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 Украинские эксперты обнаружили пробоины от взрыва зенитной ракеты в кабине "Боинга"

Вчера почти сутки эксперты украинской комиссии в Тегеране разбирались в свезенных на площадку фрагментах самолета для скорейшего установления причин авиакатастрофы.

Источник в государственной комиссии рассказал Цензор.НЕТ о ходе работ:

"Вчера мы прослушали записи одного черного ящика. в котором записаны переговоры пилотов с диспетчерским центром Тегерана. Стандартный радиообмен. Диспетчер дает команду выйти на эшелон 2500 метров и прощается, командир корабля спокойно общается. Важно было понять одно - никаких неисправностей не было, экипаж ничего не беспокоило, диспетчер не предупреждал о воздушной угрозе и о начале боевых действий. После последней команды запись обрывается. Больше не было ничего. Никаких попыток выйти на связь, никаких переговоров.

Самая полная информация о полете должна быть во втором черном ящике. Но нам его обещали предоставить сегодня, будем смотреть уже совместно с канадскими экспертами. Они прилетят со своей аппаратурой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление иранских властей подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК, - Баканов

Мы занялись восстановлением фрагментов самолета. Надо было определить, как эти куски металла, сваленные в огромную кучу, должны быть связаны между собой.

Интрига сохранялась допоздна. Дело в том, что никаких повреждений на большинстве деталей самолета не было. Не было взрыва и пожара ни в двигателях ни на крыльях. Не исключено, что самолет мог падать практически целым. Не бросались в глаза, в отличие от останков "Боинга" МН-17, какие-либо сразу различимые следы поражения боевыми элементами на фюзеляже и крыльях. Много повреждений на корпусе это результат падения. Но после выкладки всех фрагментов самолета стало очевидно, что не хватает нижней части кабины самолета.

Среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины. И тут наконец состоялась находка - примерно в 22 часа. На фрагменте кабины мы обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку. Мы нашли! У нас впервые появились прямые улики в этом деле, которые давали возможность доказать, что стало причиной гибели самолета. Для нас это был переломный момент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены до конца расследования, - Пристайко

Итак, что теперь мы понимаем:

Российская зенитная ракета "Тор" поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов.

Прямое попадание и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь.

Пока нет данных, одна или две ракеты причинили такие повреждения. Не исключено, что вторая ракета также поразила фюзеляж снизу близко к первой. Но все это еще предстоит уточнить.

Мы продолжаем работу по выкладке фрагментов самолета до полного сбора всех уцелевших деталей.

Мы рассчитываем, что уже сегодня получим доступ ко всем данным объективного контроля.

По сотрудничеству с иранскими коллегами - у нас возникает впечатление, что те, кто с нами контактирует искренне хотят помочь и сами разобраться, в целом проблем нет. Будем надеяться, что такое настроение и рабочие контакты у нас сохранятся и теперь".

Украинские эксперты обнаружили пробоины от взрыва зенитной ракеты в кабине Боинга 01
Украинские эксперты обнаружили пробоины от взрыва зенитной ракеты в кабине Боинга 02
Украинские эксперты обнаружили пробоины от взрыва зенитной ракеты в кабине Боинга 03
Украинские эксперты обнаружили пробоины от взрыва зенитной ракеты в кабине Боинга 04
Украинские эксперты обнаружили пробоины от взрыва зенитной ракеты в кабине Боинга 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни на секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной кастрофы, - президент МАУ Дыхне

Как сообщалось, в субботу утром Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Источник: https://censor.net.ua/n3169352
 
 
 Топ комментарии
 
как только Иран признался, так сразу и обнаружили. а до этого и бульдозеры в упор не видели. мЭлЬкЫе наверно Украинские эксперты в Тегеране обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине "Боинга" - Цензор.НЕТ 6937
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ИРАН СБИЛ САМОЛЁТ МАУ ПО ПРОСЬБЕ КРЕМЛЯ

...У политиков Ирана есть три базовых варианта с несколькими ответвлениями.

