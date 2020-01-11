 Иран признал, что сбил самолет МАУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил генштаб ВС Ирана.
"Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе вблизи Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - цитирует заявление генштаба ВС Ирана иранский телеканал Press TV.
В докладе ВС Ирана, выдержки которого публикуют иранские СМИ, отмечается, что группа военных экспертов, работая независимо от коллег из службы гражданской авиации, выяснила, что украинский самолёт был сбит в ситуации, когда иранские системы ПВО находились в состоянии повышенной боеготовности в связи с риском атак со стороны США. Незадолго до катастрофы иранские военные отметили повышенную активность ВВС США близ Ирана. Она была вызвана иранским ракетным обстрелом баз в Ираке, на которых находились американские военные.
Такие условия в докладе названы "сложными и напряженными". Украинский "Боинг" вскоре после вылета из Тегерана сменил курс. "При этом он стал полностью похож (на иранских радарах. - Ред.) на вражеский летательный аппарат, приближавшийся к важному объекту Корпуса стражей Исламской революции. В этих обстоятельствах из-за человеческой ошибки и непреднамеренно, эта цель была сбита, что привело к мученической смерти наших дорогих сограждан, а также - иностранных граждан", - говорится в докладе.
В нем также отмечается, что ВВС Ирана пообещали "свести к нулю риск повторения таких катастроф. Для этого нужно радикально изменить методы ведения операций".
"Виновный предстанет перед военным трибуналом", - подчёркивает авторы документа.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близким погибших.
"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного ВВС: человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал министр в Твиттере.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Всі літаки що злітають з аеропорту попадають під атаку ПВО?
Чуваки ви там під тюрбанами всі перегрілися!
Знову "кляті піндоси" винні?
"Хто всравсь? Невістка!" © українська народна мудрість
Мохаммад мав би щиро зізнатись:
- Ми всрались. Двічі. Вперше - коли злякалися можливої атаки "клятих піндосів" у відповідь на наш ракетний обстріл їхньої військової бази. І вдруге - коли, вже сидячи у власному лайні, поцілили ракетою у цивільний Боїнг.
R.I.P.
Так це Іран збив україньский літак ?!!
зе : да какая разніца !
не ленятся даже за штурвалом истребителя
а дармоеды которым мы платим налоги
ничерта , кроме жрать и срать,
ублюдок посол вообще обвинил союзников,
двигатель ему не понравился,
ничего, зато теперь зеленский сможет
далее спокойно Граждан по тюрьмам распределять
2. Порохоботы, и их неадекватный хозяин, разгоняющие фейки, - враги Украины
Біля смертного одра Султана Омана Кабус стояв, який недовго простягнув после візіту Зеленського ... После 50 років правления помер султан Омана Кабус бен Саїд аль Саїд.
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Може його в кремль відправити на 18 годин, щоб фуйло здохло?
ТопазаАвакова