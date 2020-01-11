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Все про:смерть (6346) Оман (17)

 Умер султан Омана Кабус бен Саид

Султан Омана Кабус бен Саид скончался на 80-м году жизни. Точную причину смерти не называют, но сообщается, что он много лет чувствовал себя плохо и в декабре проходил лечение в Бельгии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Он правил 50 лет после того, как пришел к власти в 1970 году в результате переворота, который поддержали колониальные британские власти.

Кабус не имел детей и публично не назначил преемника престола. В таком случае правящая семья должна выбрать нового султана в течение трех дней после смерти предыдущего. Однако, если семья не придет к соглашению, новым правителем станет человек, чье имя было тайно написано султаном в запечатанном письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви: планируется наращивание торгово-экономического сотрудничества. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3169343
 
 
 Топ комментарии
 
и тут Бубочка нагадил.. Меркель чудом выжила, после встречи с Бубочкой..
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Зе когда к хуйлу в кремль?,давай очень надо!!
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Поехал к Меркель - ту телипало, чуть кони не двинула
Поехал в Париж - сгорел нотердам
Поехал к Трампу -процедура импичмента
Поехал в Оман - умер султан
Все таки я я за что бі зебил поехал на 9е мая к пуйлу!!! Умер султан Омана Кабус бен Саид - Цензор.НЕТ 9315
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А дафай його в Мордор відправимо
..Мо ***** *коні двине * ? Умер султан Омана Кабус бен Саид - Цензор.НЕТ 4929
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Нужно его таки заставить поехать к *****. Хотя... Журналисты ж писали, что тайно пАсещал мордор.... Будем надеяться на стабильность... Умер султан Омана Кабус бен Саид - Цензор.НЕТ 853
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Все-таки чутье у него на это дело есть
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Паехал в Ипонию - храм сгарел...
Выбрали в Украину президентом - бюджет закончился...
Царь Мидас - наоборот))
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Если он продолжит шастать по всему свету-оставляя за собой такой "шлейф"-то его скоро начнут тупо бить..
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Він може і сам, без запрошення припертися, як в той же Оман, де офіційні особи нічого не знали ні про сам візит, ні про мету цього візиту. Бо Мєндєль вони у Фецсбуці не читають.
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А зелібоба коварний, так із подтішка уграв в труну бідолашного султана. Умер султан Омана Кабус бен Саид - Цензор.НЕТ 2500
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Відправляємо принца в Кремль і чекаємо протягом тижня похорону фуйла Умер султан Омана Кабус бен Саид - Цензор.НЕТ 6549
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Цікаво, чи буде Зєлєнскій чекати традиційних 12 годин, як з Боїнгом, чи одразу співчуття висловить? От і маркер буде заодно.
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Потрібно бубочку терміново відправляти на московію 9-го травня
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и тут Бубочка нагадил.. Меркель чудом выжила, после встречи с Бубочкой..
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Цікаво, він вже приніс свої співчуття з приводу кінчини султана? Умер султан Омана Кабус бен Саид - Цензор.НЕТ 3509
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срочно вернуть петра алексеевича, только он может воскресить султана.
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а как Петя воскресит? Шутки у вас, комиков, скажу я вам... повышу вас до 96 квартала...
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"Кабус не имел детей и публично не назначил преемника престола."
вован, надо думать, ездил в наследники набиваться, но не рассчитал - султана дома не было
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Зелень как чума!достаточно ему попасть в кремль!
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може послать його в пєшєє путєшєствіє по московії ?
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Та ннхай там сидить. Кожен місяць державний похорон!
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И тут Путлер срочно отменил приглашение Бубочки на 9 мая.
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Запізніла новина. Нижче - більш докладна інформація щодо цього.
"Главой Омана после смерти предыдущего султана стал министр культуры и национального наследия Хайсам бен Тарек Аль Саид. Об этом в субботу 11 января, сообщает издание Al Watan Oman в Twitter.
Отмечается, что Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана (двухпалатный совещательный орган парламентского типа).
Напомним, султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер 10 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. С 2015 года правитель Омана болел раком.
Кабус бен Саид Аль Саид был султаном Омана последние 50 лет - с 1970 года. Пришел к власти в результате переворота, свергнув своего отца. Аль Саид не оставил наследников. "
Але публікація цієї новини дасть можливість почитати коментарі прихильників потужного петі та побачити рівень IQ тих, хто підтримує на тутешньому форумі імпотента-мародера.
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Разве щеля импотент? У него же сын есть... Умер султан Омана Кабус бен Саид - Цензор.НЕТ 4050
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А как насчёт IQ ЗЕ-Преза отправившегося просить денег в умирающего Султана?
Ты сам как приверженец гиганта зе-демократии объясни зачем он ошивался в Омане? Надеюсь это сможешь сделать обстоятельно, а не как дурочка Мендель
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А жил бы и жил еще!)))))
Нет...принял в страну БЕДОНОСЦА гнусявого...
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"бубочка" - это какое то стихийное бедствие, а не Президент.
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В Госдуме раскритиковали Иран после признания страны в атаке на украинский Boeing. - govoritmsk
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Может ему все же сьездить на парад в мацкву, а?....
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Нотр Дамм
Султан
Импичмент Трампу
--------------------------
Бубочка - ходячее горе какое то
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......жду от президента соболезнования НАРОДУ Омана (((((
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Вот не понимаю я этого раскручивания рузкого бреда про нашего президента, приносящего несчастья.
Другой вопрос про вранье, что он якобы встречался с султаном. Что с человеком при смерти ??
Вот за это пусть объяснится
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А Пристайко вже висловив співчуття в дусі:" на щастя то помер лише один султан"?
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Ахах, Куда сопель не сунется везде аппокалипсис начинается
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А были бы наследники, был бы переворот. У них это вообще традиция когда принцы короля свергают. Последний решил не рисковать и все было прекрасно пол века... пока не приехал моника(
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Одно и то же . Ну где же творческие высеры. Словно под копирку . Так денег тролл-трудом не заработать .
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Британські куратори наказали "бубочці".
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столько уже "знаков" было после поездок Зели..... даже в Одессе.

