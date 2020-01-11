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Все про:авиакатастрофа (1218) Иран (709) МАУ (131) крушение (442) Хасан Рухани (1)

 Президент Ирана Рухани извинился за сбитый самолет МАУ: "Непростительная ошибка"

Президент Ирана Хасан Рухани принес извинения за то, что иранские военные сбили украинский пассажирский самолет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своём Twitter.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы посвящены всем находившимся в трауре семьям. Я выражаю искренние соболезнования", - написал президент.

Рухани отметил, внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что "ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей". Он также подчеркнул, что расследование этой "большой трагедии и непростительной ошибки" продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран признал, что сбил самолет МАУ

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3169336
 
 
 Топ комментарии
 
а ти не хочеш вибачитись, що проголосував за оманливого віслюка, який Україну кожен Божий день свідомо дискредитує та ганьбить? Президент Ирана Рухани извинился за сбитый самолет МАУ - Цензор.НЕТ 6895
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А за все гімно,кинуте на нашого Президента,соєва шваль вибачитись не хоче?
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А за три доби усвідомленої брехні - цей аятола вибачитись не хоче?
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А за три доби усвідомленої брехні - цей аятола вибачитись не хоче?
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а ти не хочеш вибачитись, що проголосував за оманливого віслюка, який Україну кожен Божий день свідомо дискредитує та ганьбить?
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Навіть в ситуації з боінгом оскандалився.
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А есть ли ситуации, где он не обосрался? Я пыталась найти, но нет.
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Ну, тоді майже всі за Пороха голосували, та і не президент він вже.
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я хочу извиниться: я за него голосовал во втором туре. но лучше бы против обоих!
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А за все гімно,кинуте на нашого Президента,соєва шваль вибачитись не хоче?
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А те що все гівно про яке ти тут пишеш, наробив цей самий президент, тебе не печалить ? Цей президент сидить по вуха у власному лайнв, тому чсвюі запитання до нього.
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А шо, какое то гавно кинутое на вашего преЗЕдента было кинуто не по делу?
Может он з/п учителям поднял до 4000 у.е., 40% рост экономики начался, не понанимал на работу сватов....., а мы всего этого не знали и зря его дермецом поливали?!
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Вибачте, що вимазали гівно об Зеленського.
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Да если бы Иран не признал, что сбил самолет, то ваш зеленый ублюдок, до сих пор, рассказывал бы, что ничего еще не ясно.
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Твоего, и всех тебе лайкнуших, президента зовут *****.
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Президент сам в это говно зарывается, как перепуганный пехотинец окапывается!
Соевый только обеспечивает музыкальное сопровождение!
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"Вашого"? Дурнику, у В. Британії править Королева, а не президент.
Посидь у спамі.
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Извинился толкько потому что есть доказательства железные. А то что они сознательно сбили это тоже будет доказано..но не скоро.
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Эти хоть признали.
Вон по кацапам доказательств на 10 трибуналов хватит, а все равно не признают.
Та, такие ошибки случаются и их надо признавать, войны надо объявлять и вести их по правилам, договора надо соблюдать....это основа мирового правопорядка. Это только кацы считают, что правила им не писаны (вспоминают про правила только когда им самим яйца зажимают)
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Железных доказательств нет! Есть программа компьютерная, которая анализирует инфракрасное излучение земной поверхности. И есть программа которая фиксирует работу радара. Так шо это, по большому счету, даже не косвенные улики - это только направление к пути расследования.
Улики - это обломка ракеты ТОРа на месте катастрофы, показания свидетелей из расчета ПВО и самое главное - шрапнель от зенитной ракеты (ПЭ) в телах экипажа, пассажиров и фрагментах самолета.
Иранцы хорошо прибрали за собой, но видать поняли, что проще извиниться, чем стать изгоем и презираемым брехуном, как Путин. Тем более, что они это сделали по ошибке, защищая свой дом.
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Зеленський (Україна) поговорив з Помпео (США) - Зеленський поговорив з Джонсоном (ВБ) - Зеленський поговорив з Трюдо (Канада) - Трамп (США) заявив, що український літак збив Іран - Трюдо заявив, що український літак збив Іран - Джонсон заявив, що український літак збив Іран. Здається мені, що наші спеціалісти ще в перші години роботи в Ірані повідомили керівництво України, що літак був збитим ракетою. Після чого наш президент повідомив це нашим партнерам і було прийнято рішення, оголосити про це публічно. А для більшої «ваги» цієї заяви вирішили доручити зробити це лідерам самих впливових країн. Разом з тим потрібно зауважити, що заяви були стриманими, тобто, нагнітати ніхто не планує. Ірану просто дають шанс зробити те, чого не зробила РФ - визнати помилку. Альтернативою будуть нові санкції та політичний тиск навіть зі сторони лояльної до Ірану Європи. Паралельно США тиснуть і по ядерній програмі - вона взагалі ключ усієї ситуації навколо Ірану. Ізраїль та США не можуть допустити, щоб Іран став ядерною державою.
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О як закрутив. Ти хоть сам віриш у те що написав? Ваш "президент" вирішив доручити... Президент Ирана Рухани извинился за сбитый самолет МАУ: "Непростительная ошибка" - Цензор.НЕТ 1232
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Ага, Зєлєнскій вирішив доручити Трюдо, Джонсону і Трампу зробити заяву. Як "великий світовий лідер" **********. Все в дусі Мєндєль.
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Дибилизм умноженный на лизоблюдство. Гремучая смесь.
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В вашей схеме, не хватает самолета, который вылетел из Москвы в Оман, с какими то людьми, с которыми Зе целый день что-то перетирал, потом он на этом самолете прилетел в Киев и начал ляпать языком.....И то, что он ляпал вовсе не походило на версию о сбитии....
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Бабло він Зелі віз за Україну, нічого не перетирали ,а розгружали
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Мне кажется, что наши специалисты в перші години телевизор в Куршавеле не смотрели, а если и смотрели, то по незнанию французского думали шо это очередной фильм Бессона "Перевозчик-4"
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Нормально Іран відомстив. Нічого не скажеш. Генерала хлопнули, більше 50 чоловік затоптали, літак із своїми же збили, дали черговий привід для посилення санкцій, акції Боїнгу знов підянялися. Для чого питається США розпочинати війну? Вони там самі себе ядерною зброєю попідривають.
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Вони там самі себе ядерною зброєю попідривають

