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 За сутки на Донбассе ранены трое украинских воинов, наемники РФ совершили 13 обстрелов, - штаб

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получили трое украинских военнослужащих, с начала текущих суток зафиксировано два обстрела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в утренней сводке.

В частности, 6 обстрелов украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Невельского - из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия; трижды у Водяного - из минометов калибра 82-мм (8 мин), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новотроицким - из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб

7 обстрелов украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: 4 раза вблизи Орехово - из артиллерийских систем калибра 122-мм (14 снарядов), минометов калибра 120-мм (14 мин), 82-мм минометов (16 мин), гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из минометов калибра 82-мм (32 мины) и гранатометов различных систем; в районе Южного - из подствольного гранатомета; рядом с Новотошковским - из 120-мм минометов (5 мин).

"С начала текущих суток российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. Из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи Песок и со 120-мм минометов (3 мины) по позициям рядом с Красногоровкой, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь с нашей стороны нет", – добавили в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применил на Донбассе 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, ранены трое украинских воинов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3169332
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання пораненим українцям.
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Їхня кров на руках Нелоха Оманійського.
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Їхня кров на руках Нелоха Оманійського.
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За то кто то, кому то-посмотрел в глаза.Нормальная цена?
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Дайте "Парабеллум" Сивохе пусть отстреливается
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На його місті повинен був дехто інший...
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я ні на шо не намікаю, бубочка залітав на росію 8-го числа, так там загорівся нафтопереробний завод. мо його до ***** випхать?
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Скоро Зеленского нигде принимать не будут. Куда поедет, там что-нибудь случится. Даже в Японии средневековый замок сгорел.
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Где комантарии Янелоха по поводу "надо просто перестать стрелять"?
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Яке там наступне вітання бобіком *****? - З 8-м березня? - Але це не по-понятіях, ***** може образитись...
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Ми їх здєлалі, так зебобіки?
Стадо баранів, щи посадило на шию країні кловуна...
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а за ответку ни слова..!Да и не слышали мы ее....а вот приходы да...!Или как пишут ответка была но не из ,,незабороненой зброі по Мінським домовленостям"....т. есть они минами 120.. а мы с калаша популяли в ответ
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Що ж односторонє перемир'я в дії ,зебіли де припинення вогню від ворога ? чи вам аби догодити москві.
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Кожен день калічать , та вбивають нашіх хлопців ,які не мають права відповісти.Моніка, ти оманська шльондра, син ішака , тобі вже нічого не лишає , як взяти білий прапор і іти до свого шефа і благати на колінцях не стріляти.
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