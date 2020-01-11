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 Полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены до конца расследования, - Пристайко

До конца расследования крушения лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране национальным авиалиниям Украины запрещено осуществлять полеты в Иран и Ирак.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время пресс-брифинга в Офисе президента Украины в пятницу сказал Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы до конца расследования запретили нашим национальным перевозчикам осуществлять полеты в Иран и Ирак", - сказал он.

В то же время министр объяснил, что этот запрет не означает, что украинские граждане не могут добраться до Ирана, поскольку они все еще могут воспользоваться услугами других авиалиний.

"Мы не можем закрыть небо над чужой территорией. Мы можем это сделать только над нашей, мы это называем запретом нашим авиалиниям осуществлять полеты в эту точку. Вместе с тем, это даже не означает, что украинские граждане не могут добраться до Ирана. Мы хотели избежать этой ошибки. Появляется множество сообщений, что Украина не разрешает... Мы рекомендуем сейчас не осуществлять полеты. Если есть необходимость, включая семейную, человек берет и едет. Для этого есть другие авиалинии, которые летают спокойно в Тегеран", - пояснил Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские эксперты, находящиеся на месте крушения самолета в Иране, не подтверждают информацию об использовании бульдозеров, - Пристайко

Как сообщалось, 9 декабря Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака после крушения самолета "Международных авиалиний Украины" ("МАУ"), сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авиалинии Украины". Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке в среду.

По его словам, этот запрет на перелеты начинается с полуночи 9 января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине.

Кроме того, Гончарук сообщил, что уже начинается внеплановая проверка самолетов "Международных авиалиний Украины".

В субботу утром официальный Тегеран признал, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой класса земля-воздух, но совершенно случайно. Президент Ирана уже попросил прощения за это.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем от Ирана официальных извинений и выплат компенсаций, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3169347
 
 
 Топ комментарии
 
Ну нарешті !
А чому раніше не заборонили ?
Всі були зайняті відпочинком ?
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Можно, снаряд два раза в один и тот же самолет не попадает , ой, то в воронку одну и туже не попадает) Хотя, какая разница?
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Та ладно, признали же вину, что сбили - теперь можно летать, хуже не будет Полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены до конца расследования, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8298
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Ну нарешті !
А чому раніше не заборонили ?
Всі були зайняті відпочинком ?
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Так в Дубай и прочие города тоже летать стремно теперь.
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Віслюк апокаліпсису

Через багато років ми дізнаємося, що насправді Зеленський не має аналогів в світі, тому що він не людина, а надсекретний бойовий корабель, закладений у радянські часи на Чорноморському Суднобудівному Заводі. Або робот-андроїд з "Зарі-Машпроекту".
Як "Адмірал Кузнєцов", кароч, або як ракетний крейсер "Україна". З аналогічними бойовими якостями до саботажу і проклять.
Головною помилкою росіян стосовно Адмірала Кузнєцова було сприймати його, як бойовий корабель, а не як кару небесну.
У нас стосовно Зеленського така сама проблема. Ми все ще сприймаємо його, як президента, а не як кару небесну.
Alex Noinets

Я не спец в магии, но вот тут задумался. Кажется только после визита в Эстонию, в этой прекрасной стране ничего не случилось. То ли потому что она наш искренний союзник (ударение на слове искренний), то ли смертоносную силу зеленского можно обезвредить откровенным троллингом. Велосипед в данном случае сработал как оберег.
Если зеленский съездит в маскву на день пабедабесия и зажмурит в итоге *****, то я прощу ему всьо и стану поклоняться как божеству хаоса.
Vadim Collins
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Пристайко, ты хоть понял, что сам сказал? Расследование может длиться еще год.
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Мямля Оманская и его кликка сегодня грозые как никогда!
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Понабрали зебилов по объявлениям.
Расследование может длится и год и два и пять и десять
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вислюк отдыхает, а самолет сбивают, на донбассе гибнут военные.
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Богуслаев поддерживает наступательные ресурсы Мацквы в рабочем состоянии.являясь монополистом в ремонте газотурбинного оборудования в военной сфере Орды.За 6 лет ему не пришили измены.
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Ранее он говорил что обломки самолёта не убирают бульдозером и место падениния надёжно охраняется. Звездобол короче ! 😕
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Султан Омана помер, необходимо и туда запретить полеты, потому что преемника нет, возможны разные перемены вплоть до переворота, работайте хоть в чем то на опережение.
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тю...они советы союзников Украины после третьего напоминания начинают всего лишь выслушивать.а уж шоб начать делать....

Полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены до конца расследования, - Пристайко - Цензор.НЕТ 621
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вопрос только вот в чем ! кто будет возмещать убытки игарьвалеричу Полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены до конца расследования, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2749 за чей счет вот это вот все!
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Пристайкин.., твои же подчинённые в Иране квакали через час после падения, что это тех.неисправность..., сборище дилетантов, вместе с министром.
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Не впускайте с отдыха этих "государственных мужей"
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А, чуть раньше запретить нельзя было...!? Пристайко, из тебя министр.., как из Зели президент.
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"Просо нужно перестать....... летать" ( Зеленский В.)
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Мали бути заборонені після ліквідації Сулеймані, зебіли пальцем зроблені...
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