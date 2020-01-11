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 Экономика
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Все про:инфляция (783) НБУ (4540)

 Замедление инфляции в Украине в 2019 году оказалось более существенным, чем предполагалось в прогнозах, - НБУ

Замедление в Украине инфляции в 2019 году оказалось более существенным, чем предполагалось в прогнозах Национального банка Украины (НБУ), опубликованных в инфляционных отчетах в течение 2019 года (6,3% на конец года), а также в оценках других экспертных организаций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщается в комментарии НБУ по инфляции.

Как сообщалось, потребительская инфляция в стране замедлилась с 9,8% в 2018 году до 4,1% в 2019 году. Таким образом, по итогам прошлого года НБУ достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 п.п., которую он декларировал с 2015 года и которая была определена Основными принципами денежно-кредитной политики на 2019 и среднесрочную перспективу.

Как отмечается в комментарии, снижение инфляции до цели в 2019 году – это, прежде всего, результат последовательной монетарной политики НБУ, направленной на достижение ценовой стабильности в сочетании со взвешенной фискальной политикой правительства. Ключевым фактором существенного замедления роста потребительских цен было укрепление обменного курса гривни. Оно происходило в связи с высоким интересом инвесторов к гривневым финансовым инструментам, учитывая их привлекательную доходность на фоне длительного периода макроэкономической стабильности, а также общий рост продуктивности украинской экономики.

Снижение инфляционного давления также поддерживалось общим снижением мировых цен на энергоносители, которые Украина импортирует, и ослаблением давления со стороны предложения продуктов питания.

В то же время постепенно улучшались инфляционные ожидания населения, финансовых аналитиков, бизнеса и банков. Вместе эти факторы перевесили влияние более быстрого, чем ожидалось, роста потребительского спроса и заработных плат.

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При этом базовая инфляция по итогам 2019 года замедлилась до 3,9% по сравнению с 8,7% в 2018 году. Снизились цены на непродовольственные товары, которые в основном представлены импортной продукцией или имеют высокую долю импорта в себестоимости. В частности, за год подешевели автомобили, одежда и обувь, бытовая техника и электроника. Также благодаря курсовому фактору несущественным было повышение цен на мебель, товары личного ухода, бытовую химию и фармацевтическую продукцию. Умеренно подорожало большинство продуктов питания с высокой степенью обработки: макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, рыба и морепродукты, чай, соки. Цены на рис, оливковое и подсолнечное масло были даже ниже, чем в 2018-м, ведь значительная часть этих товаров существенно зависит от импорта и цен на внешних рынках.

В то же время достаточно высокими темпами росла стоимость услуг, прежде всего, вследствие сохранения устойчивого потребительского спроса и повышения расходов бизнеса, в частности на оплату труда. Наиболее существенно подорожали финансовые и нотариальные услуги, кабельное телевидение, образование, мобильная связь, услуги парикмахерских, гостиниц, медицинских учреждений. В то же время укрепление гривни способствовало меньшим темпам роста цен на услуги, которые имеют более тесную привязку к курсу: аренда жилья, кинотеатры и интернет, рестораны и кафе, стоматологические и туристические услуги.

Рост цен на сырые продукты питания в 2019 году был умеренным и составил 3,9% по сравнению с прошлым годом - 3,3%. Благодаря хорошим показателям урожая снизились цены на большинство овощей (кроме картофеля): капусту, морковь, лук, помидоры, баклажаны, перец, свеклу. Несущественно выросли цены на говядину и свинину, а курятина была даже дешевле, чем год назад из-за превышения производства над спросом. Высокими темпами росли цены только на отдельные продукты, в частности, на яблоки, картофель и гречку, из-за меньшего урожая этого года.

Рост цен и тарифов, регулируемых административно, снизился с 18% в 2018 году до 8,6%. Благодаря снижению цен на европейских рынках существенно упали цены на природный газ для населения. Умеренными темпами росли цены на алкогольные напитки, холодную воду и канализацию, а стоимость электроэнергии за год не изменилась. В то же время достаточно высокими темпами росли цены на табачные изделия в результате дальнейшего приведения акцизов на эти товары до европейских уровней. Цены на топливо снизились на 8,2% по сравнению с ростом на 9,1% в 2018 году вследствие как укрепления курса гривни, так и общего снижения мировых цен на энергоносители.

