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Все про:импичмент (459) Трамп (2740) Пелоси Нэнси (8)

 Статьи импичмента Трампа могут передать на рассмотрение Сената на следующей неделе, - спикер палаты представителей Пелоси

Спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси заявила, что статьи импичмента Трампа могут передать в верхнюю палату на следующей неделе. Это станет официальным началом процедуры рассмотрения импичмента президента США в Сенате.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает Associated Press,

Пелоси заявила об этом в пятницу, 10 января, в письме своим коллегам по Демократической партии.

В частности, в нем говорится о том, что спикер обратилась к главе Комитета Палаты представителей США по вопросам судопроизводства Джерольда Надлеру с просьбой подготовить к голосованию резолюцию. В ней будут определены ответственные за передачу статей импичмента президента США в Сенат.

Следует добавить, впрочем, что конкретной даты голосования за резолюцию Пелоси в письме не объявила.

Как известно, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3169322
 
 
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слава ослам - передавайте уже и закончим ету всю неумнуную бодягу...
заслуживает доня импичмента? как по мне - да.
смогут ли демы ето сделать? - нет...
пора бы цирку и уехать - задержался шо та....
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