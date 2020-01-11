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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:дипломатия (1211) Иран (709) Яременко Богдан (98)

 Яременко - послу Ирана: "Как-то некрасиво получается - признаем непредумышленное убийство украинцев в заявлениях для западных СМИ, а не в диалоге с Украиной"

Посол Ирана в Украине должен почтить жертв крушения самолета МАУ в Тегеране и извиниться перед семьями погибших украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

"Вчера посол Ирана в Украине на одном из телеканалов не нашел лучшего занятия, чем эмоционально анализировать мои посты в ФБ.

Надеюсь, что сегодня уважаемый коллега пройдется по всем телеканалам Украины, чтобы почтить жертв и извиниться перед семьями погибших украинцев.

А то как-то некрасиво получается - признаем непредумышленное убийство украинцев в заявлениях для западных СМИ, а не в диалоге с Украиной.

Одним словом, если послу Ирана нужны другие советы, как лучше и более эффективно провести время в Украине, готов ему помочь. Могу и постами в ФБ", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран признал, что сбил самолет МАУ

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Ирана Рухани извинился за сбитый самолет МАУ: "Непростительная ошибка"

Источник: https://censor.net.ua/n3169344
 
   
 Топ комментарии
 
Потому что с вами ЗЕбильными клоунами никто не считается - вы политическое отребье!
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Та потому что они хер клали на клоунов
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Уберите это чмо.. С его умозаключениями. Для людей он так и останется "100 баксов и анал табу" Что и кому Иран должен был сообщить первым. Ну во первых то что самолет сбит ракетой Иран конечно же знал через 5 минут о случившемся. Потом тянул время и принимал решение что делать. Но когда США, Канада, Австралия, Нидерланды, Великобритания заявили что самолет был сбит.. Оттягивать признание стало уже невозможно. Как оказалось а такую "отрицаловку" способна только РФ ну может еще и Сев. Корея. Так что просто нужно было признать , что хоть и с опозданием было сделано. Кому сообщать в первую очередь . Погибло больше всего канадцев 63 человека ( иранские мученики в количестве 82, это чисто дело Ирана), кроме этого 10 шведов, 3 британца, 3 немца . Итого из Запада погибло 98 человек, вот зап. СМИ первым и сообщили. . Украине тоже сообщили 11 погибших ( считая 9 человек команды) и 4 афганца кроме того. Так что нечего считаться кому сообщили первым. И пусть это комментирует глава нашего МИДа, а не это "ежик из тумана сексуальной озабоченности".
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"Погибло больше всего канадцев 63 человека ( иранские мученики в количестве 82, это чисто дело Ирана), кроме этого 10 шведов, 3 британца, 3 немца . Итого из Запада погибло 98 человек, вот зап. СМИ первым и сообщили"
що ви оце рахуєте? збили український літак, який за міжнародним правом є територією України, відповідно перша й назацікавленіша країна, країна якій першій мають звітувати винуватці є є Україна.
й кількість вбитих не має жодного значення.
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В некоторой степени с вами согласен... Но только хотелось бы что бы вы отметили и "реакцию" и "заявления" самой заинтересованной стороны (Украины ).. Не кажется что с реакцией и анализом происшедшего ( в отличии от многих стран Запада) мы "запізнилися". Не то что бы сразу обвинить Иран, но после сообщения ряда стран ставить эту версию приоритетной, а не внятно блеять. Вот и сообщили "первым" те кто это и так уже знал и признал как факт.
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Это соплежуйство "как-то некрасиво получается" напоминает монолог Леонова из Обыкновенного чуда - "Когда при нём душили его родную жену любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдётся"
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Не красиво,це коли депутати під час роботи повій домовляють,а коли збивають громадянський літак і не визнають провину,то є злочин.
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Яременко иди с бахданом или с кива й шпиливили делай, можете подрочить друг на друга, вы ж за это деньги в раде получаете.
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Надеюсь, что сегодня уважаемый коллега пройдется по всем телеканалам Украины, чтобы почтить жертв Источник: https://censor.net.ua/n3169344 Яременко - послу Ирана: "Как-то некрасиво получается - признаем непредумышленное убийство украинцев в заявлениях для западных СМИ, а не в диалоге с Украиной" - Цензор.НЕТ 7564.
Яременко - послу Ирана: "Как-то некрасиво получается - признаем непредумышленное убийство украинцев в заявлениях для западных СМИ, а не в диалоге с Украиной" - Цензор.НЕТ 4943 .Я вам не коллега .. Я люблю только свою жену , и не хожу по сайтам знакомств , выпрашивая анал у проституток ..! Яременко - послу Ирана: "Как-то некрасиво получается - признаем непредумышленное убийство украинцев в заявлениях для западных СМИ, а не в диалоге с Украиной" - Цензор.НЕТ 681 .
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надо этого поца
любителя анала

