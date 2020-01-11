 Иран обещает найти и наказать виновных в крушении украинского лайнера

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Генштаба вооруженных сил Ирана.

"В связи с катастрофой самолета самолета "Боинг-7" авиакомпаний "Украинские международные авиалинии" рано в среду утром 8 января, после ракетного нападения на преступную базу США и возможного влияния военных действий на инцидент, Генеральный штаб Вооруженных сил немедленно рассмотрел такую ​​возможность и создал инспекционную группу технических и эксплуатационных экспертов, независимую от государственных авиакомпаний, результаты круглосуточной экспертизы этой комиссии предоставляются уважаемому народу Ирана:

1. В ответ на угрозы президента и военных командующих преступных США нацелить большое количество целей на территории Исламской Республики Иран в случае проведения контроперации и учитывая беспрецедентное увеличение воздушного движения в регионе, Вооруженные силы Исламской Республики Иран реагируют на возможные угрозы. Они были приведены в наивысший уровень боеготовности;

2. В течение часов после ракетных ударов, присутствие военных терористических сил США вокруг Ирана возросло, поступали сообщения о возможных воздушных ударыах, направленных на стратегические центры страны, появлялись сигналы на радарах, вызывая чувствительность на приборах, преимущественно комплексов ПВО.

3. В таких критических условиях самолет МАУ отправляется из аэропорта Имама Хомейни и, выполняя поворот, находится в непосредственной близости от военной базы КСІР на высоте возможной враждебной цели. Человеческая непреднамеренная ошибка повлекла удар по самолету, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан.

4. Штаб Вооруженных Сил, выражая соболезнования семьям погибших, уверяет, что после проведения соответствующих фундаментальных реформ, будет исключено повторение подобных инцидентов. Вся ответственность возлагается на организацию воздушного пространства ВС ИРИ, будут проведены необходимые судебные действия.

5. Как можно быстрее соответствующие органы в КСІР представят подробные объяснения уважаемому народа.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.