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 Ни на секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной кастрофы, - президент МАУ Дыхне

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) были уверены, что их Boeing 737-800 и экипаж самолета не могли стать причиной катастрофы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент "МАУ" Евгений Дыхне написал на странице в Фейсбуке в субботу утром.

"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы", - написал президент "МАУ".

Он также поблагодарил за поддержку тех, кто разделял эту позицию. "Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие", - добавил Дыхне..

Ни на секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной кастрофы, - президент МАУ Дыхне 01

Как сообщалось, в субботу утром Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Источник: https://censor.net.ua/n3169349
 
 
 Топ комментарии
 
А віслюк оманський до останньої секунди не хотів визнавати провину Ірана!!!
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В отличии от зелибобы этот Дыхне, хоть и рожа у него протокольная, сразу заявил, что экипаж опытный, а состояние самолета отличное, из чего следует версия, что самолет сбили. А зебил не хотел признавать, что бы не подставить пуйла...
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Даже сейчас НЕТ официальных выводов комиссии. Руководство Ирана могло и дальше врать. Но нужно отдать им должное, они сказали правду.
Но никто не отменял расследования и официальных выводов. Они и будут являться основными доказательствами. Заявления США, Канады, Австралии, Великобритании к делу не "пришьешь". Так понятно.
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А віслюк оманський до останньої секунди не хотів визнавати провину Ірана!!!
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Даже сейчас НЕТ официальных выводов комиссии. Руководство Ирана могло и дальше врать. Но нужно отдать им должное, они сказали правду.
Но никто не отменял расследования и официальных выводов. Они и будут являться основными доказательствами. Заявления США, Канады, Австралии, Великобритании к делу не "пришьешь". Так понятно.
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Они сказали часть правды, которую не скрыть, когда убедились в этом. А вот вину они лихо начинают раскладывать на троих: США их спровоцировали, а Боинг сменил курс и стал похож на самолет ВВС.
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Украине большего и не нужно. Втянуть нас в кофликт задача Раши. Хорошо что мы на это не идём.
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не трогайте бубочку,он о державе думает,но в сожалению не про Украину
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не Ірану, а ре фе

Луиза Чкалова‏ @4kalova_luiza 8 минут назад

Ахаха. "Черный ящик МАУ расшифруют во Франции" А Франция каким боком? Очень сильно Ирану удружить хочет?
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Останавливают ГАИшники машину с подозрением, что водитель пьян.
Гаишник достаёт алкотестер и спрашивает другого: дыхне или не дыхне
Водитель дайте права. Водитель даёт права. Гаишник читает: Дыхне
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а что ж ты дыхне (не брехне не дихне) тільки зараз наважилося стати таким сміливим та принциповим? Ни на секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной кастрофы, - президент МАУ Дыхне - Цензор.НЕТ 7138
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В отличии от зелибобы этот Дыхне, хоть и рожа у него протокольная, сразу заявил, что экипаж опытный, а состояние самолета отличное, из чего следует версия, что самолет сбили. А зебил не хотел признавать, что бы не подставить пуйла...
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Состояние самолета отличное... Да не смешите мои тапки ... Раз летал на МАУ чуть не поседел не самолет а летающий гроб!!!
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2016 года самолет, или они умудрились его уграть в столь короткий срок? Ни на секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной кастрофы, - президент МАУ Дыхне - Цензор.НЕТ 8726
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В Бениной авиакомпании всё возможно! Беня за лишний цент удавиться
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Дыхне,хорошая фамилия,особенно почти после праздников)
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взагалі-то - воєнний злочин, але ж какая разніца? Ни на секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной кастрофы, - президент МАУ Дыхне - Цензор.НЕТ 4838
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конечно не они...причина-владелец МАУ,а по совместительству и владелец преЗека
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Что ваш самолет делал на рейсах, куда не летают украинцы? Баблишко зарабатывал?
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зато Зеля моментально косвенно обвинил именно наших, а не Иран назначив им проверки всей авиации.