В Испании при наборе военнослужащих снизили IQ c 90 до 70 так как не могли заполнить штат. Полагаю,что и в Иране аналогично.
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якщо вмієш кричати алах акбар значить- ГОДЄН!
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А ещё им очень хочется заиметь ядерное оружие.
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Комплекс ТОР как система ПВО - полный конченый отстой. Не распознать по метке такую корову, как пассажирский лайнер, это только в русских разработках возможно.
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Вы служили в ПВО? Спец по распознанию меток? Президент Ирана Рухани извинился за сбитый самолет МАУ: "Непростительная ошибка" - Цензор.НЕТ 5956
Иранцы конечно полудурки, сторожат свою исламскую революцию, но орожие дебилам криворукм дал безумный карлик из москвабада...
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трындец, оказывается расчёт пво в 5:54 пошёл на намаз, поставив ТОР на автоматический режим, борт взлетел 6:00 и попал под удар на автомате, долбанные обезьяны
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Иранские террористы отомстили США, увидев летательный аппарат производства США.
Вечная память невинно убиенным гражданам цивилизованных стран. Скорбим.
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Жаль погибших людей, да и частично руководство МАУ виновато, зная что в любой момент может вспыхнуть война ради безопасности можно было отказаться от полета в эту страну...
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Але про це мали попередити служби розвідки та безпеки.
В мене таке враження, що зелені керівники взагалі про це не подумали.
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Отже, таке враження, що керівники усіх країн, крім США, зелені. Бо до збиття боінга ніхто не заборонив польоти
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І після збиття туди все одно літають. FR
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Зе отдыхал, сказал по таким вопросам искать его в Карпатах
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Иран признал вину.Кацапстану стоит поучиться и сделать тоже самое за сбитый самолёт над лугандонией.
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Это никакая не ошибка а показательное выступление для США ,дескать смотрите ,как мы могём и украинский самолёт выбрали неслучайно ,просто Украина страна нынче слабая а слабых бьют всегда т все .
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Я тоже не верю в ошибку. Там взлетали и садили самолёты другие,Ино долбанул именно по нашему. А учитывая, что наверняка за пультом управления сидели кацапы... Вряд ли они дают оружие без своих сопровождающих. Уровень интеллекта ближневосточных граждан в обращении со сложным оружием известен((
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как могем- и убили больше 150и иранцев?бей своих, что б чужие боялись -это только кацапская тактика, даже Иран со своими террористами и прибахами не такое подлое и безумное, как ***** и его под*****вники
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Агащаз. Ещё не выполнены все указивки Мацквы по сдаче Украины. Кроме того, надо 9 мая на мавзолей к путяре успеть.
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Правильно.Не нужно было сразу мутить.
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Іранський лідер все-таки мужик з яйцями... Визнав відкрито свою провину! Не те що кацабський ботексний царьок ху@ло, яке вже багато років визнати свою провину за збитий малазійський Боїнг боїться... Кацабня, ідіть в церкву і кайтеся хожен день за свої гріхи! За кожного вбитого росією невинного! За кожну вбиту дитину, жінку, чоловіка. Ви всі причетні до цього росіяни!
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Там у них не всё так однозначно. Роухани может и рад, что янки завалили охреневшего Сулеймани - любимчика аятоллы. Бутусов пишет, что самолет МАУ сбил КСИР, а значит для Роухани - это возможность приструнить оборзевший Корпус.
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Жесть. Цензор всегда помойкой был но сейчас это откровенный притон ************** и рагулятник.
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Чомусь вкотре згадалося про мавпу та гранату...
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