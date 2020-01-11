 Заявление иранских властей подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК, - Баканов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ
"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях - столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", - говорится в сообшении.
Как сообщалось, в субботу утром Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.
"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
И тут бац! Иран спутал очередную сенсацию от Авакова))))
Будет смешно если выяснится, что ЗРК перевели в автоматический режим и пошли молиться... Это кагбы тоже человеческий фактор, но Бакланов уже все расследовал...
вовка астанавись!!! тебе мало смерти султана и боинга после твоего визита как может быть переворот
"После смерти султана Омана Кабуса бен Саида на улицы выехала бронетехника. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Farhang F. Namdar.
На опубликованных пользователем сети кадрах видны бронеавтомобили. Отмечается, что, поскольку султан не оставил прямых наследников, процесс передачи власти может быть непростым. «Высока вероятность переворота», - говорится в сообщении".
І тепер критикує зовнішню зе політику за яку відповідає найвеличніший зевіслюк оманський???
Как говорит их любимый коллега: понять и пгостить. Шо с них взять, дебилы бл.
черная касса КСИРа в Масквабаде.
Российская зенитная ракета «Тор» поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов. Прямое попадание и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь.
Читать далее
боковина была усыпана застрявшими ромбиками -начинка ТОР1
Баканов! Чому Арселор Міттал після твоїх наїздів виводить мільярди доларів з України замість, щоб вкладати їх в модернізацію виробництва, як вони хотіли перед тим?
__________
В кого є ще якісь вагання? В мене - нема. Зєлю геть. Дострокові.
для СБУ намного важнее было бы разобраться "умышленно" или "не умышленно"....
Или украинские керовники в этом вопросе опять поверят словам иранцев ?
типа кто-то поверит
3 дня назад блеяли другое :
Посольство Украины в Иране сообщает, что причиной авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ в Иране стали технически проблемы с двигателем.
В диппредставительстве отметили, что пока версия теракта исключается
https://nv.ua/ukraine/events/samolet-mau-razbilsya-ukraina-isklyuchila-versiyu-terakta-novosti-ukrainy-50062948.html
"Российские парламентарии призвали «закрыть вопрос» с катастрофой «Боинга» после признания Ирана в уничтожении самолета"
https://echo.msk.ru/news/2569111-echo.html
Ну да.
"У него там не открытый перелом..."
Зюзя позвони Баканову , по поводу этого чорта - Баканова .
Нет теперь уверенности, что какая-то российская баллистическая ракета в автоматическом режиме не взлетит с территории Ирана и не полетит в другую страну.
А якої ще заяви можна було очікувати від типового представника зебілів, яким і є оцей ваня-чорт?
Ви ж подивіться, як юлять, ************* зебіли та хочв би на цій гілці, я вже не кажу про інші.