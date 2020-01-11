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 Иран признал, что сбил самолет МАУ

Иран объявил утром в субботу, 11 января, что сбил украинский пассажирский самолет случайно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил генштаб ВС Ирана.

"Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе вблизи Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - цитирует заявление генштаба ВС Ирана иранский телеканал Press TV.

В докладе ВС Ирана, выдержки которого публикуют иранские СМИ, отмечается, что группа военных экспертов, работая независимо от коллег из службы гражданской авиации, выяснила, что украинский самолёт был сбит в ситуации, когда иранские системы ПВО находились в состоянии повышенной боеготовности в связи с риском атак со стороны США. Незадолго до катастрофы иранские военные отметили повышенную активность ВВС США близ Ирана. Она была вызвана иранским ракетным обстрелом баз в Ираке, на которых находились американские военные.

Такие условия в докладе названы "сложными и напряженными". Украинский "Боинг" вскоре после вылета из Тегерана сменил курс. "При этом он стал полностью похож (на иранских радарах. - Ред.) на вражеский летательный аппарат, приближавшийся к важному объекту Корпуса стражей Исламской революции. В этих обстоятельствах из-за человеческой ошибки и непреднамеренно, эта цель была сбита, что привело к мученической смерти наших дорогих сограждан, а также - иностранных граждан", - говорится в докладе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В такой ситуации не было ни одно из украинских правительств и президентов", - Корниенко о крушении лайнера в Иране

В нем также отмечается, что ВВС Ирана пообещали "свести к нулю риск повторения таких катастроф. Для этого нужно радикально изменить методы ведения операций".

"Виновный предстанет перед военным трибуналом", - подчёркивает авторы документа.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близким погибших.

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного ВВС: человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал министр в Твиттере.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3169329
 
 
 Топ комментарии
 
Эти оказались честнее запоребриковых «братушек».
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Аятолам виявилося достатнім лише три доби брехні, щоб визнати.. Кацапня - вже шостий рік бреше про збитий в 2014 році Боїнг..
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Террористическое руководство Ирана даже на порядок порядочней московских фашистов кровавого )(уйла которые тоже преступно сбили 17 июля 2014 года Boeing, на территории оккупированной кремлёвскими фашистами )(уйла части Донецкой области, временно ставшей кацапским бандустаном - бандитской резервацией " ордло - лугандония" Власти Ирана всё таки официально признали, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ был сбит их военными, сбит российскими ракетами. Тегеран уверяет, что сделано это было непреднамеренно. А вот почему фашисткая клика )(уйла не признаёт тоже преступно ними сбитый в 2014 году пассажирский лайнер. А чтобы и в дальнейшем по новой сбивать ,разрушать,убивать,уничтожать ...всех им неугодных, это у них кацапских тварей в крови...
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А ху йло начал трубить уже, что Иран не причём. Уровень двух володек каков!
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Шо ви вуйку ******* шо ви не жонаті,ви так мозґи ***** мов дурнуваті!
Всі літаки що злітають з аеропорту попадають під атаку ПВО?
Чуваки ви там під тюрбанами всі перегрілися!
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"...человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе." © Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана
Знову "кляті піндоси" винні?
"Хто всравсь? Невістка!" © українська народна мудрість
Мохаммад мав би щиро зізнатись:
- Ми всрались. Двічі. Вперше - коли злякалися можливої атаки "клятих піндосів" у відповідь на наш ракетний обстріл їхньої військової бази. І вдруге - коли, вже сидячи у власному лайні, поцілили ракетою у цивільний Боїнг.
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Кацапня оказалась более дикой чем Иран, 5 лут дурака включают
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Теперь Моня Бубочка гнусавая,должна извиниться перед Ираном и кацапами и так далее...
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Ну вот. Как вчера и писал, что признают и о том что случайно.