командировать в Иран
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Не треба було яременку все ж таки писати про те, що він може порадити, чим зайнятись послу. Вийшло якось двозначно
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Лучше дай ему номера телефонов проституток, с которыми ты "общался". Вот он класно время проведет.
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За этот высер Чубаку нужно наградить банкой ваЗЕлина.
Шобы анал был без табу...
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Даёшь компенсации украинцам! Яременке - пышногрудых гурий... Побольше! Будет из них ледей делать.
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"А то как-то некрасиво получается Источник: https://censor.net.ua/n3169344 "
как будто в этом виноват иран )))
в зеркало не пробЫвали смотреть:::
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О, а ось і вельмишановний Табу Анальский озвався... Бійся, країна Іранія!
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Гадаю, мільйонів 200 від Ірану пану Коломойському спокутують провину Ірану?
Спостерігаємо як після виплати риторика Слуг народа різко поміняється.
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Иран уже сказал, что самолет повернул "не туда, и сблизился", так что родственники погибших может что то и получат, но не владелец самолета.
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Господин Яременко, а кто в мире считает Вашу власть субъектной ?
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Яременко ! это ты между шлюхами выводы делаешь?
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Позорище неанальное должно было тихонько сложить депутатские полномочия и замазать рот дерьмом .
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он так просто не уйдет Да и всех все устраивает, это при Петре можно было собираться и что то требовать. А сейчас дебилов много и они довольны, что им подобные в ВР
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поросенко и развел этот беспредел в раде, что мародерище, что зеленский - никчемные брехливые существа))
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поэтому зедебил стал преследовать тех кто хочет свое мнение высказать открыто, а беспредел происходит сейчас, когда некомпетентное сборище тянет страну на дно.
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нащот "провести время"-это ты зря...все пркрасно помнят как сам собирался время проводить
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молчало бы бородатое чучело, посольство Украины вообще сразу же после катастрофы исключило теракт
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это чучело до сих пор возглавляет комитет?
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даже когда етот лохматый черт-табу вроде и правильные вещи говорит - ну не воспринимается он, задвиньте его уже куда....
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яременко не хочет извинится перед украинцами за то, что позорит их перед всем миром? ещё и выступает от имени украинцев, оно не должно представлять украинцев в мире и говорить от их имени, париться за счёт украинской трагедии, пусть вообще это небритое лохматое безобразие- сложит мандат депутата))
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какой позор иметь в Украине такого зедебила и все его правительство.
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Иран, под давлением мировых лидеров, признал свою вину. Признал перед теми, кто обвинял его в этом преступлении. Что в это время делал бубочка? Говорил дождемся результатов расследования? Проявив, тем самым, полное непонимание момента и политическую импотенцию? Если вы лохи последние, то почему Иран должен с вами общаться?
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А кому признавать клоуну? Или тебе подобным сутенерам с обьездной.?
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У мене прохання - якщо хтось має змогу викласти коментар на сторінці Яременка у Фейсбуці (бо мене він після критики за повію банить) - порадьте цьому розумнику заткнутись про посла, а натомість звернутися до ЗЕ, щоб той вибачився перед Трюдо та українським загалом за вчорашню заяву "щодо необхідності зменшення спекуляцій стосовно розслідування авіакатастрофи в Ірані". Мерзотники!
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Я так думаю, що Яременко, виступаючи із якимись публічними заявами, навіть, якщо вони і вірні, своєю особистістю знецінює їх, перетворючи на фарс Яременко - послу Ірану: "Якось негарно виходить: визнаємо ненавмисне вбивство українців у заявах для західних ЗМІ, а не в діалозі з Україною" - Цензор.НЕТ 1183
Краще б уже мовчав, чи давав комусь іншому оприлюднювати.
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Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Яременко. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3169344