Первый, - согласиться с описанной схемой Трампа о случайно сбитом самолёте со всеми вытекающими из этого последствиями.

Второй, - ничего не признавать и ничего не менять. В этом случае Иран ещё больше погрузится в состояние жёсткой конфронтации и не только с США. Итогом тогда будет не плавная, а жёсткая трансформация режима и, возможно, распад Ирана.

Третий, - объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте. Для Тегерана третий вариант может оказаться самым оптимальным, - трансформации режима ему и в этом случае не избежать, но честности сопутствует вознаграждение. Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи....
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Я в курсе. Еще раз, я говорю о конкретном случае. Зачем ты мне сунешь аварию под Смоленском, где Россия, если была причастна, уничтожила все улики? Мне это не интересно!
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по твоему, сейчас если бы сторона была заинтересована и на ее территории случилось, уничтожить улики было бы проще простого, они отличаются от нас, тем что отвечают за свои слова, и это выше чем призрачный суд через десятилетия.
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Я уверен, что будет добровольная компенсация. Но по-мимо материальных, есть моральные, политические и т.п. обязательства. Для них, в том числе, и нужен суд.
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Ракеты по всей видимости было две. Об этом и разведка США сказала. После первого попадания пропала связь. Второе попадание заснял местный житель на телефон. Фотографии с повреждениями в первый же день гуляли по сети. Это точно эксперты?
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С теми фотографиями не так просто. Bellingcat заявил, что большинство "пробоин" это просто куски грязи, которые просто так выглядят на фотографии.
И на фотографиях были фрагменты крыла. А наши говорят о днище под кабиной.
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Куски грязи на летящем самолёте?.. Да, уж...
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Детали корпуса украинского "Боинга", пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК "Тор". ФОТОрепортаж

https://censor.net.ua/news/3169355/detali_korpusa_ukrainskogo_boinga_probitye_porajayuschimi_elementami_rossiyiskoyi_rakety_9m330_zrk_tor