это реально какая-то мистика - уже Макрон, Трюдо и Меркель обосрались, теперь еще и самолет и султан....
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молодец зеленский облегчил боль омана
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Как же так? Правоверный поехал лечиться к грязным неверным. Тут прослеживается прямая аналогия с пацакскими вождями: обсирают Запад и НАТО, но на пенсии, отдыхе и лечении - прямиком туда, на "враждебное НАТО" Умер султан Омана Кабус бен Саид - Цензор.НЕТ 9185
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володя ты ли это опять? Куда не поедешь, везде своё га вно (новичёк) бросаешь. У володи длинные руки (у того который сидит в кремле) и длинный язык (у того, который шутник). Как так со стариком можно? Здесь пенсионеров голодом моришь и там уже тебя узнали все.
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Моника, вестник смерти ,варвар- разрушитель ., президент из тебя никакой, да и клоун 3й сорт , а чёрт ты первоклассный. Там где твоё рыло чтото происходит нехорошее, сын ишака и ослицы.
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.....кошмарная НЕДЕЛЯ какая то ((((( как бы еще в ВОСКРЕСЕНЬЕ не случилось чево худого (((((
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Ruslan Yuzych
Приїхав Зе в Париж- згорів Нотр Дам.
Прилетів в Японію- зняли прем'єра.
Приїхав в Німеччину, чуть шляк не трафив Ангелу Меркель.
Подзвонив Трампу- імпічмент.
Прилетів до Перської затоки - війна.
Та ти сі юж холєро вспокоїш , чи ні? Ні!
Відпрчив в Омані - султан вмер.
Може дійсно на рефію йго відправити?
Наавжди.
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Зе уже там все порешал с офшорами. Его заверили, что все намази, после смерти султана бабулесы не пропадут. Будем сотрудеичать и дальше.

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