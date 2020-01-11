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 Политика Украины
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Все про:авиакатастрофа (1218) Иран (709) Баканов Иван (109)

 Заявление иранских властей подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК, - Баканов

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что иранские власти подтвердили первую версию СБУ относительно причин катастрофы самолета МАУ рейса PS 752.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ

"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях - столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", - говорится в сообшении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни на секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной кастрофы, - президент МАУ Дыхне

Как сообщалось, в субботу утром Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3169350
 
 
 Топ комментарии
 
Вылезло чучело. Оно там в Куршавеле версии "отрабатывало" Заявление иранских властей подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК, - Баканов - Цензор.НЕТ 8334
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Даже не вздумайте пускать зелебобу оманского на територию атомной станции, а то будет второй Чернобыль!!!! Заявление иранских властей подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК, - Баканов - Цензор.НЕТ 3913
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все САМОЗВАНЦЫ !!! отмашку сделали и ВСЕ начали УМНИЧАТЬ !!!
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Зря только пару дней пытали волонтера и ветерана АТО...уже почти признали вину...
И тут бац! Иран спутал очередную сенсацию от Авакова))))
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Это точно баклан.Версия сбу ,откуда из посольства Ирана которые написали пожар в двигателе или с крушавеля с лыжной трассы от кацап-резидента!
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В сообщении отмечается: "Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса" ТОР "привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако, достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", - заявил Иван Баканов. Источник: https://censor.net.ua/n3169291
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ух ты оно настолько тупое что не могёт в скил чтения
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"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме"



Будет смешно если выяснится, что ЗРК перевели в автоматический режим и пошли молиться... Это кагбы тоже человеческий фактор, но Бакланов уже все расследовал...
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принесс горя наша вовка -
вовка астанавись!!! тебе мало смерти султана и боинга после твоего визита как может быть переворот
"После смерти султана Омана Кабуса бен Саида на улицы выехала бронетехника. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Farhang F. Namdar.
На опубликованных пользователем сети кадрах видны бронеавтомобили. Отмечается, что, поскольку султан не оставил прямых наследников, процесс передачи власти может быть непростым. «Высока вероятность переворота», - говорится в сообщении".
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весь этот зехлам смести в мусорное ведро
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бакланов-куршавєльский продався за ліпецькі афшорнобарижні рошенки?
І тепер критикує зовнішню зе політику за яку відповідає найвеличніший зевіслюк оманський???
Заявление иранских властей подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК, - Баканов - Цензор.НЕТ 8378
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Шо вы все накинулись на чувака. Он был директором цирка, теперь цирк - вся страна.
Как говорит их любимый коллега: понять и пгостить. Шо с них взять, дебилы бл.
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..... с авиатрощею РАЗОБРАЛИСЬ , а вот как быть с покойным СУЛТАНОМ !!!??? (((( завтра похороны (((((
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В Куршавеле плохая мобильная связь, наконец то дозвонился и продолжает отпуск.
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Эту версию выдвинули еще тогда...когда литинант бакланов на лыжах в Куршавеле гарцевал....
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Летіла собі куля в своїх справах і тут бац!
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Версия столкновения самолета с ракетой??? что они там курят?
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Там от Куршавеля до Ротердама 10 часов езды...так что есть что покурить....и похавать...
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.....я тоже от этого ОШАЛЕЛ !!! летит себе МИРНО ракета пво и тут БАЦ в неё врезался пасажирский лайнер наполненный ТРУПАМИ !!!! я это уже где то слышал ((((
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Кацапы в СССР так оправдывали сбитый пассажирский самолет с инностранцами. Одной из версий и к МН-17 была)
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так, что выходит виноваты летчики, которые гонялись за ракетой?
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за эту версию уже наверное присвоили лейтенанта старшого.
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И снова упорно врет. Не человеческая ошибка, а именно выстрел в автоматическом режиме, тем самым доказывая что техника российская га... вно. Даже Иран это признал, что будут менять зрк. КОМАНДА ЗЕ. ИГРАЕТ НА РУКУ МОСКВЕ, НЕ ПРИЗНАВАЯ ВЫСТРЕЛ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ. К примеру.21 августа 2010 года Иран готовил пуск первого энергоблока Бушерской АЭС. Аэрокосмические силы КСИР усилили ПВО станции "Торами". 17 августа 2010-го истребитель иранских ВВС "Фантом" выполнял тренировочный полет близ станции. Армейская ПВО видела цель и не стреляла, а "Тор" АКС КСИР, очевидно, получил приказ действовать самостоятельно, пустил ракету и сбил свой истребитель. То есть прецедент беспорядочной стрельбы уже был.
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КСИР = ЧВК хла
черная касса КСИРа в Масквабаде.
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а ракета чья не сказали? Спонсор терроризма и убийца не при делах?
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Странно, что нет заявления Зеленского, что заявления Ирана о попадании иранской ракеты в украинский самолет еще не является подтвержденной, может они на себя наговаривают.
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зачем возвращаться, если вся рабочая группа вместе с тобой.
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Украинские эксперты обнаружили фрагменты пробоин от российской ракеты в кабине «Боинга»Январь
Заявление иранских властей подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК, - Баканов - Цензор.НЕТ 3593Заявление иранских властей подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК, - Баканов - Цензор.НЕТ 3488
Российская зенитная ракета «Тор» поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов. Прямое попадание и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь.
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На фото есть и без экспертов видно
боковина была усыпана застрявшими ромбиками -начинка ТОР1
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"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты." Ці глюкуваті комплекси, які збивають громадянські літаки, продають кацапи. Цікаво ... Інтереси якого воєнно- промислового комплекса захищає друг дитинства і сусід по парадняку Зеленського?
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А че же двое суток наши власти нам втирали про совсем другие причины катастрофы? Вообще народ за лохов держите.
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Майстер маскі-шоу СБУ на Арселор Міттал вийшов на зв'язок. Він з французького Куршавелю дав шифровку по захищеним каналам?
Баканов! Чому Арселор Міттал після твоїх наїздів виводить мільярди доларів з України замість, щоб вкладати їх в модернізацію виробництва, як вони хотіли перед тим?
__________
В кого є ще якісь вагання? В мене - нема. Зєлю геть. Дострокові.
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Мені особливо про міністра оборони сподобалось Заявление иранских властей подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК, - Баканов - Цензор.НЕТ 1927
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Не смішно. Що він взагалі на цій посаді робить ??
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Отдыхает после отдыха и чертей по указке ловит...
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@Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы @

для СБУ намного важнее было бы разобраться "умышленно" или "не умышленно"....

Или украинские керовники в этом вопросе опять поверят словам иранцев ?
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короче кацапы продолжают убивать, но у них есть защитничек зедебил.
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"столкновении самолета с ракетой" - це 12 балів. Це я так розумію вони пробують відмазати ракету. Біда.
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сидело говно в куршавеле, а когда Иран признал ошибку, выскочило "а мы с самого начала так думали".
типа кто-то поверит
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Идиоты

3 дня назад блеяли другое :
Посольство Украины в Иране сообщает, что причиной авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ в Иране стали технически проблемы с двигателем.
В диппредставительстве отметили, что пока версия теракта исключается
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новость последних минут в раше:
"Российские парламентарии призвали «закрыть вопрос» с катастрофой «Боинга» после признания Ирана в уничтожении самолета"



https://echo.msk.ru/news/2569111-echo.html
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Зелохи, напомните Баканову, что в то время когда украинский самолет оказался практически, в стране которая ведет боевые действия, он отдыхал в Куршевеле...
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украинские власти говорили о технической неисправности в первую очередь, и только сейчас стали смелыми..
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Я стесняюсь спросить, а эти все людишки, типа президент и свита, это какой именно страны вожди и предводители?
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"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы

Ну да.
"У него там не открытый перелом..."
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Врёшь собака , небыло у тебя этой версии Заявление иранских властей подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК, - Баканов - Цензор.НЕТ 5653 . Скажи лучше , через сколько суток ты узнал об этой катастрофе , горнолыжник мля .. !
Зюзя позвони Баканову , по поводу этого чорта - Баканова .
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Власть такая же лживая, как и в России. Жаль пропадёт Украина. Может быть народ Украины протрезвеет, наконец-то.
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Вообще, необходимо поднять вопрос, как российская ракета оказалась в Иране. Может в Иране есть и другие российские ракеты, оружие массового поражения, химическое орудие.
Нет теперь уверенности, что какая-то российская баллистическая ракета в автоматическом режиме не взлетит с территории Ирана и не полетит в другую страну.
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Лейтенант Баканов! Отставить! Можно дальше спать. Уже все закончилось...Отдуплился спустя два дня...
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Чи є в СБУ відкрита справа, стосовно теракту??? Лише версії??? На стелі???
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В людей горе, а він розповідає яке "розумне" СБУ. Промовчав би..
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Заява іранської влади підтвердила версію баби Мотрі, онук якої служить прапорщиком в артилерії.
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Юзери-коиентатори адекватні!
А якої ще заяви можна було очікувати від типового представника зебілів, яким і є оцей ваня-чорт?
Ви ж подивіться, як юлять, ************* зебіли та хочв би на цій гілці, я вже не кажу про інші.
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Осел куршавельский уже вернулся? Вместо заявления об отставке этот дегенерат решил еще похайпиться на трагедии.
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