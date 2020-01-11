 Иран обещает найти и наказать виновных в крушении украинского лайнера

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Генштаба вооруженных сил Ирана.
"В связи с катастрофой самолета самолета "Боинг-7" авиакомпаний "Украинские международные авиалинии" рано в среду утром 8 января, после ракетного нападения на преступную базу США и возможного влияния военных действий на инцидент, Генеральный штаб Вооруженных сил немедленно рассмотрел такую возможность и создал инспекционную группу технических и эксплуатационных экспертов, независимую от государственных авиакомпаний, результаты круглосуточной экспертизы этой комиссии предоставляются уважаемому народу Ирана:
1. В ответ на угрозы президента и военных командующих преступных США нацелить большое количество целей на территории Исламской Республики Иран в случае проведения контроперации и учитывая беспрецедентное увеличение воздушного движения в регионе, Вооруженные силы Исламской Республики Иран реагируют на возможные угрозы. Они были приведены в наивысший уровень боеготовности;
2. В течение часов после ракетных ударов, присутствие военных терористических сил США вокруг Ирана возросло, поступали сообщения о возможных воздушных ударыах, направленных на стратегические центры страны, появлялись сигналы на радарах, вызывая чувствительность на приборах, преимущественно комплексов ПВО.
3. В таких критических условиях самолет МАУ отправляется из аэропорта Имама Хомейни и, выполняя поворот, находится в непосредственной близости от военной базы КСІР на высоте возможной враждебной цели. Человеческая непреднамеренная ошибка повлекла удар по самолету, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан.
4. Штаб Вооруженных Сил, выражая соболезнования семьям погибших, уверяет, что после проведения соответствующих фундаментальных реформ, будет исключено повторение подобных инцидентов. Вся ответственность возлагается на организацию воздушного пространства ВС ИРИ, будут проведены необходимые судебные действия.
5. Как можно быстрее соответствующие органы в КСІР представят подробные объяснения уважаемому народа.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
"Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака.
Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах.
Сподіваємося, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон. Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості."
Конечно, Иран должен предъявить претензии и взыскать все компенсации с производителя данного гавналога - России, выпускающего системы не способные отличить истребители от лайнеров.
Россияне, покупайте современную элементную базу у США. Не стоит производить на микросхемах с али. Вот вам и печальный итог. Можно было бы сделать вывод после того как военспецы облажались Малазийским боингом.
Ну тоді скажи мені, правління зєлєнського до чого приведе Україну?
2. Воровать станут больше.
3. Бизнес накрави как вечно живой Ленин.
4. Вісамивинаваті, я вам ничево не должен.
5 Хатынка на Ближнем Востоке.
мистика...
Стреляли не террористы, а кадровые военные.
Их нужно не искать, а арестовывать перед заявлением о признании своей вины.
И сразу показать этих "стрелков" в наручниках.
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мамадарагая, остальніе то померли вовсе не мученической смертью...и никакие они не дорогие, просто муртаді неясного иностраного происхождения..
Нет! он прямо говорит и носит нашивки шо ЮС-Аримия, флот, или же ВВС.
вони одразу ж відкинули версію про ракету, отже мордяки в пушкові..
тьху, і це Голова(швидше зад) МЗС? мовчав би
https://military.wikireading.ru/13183
хотя американцы - очень добрые, но тем не менее не особо честно, если в общем то.
безусловно, они поняли, шо их вычислили и уход в отрицалово мог бы обернуться тем, чего они пытаются избежать любой ценой....
но вы правы - кацапня и в етом случае ничего бы не признала...
вывод №2: российское оружие, из которого был сбит гражданский борт - полное гавно!. просто гавнище!!!
вывод №3: в этой гнилой ситуации, Бубочка выглядел как "блевотина на асфальте возле дешевой забегаловки".. а выдающиеся Умы "95 квартала" - Богдан и Баканов, вообще не прерывали свой отдых .. Это много говорит о том, что команда Бубочки - это гнилые уроды!
Вообще то ответом на такое дипломатическое хамство, ноту отправляют обратно с послом этой страны, высылаемым из страны. Но Пристайко сильно занят расследованием аварии, а Зеленский, скорее всего об это и и не знает. Впрочем если бы и знал - это мало что изменило.
но теперь, псле признавалова, компесации должны быть очeнь и очень серьезными и Иран их выплатит.
9 января, 2020 - 14:36
Иран специально организовал ракетный удар по военным базам США в Ираке таким образом, чтобы число потерь было минимальным. Это позволило Тегерану "сохранить лицо", а сторонам конфликта - избежать ситуации на грани войны. Об этом со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников пишет The Washington Post.
По данным издания, Белый дом ещё за сутки знал, что Иран собирается атаковать объекты с американскими военными. Данные были получены от разведки и властей Ирака. При этом оставалось неизвестным, где именно будет нанесён удар. В итоге Вашингтон приказал военнослужащим укрыться в бункерах, где они находились ещё несколько часов после атаки. "Командиры на местах приняли правильные решения и получили хороший результат", - заявил журналистам высокопоставленный военный.
О намерено "осторожном" ударе Ирана ранее также сообщал телеканал CNN - со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа. Там заявили, что Тегеран мог направить свои ракеты на базы, где находится гораздо больше американцев и где они менее защищены, но не стал этого делать.
Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, вице-президент США заявил, что после ликвидации Сулеймани американцы находятся в большей безопасности, чем были до этого. Как утверждает Майк Пенс, после гибели генерала Тегеран приказал подконтрольным вооруженным группировкам в регионе "не действовать против американских целей или гражданских лиц".
и не думай что ты умная и сможешь недопустить её воздействия на подсознание - это от тебя не зависит.
так мало того - других травишь...