 Яременко - послу Ирана: "Как-то некрасиво получается - признаем непредумышленное убийство украинцев в заявлениях для западных СМИ, а не в диалоге с Украиной"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

"Вчера посол Ирана в Украине на одном из телеканалов не нашел лучшего занятия, чем эмоционально анализировать мои посты в ФБ.

Надеюсь, что сегодня уважаемый коллега пройдется по всем телеканалам Украины, чтобы почтить жертв и извиниться перед семьями погибших украинцев.

А то как-то некрасиво получается - признаем непредумышленное убийство украинцев в заявлениях для западных СМИ, а не в диалоге с Украиной.

Одним словом, если послу Ирана нужны другие советы, как лучше и более эффективно провести время в Украине, готов ему помочь. Могу и постами в ФБ", - написал он.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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