, Bild и Bellingcat работают на минстець? Минстець правит миром!
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То шо, іранцям навіть не вдалося заховати речдоки?
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а попробуй, попрячь все дробинки после выстрела из дробовика
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Американські ЗМІ: Це Іран Канада: Це Іран Британія: Це Іран Австралія: Це Іран Український МЗС: Це не Іран. Але добре ми видалимо цю заяву. СБУ: Ми читаємо інструкцію до ЗРК, там багато питань Зеленський: Людські життя важливіші за політику! Аваков: я чорт. Іран: Це Іран. Украинские эксперты в Тегеране обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине "Боинга" - Цензор.НЕТ 4794
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Наши власти повторяли тезис раши-параши, видимо у шлюх из власти одни метолички... суки продажные.
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Зеленський: Тепер ми вимагаємо. СБУ: Це була наша версія.
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она даже управлялась кацапами, а иранцы стояли рядом.
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ты про свою бригаду "всё пропало" , "я нищий бо дурной" ничего не хочешь написать обществу ?
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Experti zdelali bolsuju rabotu,tak vriatli by irancy prizinali svoju osibku segodnia.
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Наоборот - после признания Ираном - наши эксперты резко прозрели. А Иран признал после заявлений США, Канады, Австралии и других стран.
Просто зекоМанда - сборище бесхребетных любителей анала.
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Эх,вернулиб пэтра у зад,уже давно бы все узнали
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Да тоже смешно про наших *специалистов* и експертов..
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Вот это и стало причиной заявления. Первые физические доказательства.
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а то вони три доби не могли виявити недостачу двох ракет в своїй же пусковій установці. І уламок своєї же ракети в меліраційному каналі їх не переконав. І навіть оцей кусок обшивки не вони на площадку притягнули... Та інші куски, які пошкоджені ракетою - не вони приховали...
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Ну так ты же сама подтвердила, что не было раньше доказательств. Кто нас пустит на военную базу???? С головой все в порядке?
Врали пока не было физических доказательств поражения нашего борта ракетой.
Так понятно?
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як можна сперечатися з такими зебілами? Про що?
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Для иска в суд нужны физические доказательства, а не твои домыслы!
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А нашим специалистам респект, что нашли. Молодцы.
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Конечно, то Иран признался плюс, но сделал бы он это если бы не однозначные заявления лидеров некоторых стран?
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ИРАН СБИЛ САМОЛЁТ МАУ ПО ПРОСЬБЕ КРЕМЛЯ

...У политиков Ирана есть три базовых варианта с несколькими ответвлениями.

Первый, - согласиться с описанной схемой Трампа о случайно сбитом самолёте со всеми вытекающими из этого последствиями.

Второй, - ничего не признавать и ничего не менять. В этом случае Иран ещё больше погрузится в состояние жёсткой конфронтации и не только с США. Итогом тогда будет не плавная, а жёсткая трансформация режима и, возможно, распад Ирана.

Третий, - объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте. Для Тегерана третий вариант может оказаться самым оптимальным, - трансформации режима ему и в этом случае не избежать, но честности сопутствует вознаграждение. Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи....
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а что с мотивацией? зачем оно козломордым было надо?
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а почитай всю статью.нажав на синее название
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Цікаво одне, чому США не прислало "отвєтку" на ракетний обстріл баз в Іраку.
Мабуть була якась "електронна гра" - США імітували атаку і тисли на нерви іранцям, а іранці знервовано смикались.
Але Іранці могли б закрити польоти на добу перед обстрілом баз США.
Звичайно теорій буде ще більше
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иранская гражданская власть вряд ли была в курсе,чего задумали "стражи" вместе с русней
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А могли бы как Путин, годами твердить: " Ваши доказательства - не доказательства."
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Если бы Иран не признался то ЗЕ до сих пор бы сцал в уши про технические неисправности или пьяный екипаж. Только просчитался что самолет оказался почти новым и на гарантии и Боинг ради своей чести до конца раскапывал бы правду.
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Главное, то что оружие часто сбивает гражданские борта... это жесть !

