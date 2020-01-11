 Статьи импичмента Трампа могут передать на рассмотрение Сената на следующей неделе, - спикер палаты представителей Пелоси

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает Associated Press,
Пелоси заявила об этом в пятницу, 10 января, в письме своим коллегам по Демократической партии.
В частности, в нем говорится о том, что спикер обратилась к главе Комитета Палаты представителей США по вопросам судопроизводства Джерольда Надлеру с просьбой подготовить к голосованию резолюцию. В ней будут определены ответственные за передачу статей импичмента президента США в Сенат.
Следует добавить, впрочем, что конкретной даты голосования за резолюцию Пелоси в письме не объявила.
Как известно, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.
Tрамп - невиновный. Мифы о мусоре. На Украине играют в выборы - "Заповедник", выпуск 69
заслуживает доня импичмента? как по мне - да.
смогут ли демы ето сделать? - нет...
пора бы цирку и уехать - задержался шо та....