Голова комітету з секс скандалу... Чому іранці мають з нами рахуватися? Якщо такі як цей плюють на мораль?
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1. Предлагаю всем 73% поклонникам торчка принести официальные извинения "порохоботам", которые в итоге оказались правы в причинах крушения нашего самолета.
2. Предлагаю всем ватным пропагандистским телеграмм-каналам (разведчик, легитимный, резидент, дубинский, портнов, шептун, легитимный, зе рада и тому подобное фейковое гавно) официально извиниться перед всеми читателями за умышленную дезинформацию, на протяжении нескольких дней разгоняемую ими и поддерживаемую ими версию о технической неисправности самолета. Вы - голимые фейкометы на 100%.

3. Считаю, что такое поспешное заявление Президента Ирана связано с тем, что на базе ISCG таки находились русские твари. Таким образом Иран "прикрывает" кацапов.
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Кто допускает этого бабуина общаться с послами?
Послу Ирана должно быть противно что-то выслушивать от этого.
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Исламским фанатикам извиняться перед клоуном- табу... Ну, что бы автору было понятней, это как анал.
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Вот она вершина зе-дипломатии: - Яременко без табу в анале и Пристайко радующийся убийству только 11 украинцев. И это лучшие из зе-шайки. Представьте какие маразмы творятся в голове главного
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Я думал, Яременко после скандала со шлюхами снимут. На западе карьера политика была бы мертва. А это посла Ирана ещё получаем, что ему делать... Идиот.... Снимите ему на окружной какую-нибудь Заю, пусть он его трипером наградит, что-ли...
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Анекдот какой-то... Это чучело рассуждает о том, что красиво, а что - нет.
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Что он плетет, вы сами его не признавали. Струсили когда все заявляли что самолет сбит.
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Це все, наслідки переляку. Коли їх охопив страх то стався розумовий запор або ступор, а зараз у них вербальний понос.
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Киньте вже йому оселедця, бо ці моралізатори задовбали. Вони Іран звинувачують, який за 3 дні провів слідство і визнав вину (бо вже вчора в вечері було відомо про цю ранкову заяву). А зараз ці політичні імпотенти почали ізголятися. Це мені нагадує поведінку сцикунів, яких налякала пролетівша мимо них звєздюліна.
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Прагматично розірвати будь-які взаємодії з Іраном років на 50 і згортати будь-які прямі контакти України з Близьким Сходом, окрім Туреччини.
На Близькому Сході готується війна і на горіхи отримають ті, хто там буде.
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Краще Яременко мавчати. Це ж тобі не Пороха обкакувати і воювати з "девочками легкого поведения". То наріду подобалося, а тут мова йде за життя екіпажу, за імідж держави. Ви всі скопом відсиділися, а коли США і Канада додавили Іран і Московію, то повилазили із саун, барделей, пляжів..., і подаєте команди. Під лавку.
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Шлюхознавець повчає посла Ірана.
І 11 зебілоїдів лайкнули отважного анального табуїна.

А кацапського посла слабо?
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