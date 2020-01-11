 Яременко - послу Ирана: "Как-то некрасиво получается - признаем непредумышленное убийство украинцев в заявлениях для западных СМИ, а не в диалоге с Украиной"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.
"Вчера посол Ирана в Украине на одном из телеканалов не нашел лучшего занятия, чем эмоционально анализировать мои посты в ФБ.
Надеюсь, что сегодня уважаемый коллега пройдется по всем телеканалам Украины, чтобы почтить жертв и извиниться перед семьями погибших украинцев.
А то как-то некрасиво получается - признаем непредумышленное убийство украинцев в заявлениях для западных СМИ, а не в диалоге с Украиной.
Одним словом, если послу Ирана нужны другие советы, как лучше и более эффективно провести время в Украине, готов ему помочь. Могу и постами в ФБ", - написал он.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
що ви оце рахуєте? збили український літак, який за міжнародним правом є територією України, відповідно перша й назацікавленіша країна, країна якій першій мають звітувати винуватці є є Україна.
й кількість вбитих не має жодного значення.
.Я вам не коллега .. Я люблю только свою жену , и не хожу по сайтам знакомств , выпрашивая анал у проституток ..! .
любителя анала
командировать в Иран
Шобы анал был без табу...
как будто в этом виноват иран )))
в зеркало не пробЫвали смотреть:::
Спостерігаємо як після виплати риторика Слуг народа різко поміняється.
Краще б уже мовчав, чи давав комусь іншому оприлюднювати.
Голова комітету з секс скандалу... Чому іранці мають з нами рахуватися? Якщо такі як цей плюють на мораль?
2. Предлагаю всем ватным пропагандистским телеграмм-каналам (разведчик, легитимный, резидент, дубинский, портнов, шептун, легитимный, зе рада и тому подобное фейковое гавно) официально извиниться перед всеми читателями за умышленную дезинформацию, на протяжении нескольких дней разгоняемую ими и поддерживаемую ими версию о технической неисправности самолета. Вы - голимые фейкометы на 100%.
3. Считаю, что такое поспешное заявление Президента Ирана связано с тем, что на базе ISCG таки находились русские твари. Таким образом Иран "прикрывает" кацапов.
Послу Ирана должно быть противно что-то выслушивать от этого.
На Близькому Сході готується війна і на горіхи отримають ті, хто там буде.
І 11 зебілоїдів лайкнули отважного анального табуїна.
А кацапського посла слабо?