R.I.P.
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Очень возможно что Путлер посоветовал Ирану признаться скорее и выплатить компенсации. Потому что цель по некоторым данным подсвечивалась с российского корабля «Маршал Устинов». Путлер - гопник, не юрист. Он просто не понимает что расследование не заканчивается с признанием вины, которое по Путлеру есть «Царица доказательств». Вычислят и корабль рано или поздно. И опять будет «этонемы», «авыдокажите».
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Жаль погибших людей, да и частично руководство МАУ виновато, зная что в любой момент может вспыхнуть война ради безопасности можно было отказаться от полета в эту страну...
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зє : дякую дякую президентові Ірану за плідну співпрацю
Так це Іран збив україньский літак ?!!
зе : да какая разніца !
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Чому це влада не хотіла визнавати збиття літака чи теракт ,що в москві порадили що цього не може бути ? Кому служить ця влада?
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Теперь вот несколько вопросов. 1. Шо там в миде раиси? 2. Если сбили случайно, то что же делать с видео попадания ракеты (которое, выходит, правда) - как догадался чувак в это самое время выйти поснимать звездное небо и выбрал самый нужный его кусочек? 3. Когда наконец яременко объявит, что это признание получено только благодаря величайшему лидерищу современности?
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По сравнении с Кучмой, когда сбили над Черным морем ТУ-154 практически моментально.
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"Критические военные объекты" по заветам ***** максимально близко располагают к гражданским.
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Его сбили кацапы, как, не знаю. Ирану нет никакого смысла сбивать пассажирский лайнер со своими гражданами, во вторых там прекрасно было видно что лайнер пассажирский и случайности исключены. Ну а кто заказчик официально мы об этом не узнаем
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возможно было время намаза, обычно мусульмане
не ленятся даже за штурвалом истребителя
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а в это время православный инструктор ....
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Главное - вера... Іран визнав, що збив літак МАУ - Цензор.НЕТ 4873 На самом деле, Вы в курсе, что иранские ядерные объекты периодически подвергаются воздушным атакам со стороны "неизвестных" воздушных объектов (не будем называть страну Израиль...)? Тем более, после атаки на американские базы там все ждали жёсткую ответку... Тут ещё один нюанс: все пассажирские лайнеры оборудованы международной ситемой активного запроса-ответа RBS, но этой ситемой не оборудованы ЗРК ситемы ПВО - там система "свой-чужой", которой соответственно не оборудованы гражданские лайнеры... Вот такой парадокс.
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Это типичный КГБ шный приём. Чтобы Вы так считали.)
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по сути власти Ирана выполнили свою работу,
а дармоеды которым мы платим налоги
ничерта , кроме жрать и срать,
ублюдок посол вообще обвинил союзников,
двигатель ему не понравился,
ничего, зато теперь зеленский сможет
далее спокойно Граждан по тюрьмам распределять
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1. Зеленский все сделал правильно: организация штаба, шаша комиссия в Иране, включая взрывотехников, получил полный доступ к обломкам, получил доказательства после разговора с Помпео, поговорил с Иранским президентом. И Иран САМ признал вину.
2. Порохоботы, и их неадекватный хозяин, разгоняющие фейки, - враги Украины
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Таки так, а що робив 18 годин від часу катастрофи?
Біля смертного одра Султана Омана Кабус стояв, який недовго простягнув после візіту Зеленського ... После 50 років правления помер султан Омана Кабус бен Саїд аль Саїд.

Султан Оману Кабус бін Саїд помер у п'ятницю, 10 січня, у віці 79 років. Про смерть султана Державні органи та засоби масової информации країни повідомілі вранці 11 січня.

Може його в кремль відправити на 18 годин, щоб фуйло здохло?
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признание своих ошибок - очень сильная черта. В этом-респект Ирану...это не трусливое ху..ло которое хоть в глаза ему ссы талдычит "нас там нет", "боинг мн 17 сбили не мы"....Соболезнования семьям пострадавших.
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як не як перси - арії, а кацапня, хрен зна хто? Іран визнав, що збив літак МАУ - Цензор.НЕТ 8322
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Ну у кацапов же всё намного сложней. Признать сбитый боинг значит официально признать что они есть на Донбассе, поставляют туда оружие. А это уже никакой не внутренний и не гражданский конфликт.
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И эти придурки грозятся воевать с США, да один амерский авианосец расхерачит все их ввс не напрягаясь,кацапские ВВС-несколькими авианосцами...расхерачит тоже
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