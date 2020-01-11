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 48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Феофания

В клинической больнице "Феофания" до сих пор остаются 48 из 64 бывших гражданских пленных, переданных Украине в рамках обмена удерживаемыми с "ЛНР" и "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает 5 канал

Десять бывших пленных выписали еще 9 января и девять из них сейчас находятся в санатории "Лесная Поляна". Там они продолжат реабилитацию. В частности, с ними будут работать психологи и стоматологи.

Медики прогнозируют, что в субботу, 11 января, могут выписать из больницы "Феофания" еще около десяти человек. А пока трех пациентов прооперировали, еще двоим предстоит операция. Врачи говорят, что оперативные вмешательства долговременной реабилитации не требуют.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3169321
 
 
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Как так? Им до сих пор не дали квартиры на Крещатике? Нелох, разберись, ты ж нелох? 48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Ферфания - Цензор.НЕТ 5475 48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Ферфания - Цензор.НЕТ 5712
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Если бы Зелемойский не помог Х**** (имя президента соседней страны, за которое меня забанили) отвертеться от выполнения решения Морского трибунала, то завертелась бы карусель в другую сторону и Х**** бы пришлось самому предлагать обмен, без Цемаха и беркутни...
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...ты, наверно, писАл ***** с маленькой буквы - потому и забанили? Хотя ***** что с маленькой, что с большой - все равно *****...
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...P.S. иногда на смене бывает зеленый модер 48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Феофания - Цензор.НЕТ 8433
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я чёт не понимаю??меняли военных на военных а оказалось: В клинической больнице "Феофания" до сих пор остаются 48 из 64 бывших гражданских пленных, Источник: https://censor.net.ua/n3169321 ,.гражданские пленные??"эт что ещё за такая категория??эт напоминает как в дойчланде спрашивают (как правило в амте кацапа)национальность,гордо отвечает:русский немец!!так и здесь!!,,гражданские пленные??" не удивлюсь!!если эти ,,гражданские пленные"за счёт украинских налогоплательщиков подлечатся и по новой убивать украинцев пойдут.(благо нынешняя власть даже способствует этому иной раз даже в открытую) 48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Феофания - Цензор.НЕТ 9511 48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Феофания - Цензор.НЕТ 115
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Гражданский Беркут на гражданских лиц. Что не так?
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Сподіваюсь, що вони не поповнять кількість столичних бомжів. А їх усіх розберуть по своїх домівках зебіли. Вони так раділи визволенню цих гражданско-плєнних, що соплями захлинались від ненависті до тих, хто шкодував, що вбивці наших героїв на Майдані відправлені на волю, бо Янєлох вирішив, що так буде краще для нього, для його родини та для ху#ла.
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