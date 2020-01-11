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 Ожидаем от Ирана официальных извинений и выплат компенсаций, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский настаивает на "полном признании вины" Ирана в сбивании лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook в субботу утром.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета.

Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

Надеемся, что расследование в дальнейшем будет проходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран признал, что сбил самолет МАУ

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3169337
 
   
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Наконец-то преЗЕденту нормальный текст написали... Ожидаем от Ирана официальных извинений и выплат компенсаций, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1647
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В суспільстві виникла критика поведінки Президента України Зеленського під час страшної авіакатастрофи, в якій загинуло 11 українців. Абсолютно закономірне, на мій погляд, неприйняття українців викликають:
- Невпинна череда розваг і відпочинків вищих посадових осіб під час війни;
- Відсутність Президента на робочому місці в критичний для країни момент протягом майже доби (а ситуація могла бути ще більш критичною, у нас війна);
- Абсолютно невиразні дії влади щодо катастрофи та її розслідування;
- Маніпуляції прес-служби Президента.
При цьому групи підтримки Зеленського оперують кількома стандартними тезами:
- В країні горе, а ви (критики Зе) лише сваритесь і розколюєте країну;
- Яке право ви маєте ображати Президента?
Бачимо очевидну підміну понять:
1. Підміна понять в тому, що групи підтримки Зе валять в одну купу співчуття до загиблих і недостойну поведінку Президента Зеленського в даній ситуації.
2. Підміна понять в тому, що групи підтримки Зе змішують повагу до посади Президента, найвищої посади в державі, та критику конкретної поведінки, конкретних вчинків людини, яка цю посаду займає.
Всі ми співчуваємо горю рідних і близьких людей, які загинули в страшній катастрофі.
Більше того, ми поважаємо посаду Президента України, як вищу посаду нашої держави, іншої у нас немає.
Але наше співчуття загиблим і наша повага до посади Президента робить тим більш недостойною і неприйнятною поведінку людини, яка зараз займає цю посаду. Череда відпочинків і концертів під час війни. Веселощі та розваги. Курорт на теплому морі. І нарешті - відсутність Президента та Головнокомандувача на робочому місці в критичній ситуації протягом доби. Це справжня зневага до посади, держави і власних виборців.
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странно, что Бубочка и зедиоты, не обвинили Порошенко в гибели Боинга и плохой работе ПВО Ирана.. хотя, наверно еще не проснулись.. ближе к вечеру, зедиоты накидают на Пороха обвинений..
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Ожидаем бомбардировок иранских стратегических объектов а не с*ыкливых пуков.
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ой не хочу рыться,но в его номерах квартала,есть как он из простой ванны,джакузи делал.
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Порохоботы приуныли, ждут новых методичек.
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весь покрытый зеленью,абсолютно весь)
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Да лишь бы пацюк мальдивский тратил на них побольше денег .
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А как же на счет извинений от вислюка Оманского хотя бы родственникам погибшего экипажа? Когда весь мир говорил и писал и даже Премьер Канады уже заявил ,что самолет сбит! А там у власти не клоуны и такими словами не бросаются. Вислюк защищал Иран и его покровителей кацарылых,блея доказательств что самолет сбит нет!
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тока не говорите мне, шо ето очередная бубина пабеда...
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Повезло ему выйти сухим из воды.
Пусть только сделает выводы из оманский приключений
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от тут согласен, ему и правда повезло, ушел бы иран в отказ?
оно бы такогого наплело, замахались бы слушать...
Европа, Штаты, Австалия уже ором орали - казел, иранцы сбили,
оно в молчанку играло...
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а у не была хоть одна,хоть где не будь?
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И как решилось без пацюка мальдивского, которого никуда не пригласили и никто не поговорил из международных политиков .
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Ещё бы не плохо знать, почему за полчаса (за 15 минут до и за 15 минут после PS752) из аэропорта вылетело 8 рейсов и только один был сбит?
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.....за 5 дней Иран признал свою вину , чтоб не стать в один ряд с МОРДОРОМ !!! учитывая напряженность между Ираном и США такое было возможно ((((( а вот с момента МН-17 прошло уже 5 лет !!!!! и они ПРОСЯТСЯ нам в братья (((( иноверцы и то имеют право быть ПРОЩЕННЫМИ (((((
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Якби Іран не визнів, то Американці з Францією і бриттами розхирячили б всю іранську частину ППО яка запустила ракету.... А потім сказали б що так було. Одна справа хірячити своїм совковим металобрухтом в пустелю і казати про загибель 80 вояків США, а інша справа збити літак. Хоча б іранці якби були сильними, то могли сказати, що вони збили літак "невірних гяурів" через помсту за загибель Сулеймані.... Але зараз в Ірана кишка тонка (росія ще не поставила ядерні боєголовки втіхаря...)
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Так, так, після офіційного визнання і вибачення президента Ірану твій Вова і собі вимагає вибачення, і, головне, бабла вимагає. Ще трупи не остигли, ще не впізнані, не похоронені, а Беня вже бабла хоче. От його фінансовий агент і вимагає. Пілять, а тобі самому не гидко від того всього? Відкупне ж мало бути і без того, ***** ж гарантувало, якщо Вова хай підносити не буде. Але ж світ не дав, пілять. Обломалась компенсація, от Вова і нагадує, щоб хоч щось з того мати.
От гидота, блін...
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все, что этот идиот недоразвитый пишет в своем фейсбуке - просто пук в лужу. кто читает его страницу кроме зе-фанатов? он обязан сделать офиицальное заявление. так же как и иран обязан официально извиниться, а не через твиттер. совсем ******
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Ну нифига себе! Вот что значит давление блогеров и неравнодушных украинцев. Но тем не менее Вова - ты лох и тупая скотина. К таким же относится всё твоё гнусное окружение. Ппц... Сначала благодарит президента Ирана, а теперь требует официальных извинений и компенсаций. Ё*твою, где такое видано?!
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Судя по подзаборному лексикону, пацюк таки нанял израильского "политтехнолога"
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1. Зеленский все сделал правильно: организация штаба, шаша комиссия в Иране, включая взрывотехников, получил полный доступ к обломкам, получил доказательства после разговора с Помпео, поговорил с Иранским президентом. И Иран САМ признал вину.
2. Порохоботы, и их неадекватный хозяин, разгоняющие фейки, - враги Украины
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Иран, в отличии от христопродавцев у власти путинской Расеи, которая никогда не признается в своих преступлениях, нашел в себе мужества признать свою трагическую ошибку, очевидно там у Власти люди с государственным мышлением, а не кучка мракобесов, зачатых на самогонке в ленинградских подворотнях…
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Щоб не зробив зе, haters gonna hate.
Зробив погано - поганий
Зробив добре - йому так написали (наказали, домовилися, купили)
В принципі, ЦА цензору якраз на 73 відсоткі - порохоботи, так що все логічно)
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кто-то тут пишет , что НеЛохуОманскому хороший текст написали... ну да, после того , как президент ирана извинился НеЛох потребовал извинений....а 2 дня НеЛох "посылал" мировых лидеров с доками о сбитии самолета ракетой.... как НеЛох выглядит сейчас и что все думают об Украине?
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