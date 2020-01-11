 Президент Ирана Рухани извинился за сбитый самолет МАУ: "Непростительная ошибка"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своём Twitter.
"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы посвящены всем находившимся в трауре семьям. Я выражаю искренние соболезнования", - написал президент.
Рухани отметил, внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что "ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей". Он также подчеркнул, что расследование этой "большой трагедии и непростительной ошибки" продолжается.
The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020
My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Может он з/п учителям поднял до 4000 у.е., 40% рост экономики начался, не понанимал на работу сватов....., а мы всего этого не знали и зря его дермецом поливали?!
Соевый только обеспечивает музыкальное сопровождение!
Посидь у спамі.
Вон по кацапам доказательств на 10 трибуналов хватит, а все равно не признают.
Та, такие ошибки случаются и их надо признавать, войны надо объявлять и вести их по правилам, договора надо соблюдать....это основа мирового правопорядка. Это только кацы считают, что правила им не писаны (вспоминают про правила только когда им самим яйца зажимают)
Улики - это обломка ракеты ТОРа на месте катастрофы, показания свидетелей из расчета ПВО и самое главное - шрапнель от зенитной ракеты (ПЭ) в телах экипажа, пассажиров и фрагментах самолета.
Иранцы хорошо прибрали за собой, но видать поняли, что проще извиниться, чем стать изгоем и презираемым брехуном, как Путин. Тем более, что они это сделали по ошибке, защищая свой дом.
В Испании при наборе военнослужащих снизили IQ c 90 до 70 так как не могли заполнить штат. Полагаю,что и в Иране аналогично.
Иранцы конечно полудурки, сторожат свою исламскую революцию, но орожие дебилам криворукм дал безумный карлик из москвабада...
Вечная память невинно убиенным гражданам цивилизованных стран. Скорбим.
В мене таке враження, що зелені керівники взагалі про це не подумали.