Когда тебя воспитатель устанет бить по голове, продолжай сам, если куски грязи опровергают факты пробития корпуса ракетой.
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Речь шла о фотографиях опубликованных два дня назад. Ты совсем тормоз?
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Речь идёт о том, что наличие кусков грязи не опровергают и не ставят под сомнение наличие пробоин от ракеты. Только для зебов "наличие кусков грязи" является на порядки более важным, чем наличие пробоин для оправдания заявлений Вислюка Оманского.
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Сегодняшних нет. Потому что это действительно отверстия.
А речь шла об этом.
https://twitter.com/N_Waters89/status/1214904562689163267
Низкое разрешение слева -- дырки, мамой клянусь.
Кликни на высокое разрешение справа -- это камешки.
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Ты свои посты читаешь о большинстве, при котором есть и меньшинство, или только пишешь?
Я не собираюсь обсуждать куски грязи, т.к. есть пробоины, а это действительно важно, в отличие от кусков грязи..
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Если ракеты было две что скорей всего так и есть то всё сходится. Первая ракета попадает в днище кабины от чего пропадает связь. Самолёт продолжает лететь дальше и в него попадает вторая ракета. Попадание которое мы видели на видео. Там уже самолёт без связи и без маячка. Эти ракеты не пробивают корпус они взрывается возле цели. Ну и знающие люди писали что Тор стреляет парами, один боевой второй контрольный. Цель к тому же была крупной.
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Тор действительно стреляет парами. Цель не должна быть такой крупной. Тор ведь еще и противоракетная система.
И точно же стреляет, зараза.
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Грустный сарказм или дебилизм? Гражданское ВС - достойная цель для комплекса ПВО?
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Грустно это. А вообще это обсуждение ТТХ.
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В гражданского и с рогатки можно попасть.
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А на четвертые сутки, Зоркий глаз увидел, что в камере одной стены нет.
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ну после "признания- заявления" уже можно.... - "принципиальная" позиция приспособленцев флюгеров....- канада-амеры- австралия об этом заявили в первые часы...
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вже є навіть реконструкція атаки 2 ракетами комплекса ППО "Тор", яку вчора показали по ТВ в США.
Саме в цей час дристайкін мичав на прес-конференції про "недостатність інформації щодо збиття літака Іраном".
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Як по команді, Матір Божа яка це гидота ця політика, особливо у якій задіяні українські "фахівці"...
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А "експерти" в курсі, що ці пробоїни було видно на перших же фото і відео з місця падіння? І ще, вони в курсі, що Іранія признала вину і що їхні "експертиза" тепер просто не потрібна?
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Спроси у кацапов, они тоже выкладывали фото и реконструкции по м-17.
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Багато питань залишається:
- чому наше посольство виступило із заявою, що повністю виключається версія про теракт і збиття ракетою?
- чому наш літак затримали на більш ніж годину, не давали дозвіл на зліт?
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потому, что сначала разведки их полностью успокоили, что не ракета, а почему - скоро должно было состояться заявление Трампа о ракетной атаке ирана по базам, там жертв не было, тут были и Трамп бы себя неуютно чувствовал когда потом объяснял ненападение Америки на иран
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Це жах!Справжній ад,пережили ті,хто находився в самольоті.Земля ім пухом!Як же сумно,коли гинуть найкращі Украінські пілоти,і просто Украінці,які і так потерпають 6-й рік,від агресивноі війни кремлядськоі банди.Це чудовисько, хубло,ще висловлювало "співчуття"зеленському.От де цинічна,кровава мразина,яка вбила 15.000 Украінців,і продовжує це робити.Дуже,дуже сумно!
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А как на счет версии, что сбит именно украинский самолет, а ни какой другой.. ( случайность, ну вряд ли, это аэропорт столицы и вот именно попали в наш самолет.) А если спецслужбы Ирана и руководство одной "северной страны" решили провести спец операцию ( типа подрыва домов в своей стране для развязывания войны в одном горном регионе). Итак по полочкам. Иран решил нанести удар возмездия по базам США, и пусть они носили как оказалось больше постановочный характер, но факт все таки был.. без жертв кстати. ( таким образом Иран чист как новорожденный младенец). И тут две страны ждали что США даст ответку, пусть тоже театральную.., ну пару пусков в строну Ирана.. А тут опа на " кто то" сбивает украинский самолет.. На разбирательства может уйти уйма времени, а в такой закрытой стране как Иран и десятилетия. А пока все повесить на США и пусть доказывает обратное. А тут скоро " как то случайно" РФ нужно в Гааге держать ответ за сбитый ( тоже кстати украинский самолет над Донбассом).. А тут вот такой "нежданчик"... Но теперь официальная версия, что самолет сбит из за трагической "случайности", хотя РФ уже заявляла что иранские ПВО пытались сбить несуществующий американский дрон и т.д.
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похоже на ритуальную жертву, не утверждаю, но большая часть пассажиров нашего рейса была мусульмане إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ , а самолет с экипажем европейской страны, мог быть выбран для большего резонанса в мире.
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Колись спостерігав на перехресті стукнулись два авто.
Приїхали ГАЙци, давай фоткати, міряти, нюхати воділ.
Через деякий час підїхала крута тачка, зупинилась посеред дороги і з тієї вивалив РІШАЛО. Пройшовся навколо травмованих авто, поглянув на смугу гальмівну і ткнув пальцем в одного з водіїв - ТИ ВИНЕН. ГАЙци зразу зникли, а воділи все зрозуміли. Приїхали евакуатори і справа вирішена.
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Все просто чел много разбирал аварий и делал расчеты и проводил на компе.
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Не рішало це був, а спеціаліст по ДТП.
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Самое удивительное:
"По сотрудничеству с иранскими коллегами - у нас возникает впечатление, что те, кто с нами контактирует искренне хотят помочь и сами разобраться, в целом проблем нет. Будем надеяться, что такое настроение и рабочие контакты у нас сохранятся и теперь".
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Кстати на фотках следы бульдозера явно.А говорили,что не было такого
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