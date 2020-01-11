 Ни на секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной кастрофы, - президент МАУ Дыхне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент "МАУ" Евгений Дыхне написал на странице в Фейсбуке в субботу утром.
"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы", - написал президент "МАУ".
Он также поблагодарил за поддержку тех, кто разделял эту позицию. "Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие", - добавил Дыхне..
Как сообщалось, в субботу утром Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.
"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Но никто не отменял расследования и официальных выводов. Они и будут являться основными доказательствами. Заявления США, Канады, Австралии, Великобритании к делу не "пришьешь". Так понятно.
Луиза Чкалова @4kalova_luiza 8 минут назад
Ахаха. "Черный ящик МАУ расшифруют во Франции" А Франция каким боком? Очень сильно Ирану удружить хочет?
Гаишник достаёт алкотестер и спрашивает другого: дыхне или не дыхне
Водитель дайте права. Водитель даёт права. Гаишник читает: Дыхне
Шо то є кастрофа?
А это чистый воды популизм и пиар с его стороны
Ведь умный человек знает, что авиация, это международные нормы, проверки, ТО и т.д. которые и так всегда проводятся с подробными отчётами.. иначе наши самолёты никуда б не пускали.. такой вот преЗЕдент у нас..
1) Пяток Воздух - Земля ракет убивают две машины в Богдаде в районе международного аэропорта и аэропорт, полеты не становлены. Все ок!
2) 20-30 Балистических ракет стартуют и летят из Ирана в Ирак по базам США , но МАУ летит в это время в этом районе навстречу в Тегеран (???) с пассажирами. Где руководство МАУ ?? Где запрет на полеты?
3) В момент когда Иран ожидает ответку МАУ взлетает обратно с пассажирами навстречу ожидаемой ответке.
Почему Иран не закрыл воздушное пространство, а авиакомпании не прекратили полеты в зоне вооруженного ракетного конфликта?