"Национальный банк и в дальнейшем будет направлять свою монетарную политику на поддержку инфляционной цели, установленной на уровне 5% с допустимым диапазоном колебаний ± 1 п.п. Низкий уровень инфляции будет создавать условия для устойчивого экономического роста, дедолларизации экономики и удешевления кредитных ресурсов для бизнеса и населения", - говорится в его комментарии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169341
 
 
 Топ комментарии
 
тільки ціни зросли відсотків на 25-30, а так взагалі не відчутно, да..
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Ну і? Поясніть, шановні разом з Гончаруком, чому з цього факту має радіти пересічний українець сомп у нинішніх аномальних умовах, коли інфляція скорочується на воні падіння виробництва?
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все замедляется,только,как пел Вилли,*зарплаты не хватает,а жизнь все дорожает*
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тільки ціни зросли відсотків на 25-30, а так взагалі не відчутно, да..
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жить стало лучше - жить стало веселей - а вы это порохоботы и не цените))))
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Ви мабуть рахувати не вмієте, дайте мені хоч одну позицію у кошику, яка зросла на 30 процентів.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/index/
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шо за кошик, покупал в мае водомер 350,
сейчас 500, знакомый из Польши приезжал,
сказал , что заработанное он пожалуй в
Польше и потратит, так что кошик это хорошо,
но где его взять, в спецхарчевальне для
будущих владельцев 200000га земли каждому ?
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все замедляется,только,как пел Вилли,*зарплаты не хватает,а жизнь все дорожает*
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Благодаря снижению цен на европейских рынках существенно упали цены на природный газ для населения. Умеренными темпами росли цены на алкогольные напитки, холодную воду и канализацию, а стоимость электроэнергии за год не изменилась.Источник: https://censor.net.ua/n3169341

бубочка старался - устал по этому - вот и отдыхает так часто - так шо не ругайте его бедного))
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Ну да, 6,15 грн за куб газа в декабре это вам не 8,55 в мае от Гройсмана с обещанием увеличить до конца года до 10,50.
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Благодаря снижению цен на европейских рынках существенно упали цены на природный газ для населения. )))))))) не ну в вашей версии конечно благодаря оманскому))
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Если посмотреть на график то можно увидеть, что снижение цен произошло еще в феврале 2019 года, так что мимо, старайся еще.
https://index.minfin.com.ua/markets/gas/
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Да они тебе явно не помогут. У тебя все гораздо серьёзнее.
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В очередной раз убеждаюсь, Вася не имя, Вася - диагноз.
Благодаря снижению цен на европейских рынках существенно упали цены на природный газ для населения.Источник: https://censor.net.ua/n3169341
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Ат ты что пятак сюда всунул, коллегу по цеху свинофермы отмазываешь?
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Це вас кацапів у школах вчать українців свинями обзивати?Я вже примітив,якщо людина у коментах опонента обзиває свинею,на 99% це московит.
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Нет просто нравится произведение Оруэлл "Скотный двор", где после "революции" всю власть захватили свиньи. Все описано один в один как у нас произошло.
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Ну і? Поясніть, шановні разом з Гончаруком, чому з цього факту має радіти пересічний українець сомп у нинішніх аномальних умовах, коли інфляція скорочується на воні падіння виробництва?
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так замедление инфляции на хлеб не намажешь (г+г)
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один плюс один с вами не согласен - они заражают массы зебилов регулярно))))
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Это при выгодных подсчётах в кожаных креслах чиновников НБУ. А реально цены выросли процентов на 30.
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К сожалению для всех граждан Украины, ну которые видят своё будущее в украине, своих семейств. А не агентов от Внешнего управления в Раде, Кабмине, ОП. У которых и двойные, тройные гражданства, семьи и недвижимость за границей.
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Приїхав якось за 2 дні до виборів Зеленський у віддалене українське село і запитав жителів, що він може зробити для них.
«У нас дві великі потреби», - сказав сільський голова. «По-перше, у нас є лікарня, але немає лікаря».
Зеленський дістав мобільний телефон, деякий час говорив, а потім сказав: «Я вирішив вашу проблему. Лікар приїде до вас через 2 дні! Яка ваша друга проблема?»
«У нашому селі повністю відсутній мобільний зв'язок»
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О долларе по 50-ть, ты зелефилитик, скоро будешь мечтать как о манне небесной. И дыра в госбюджете в 70 млрд. грн., на конец года, тому подтверждение.
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Обвал гривні може відстрочити дерибан державних і приватних сільгоспземель,але в результаті буде все одно ще більше скорочення виробництва і знецінення національної валюти.
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Минималка в России на 2020 год 12 130 рублей(курс долл 0,016) = 194 бакса.
Минималка в Украине 4723 гривны (курс 24) = 197 баксов.
Рашка уже по заду,а что будет если гривна еще вырастет?Кацапня попрет к нам на заробитки.
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Кацап, изволь изъяснятся правильно. Я не намерен разбирать твое мычание.
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Так когда землю незалежную продавать начнут? Вот бы побыстрее да подешевле...
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А почему ты решил что земля не продается?
Вон у ПорАшенко в собственности 120 тыс Га земли откуда, если она не продается?
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