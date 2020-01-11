 Умер султан Омана Кабус бен Саид

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Он правил 50 лет после того, как пришел к власти в 1970 году в результате переворота, который поддержали колониальные британские власти.
Кабус не имел детей и публично не назначил преемника престола. В таком случае правящая семья должна выбрать нового султана в течение трех дней после смерти предыдущего. Однако, если семья не придет к соглашению, новым правителем станет человек, чье имя было тайно написано султаном в запечатанном письме.
Поехал в Париж - сгорел нотердам
Поехал к Трампу -процедура импичмента
Поехал в Оман - умер султан
Все таки я я за что бі зебил поехал на 9е мая к пуйлу!!!
..Мо ***** *коні двине * ?
Выбрали в Украину президентом - бюджет закончился...
Царь Мидас - наоборот))
вован, надо думать, ездил в наследники набиваться, но не рассчитал - султана дома не было
"Главой Омана после смерти предыдущего султана стал министр культуры и национального наследия Хайсам бен Тарек Аль Саид. Об этом в субботу 11 января, сообщает издание Al Watan Oman в Twitter.
Отмечается, что Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана (двухпалатный совещательный орган парламентского типа).
Напомним, султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер 10 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. С 2015 года правитель Омана болел раком.
Кабус бен Саид Аль Саид был султаном Омана последние 50 лет - с 1970 года. Пришел к власти в результате переворота, свергнув своего отца. Аль Саид не оставил наследников. "
Але публікація цієї новини дасть можливість почитати коментарі прихильників потужного петі та побачити рівень IQ тих, хто підтримує на тутешньому форумі імпотента-мародера.
Ты сам как приверженец гиганта зе-демократии объясни зачем он ошивался в Омане? Надеюсь это сможешь сделать обстоятельно, а не как дурочка Мендель
Нет...принял в страну БЕДОНОСЦА гнусявого...
Султан
Импичмент Трампу
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Бубочка - ходячее горе какое то
Другой вопрос про вранье, что он якобы встречался с султаном. Что с человеком при смерти ??
Вот за это пусть объяснится
это реально какая-то мистика - уже Макрон, Трюдо и Меркель обосрались, теперь еще и самолет и султан....
Приїхав Зе в Париж- згорів Нотр Дам.
Прилетів в Японію- зняли прем'єра.
Приїхав в Німеччину, чуть шляк не трафив Ангелу Меркель.
Подзвонив Трампу- імпічмент.
Прилетів до Перської затоки - війна.
Та ти сі юж холєро вспокоїш , чи ні? Ні!
Відпрчив в Омані - султан вмер.
Може дійсно на рефію йго відправити?
Наавжди.