1. Срочно открыть уголовные дела во всех инстанциях Украины.
2. Такие е же делопроизводства должна завести Канада и страны которые получили ущебр и людские потери.
3. Обязательно и очень очень скурпулёзно и грамотно собирать все все доказательства преступления Ирана, делать это вместе с Канадой.
4. Подаввть во все международные суды и добиваться признания преступления и в результате максиммльных компенсаций для семей погибших.

Очень жаль, что добрые люди погибли в Американско-Иранской писькамерятельной возне (((
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А Америка тут при чём или у МАУ флаг США на борту?
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///
МАЦКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские парламентарии осуждают действия иранских ВС, которые сбили под Тегераном самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ). При этом такие действия были спровоцированы США, - заявил в субботу зампредседателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин
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прям как... кто-то побил тёщу... но это было спровоцировано американским империализмом
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"фрагменты пробоин" - любопытный термин...
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та тут такие профессиАнальные термины поперли...)))
"фрагменты пробоин"
"столкновение ракеты с самолетом"...
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Если б они сами не сознались то эти бы Иксперты ничего б не сказали.
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Уже можете возвращаться домой. Это было актуально вчера. Уже Иран все официально признал. А еще вчера ушлепок Пристайко заверял всех, что обломки никто не зачищал и что основная версия техническая неисправность.
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Не бачу каяття з боку Ірану, бо у всьому винні США, з їх заяв. А взагалі фундаментальний ісламізм і рашизм дві загрози ********* світу.
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Тепер треба старанно проаналізувати список пасажирів. Щось здається мені, що там був хтось, хто не повинен був виїхати з Ірана. А це вже не легко. Але шило з мішка вилізе.
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передайте нашей группе, если они не в курсе, сторона признала свою вину, собирайтесь и домой, а то расходы на группу по поискам очевидного, будут заоблачные.
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В суде чем Украина будет доказывать? Хорошо подумал?
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о чем ты, какой суд, они признали, и думаю все компенсируют, за исключением человеческих жизней, а суд, это ставайте в очередь за МН-17, и ждите лет 20.
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Доказывать что ? Извинения президента Ирана ?
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Ракеты по всей видимости было две. Об этом и разведка США сказала. После первого попадания пропала связь. Второе попадание заснял местный житель на телефон. Фотографии с повреждениями в первый же день гуляли по сети. Это точно эксперты?
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С теми фотографиями не так просто. Bellingcat заявил, что большинство "пробоин" это просто куски грязи, которые просто так выглядят на фотографии.
И на фотографиях были фрагменты крыла. А наши говорят о днище под кабиной.
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Куски грязи на летящем самолёте?.. Да, уж...
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А на четвертые сутки, Зоркий глаз увидел, что в камере одной стены нет.
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ну после "признания- заявления" уже можно.... - "принципиальная" позиция приспособленцев флюгеров....- канада-амеры- австралия об этом заявили в первые часы...
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вже є навіть реконструкція атаки 2 ракетами комплекса ППО "Тор", яку вчора показали по ТВ в США.
Саме в цей час дристайкін мичав на прес-конференції про "недостатність інформації щодо збиття літака Іраном".
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Як по команді, Матір Божа яка це гидота ця політика, особливо у якій задіяні українські "фахівці"...
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А "експерти" в курсі, що ці пробоїни було видно на перших же фото і відео з місця падіння? І ще, вони в курсі, що Іранія признала вину і що їхні "експертиза" тепер просто не потрібна?
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Спроси у кацапов, они тоже выкладывали фото и реконструкции по м-17.
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Багато питань залишається:
- чому наше посольство виступило із заявою, що повністю виключається версія про теракт і збиття ракетою?
- чому наш літак затримали на більш ніж годину, не давали дозвіл на зліт?
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Це жах!Справжній ад,пережили ті,хто находився в самольоті.Земля ім пухом!Як же сумно,коли гинуть найкращі Украінські пілоти,і просто Украінці,які і так потерпають 6-й рік,від агресивноі війни кремлядськоі банди.Це чудовисько, хубло,ще висловлювало "співчуття"зеленському.От де цинічна,кровава мразина,яка вбила 15.000 Украінців,і продовжує це робити.Дуже,дуже сумно!
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