А это чистый воды популизм и пиар с его стороны
Ведь умный человек знает, что авиация, это международные нормы, проверки, ТО и т.д. которые и так всегда проводятся с подробными отчётами.. иначе наши самолёты никуда б не пускали.. такой вот преЗЕдент у нас..
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как гаварил Моника НеЛох Мямля Оманская и прочая прочая прочая. Надо просто перестать сбивать! и нет у вас никаких доказательств! Иран невиновен!
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Цена ошибки того,что не закрыли небо, наши 11 заложников, с остальными пассажирами. Кто ответит за это?
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.....а что было ожидать в ситуации ВОЕННОЙ эскалации ????? обычно все бегут подальше , а у нас ведь 5 год как ????? непуганные !!! баближко трупами не ПАХНЕТ !!!
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На відмінне від президента України. Який не вірить ні українській розвідці, ні українській армії, ні українським громадянам, зате вірить пуцину і кацапам.
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"Зеля, кто тебе замовел султана Омана?!"
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Причина в руководителях, которые на авось отправляют самолеты в зону военного конфликта.
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.....убили 3 лицо Ирана , Иран сыплет угрозами и возмездиями , Америка тоже не отстает , Украина как ни в чем не бывало !!!! уже был рейс МН-17 !!!! чего , ....ть , неучимся !!!???
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Хотелось бы спросить МАУ какого хера зная что в Иране назревает война, все на взводе, они отправили самолёт туда? Решили рискнуть лучшими, или заработать по полной учитывая, что все как могли старались свалить с этой страны...
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Є питання до керівництва авіакомпанії - чому рейс Боінга до Тегерана не було відмінено в умовах ескалації безпекової ситуації. Касема Сулеймані було ліквідовано 3 січня, 5 днів - достатній строк для того, щоб ухвалити рішення про відміну польотів до Ірану. Тим більше, що впродовж цих п'яти днів ми були свідками зростаючого протистояння, яке, здавалося, от-от закінчиться початком повномасштабного збройного конфлікту. Очевидно, що для керівництва авіакомпанії фактор отримання прибутку переважав у порівнянні з людським життям. Саме тому, не знімаючи відповідальності з іранської сторони за цю трагедію, правоохоронні органи України мають розслідувати дії керівництва МАУ, яке, своєю байдужістю та професійною некомпетентністю,відправили наш екіпаж у цей останній рейс.
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Дихнє має сидіти довічно а його майно конфісковане на користь сімей загиблих...
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Царство Небесное экипажу и пассажирам этого злосчастного рейса...
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І я не на секунду не сумніваюся що дихнє має отримати довічний термін за вбивство пасажирів і катастрофу літака, це падло могло відмінити або спрямувати рейси іншим шляхом після того як ліквідували Сулеймані бо усім (окрім нього) було зрозуміло що будуть військові дії, він иає стулити пельку бо винен не менше за іранців...
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Вообще это сюр какой-то:
1) Пяток Воздух - Земля ракет убивают две машины в Богдаде в районе международного аэропорта и аэропорт, полеты не становлены. Все ок!
2) 20-30 Балистических ракет стартуют и летят из Ирана в Ирак по базам США , но МАУ летит в это время в этом районе навстречу в Тегеран (???) с пассажирами. Где руководство МАУ ?? Где запрет на полеты?
3) В момент когда Иран ожидает ответку МАУ взлетает обратно с пассажирами навстречу ожидаемой ответке.

Почему Иран не закрыл воздушное пространство, а авиакомпании не прекратили полеты в зоне вооруженного ракетного конфликта?
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Погибли люди, огромная трагедия, а порохоскот и тут мешает политику и плюется желчью, сколько же ненависти и злобы у этих отмороженных порохотроллей к Украине и всему миру, а потом не понимают, почему их и их хозяина ненавидит вся Украина, потому что вы нелюди!!!
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Ми не сумнівалися, що Ви праві. Я бачив коментарі представників компанії, які відповідають за підготовку літаків і екіпажу. Ви професіонали, а екіпаж - герої. Без сумніву. Але є в нас делітанти з великої літери, які засімнівалися у своїх людях і у своїх компаніях. Цей сумнів вони показали всьому світу і кинули пляму чорного кольору на екіпаж, який мужньо намагався спасти пасажирів і здійснював маневри. Але друга ракета влучила в баки і літак загорівся. Вічга пам*ять людям, які загинули страшною смертю, горіли заживо. А відповідальність просто на одній людині і його команді - це путіну, який продає, чи дарує таку зброю таким країнам, які збивають пасажирські літаки. А про це всі мовчать. А треба говорити, треба обложити цю недолюдину і його країну санкціями, щоб вони не в змозі виробляти і продавати таку зброю.
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Доповню. Руки в корові і пані Меркель. Це Ваші гроші за кацапський газ дає змогу терористу виготовляти таку зброю і продавати терористам. Нічого особистого, просто комерція, так пані Меркель? А як приходиться заспокоїти терористів, то пані Меркель зразу виводить свої сциеливі війська і хай це роблять американці, нам головне газ купити у москалів.
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