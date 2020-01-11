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 Появились кадры извлечения черного ящика украинского лайнера, разбившегося в Иране. ВИДЕО

Иранское телевидение показало видео с "черным ящиком" с украинского авиалайнера Boeing 737, потерпевшего крушение вблизи Тегерана.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, видео опубликовал корреспондент BBC Али Хашеми в Твиттере

На видео представители иранских властей вскрывают ящик и демонстрируют его содержимое, в том числе "черный ящик" с самолета.

9 января иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена.

10 января Иран заявил, что намерен самостоятельно изъять записи "черных ящиков".

В тот же день Украина получила доступ к "черным ящикам" самолета и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3169319
 
 
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Завтра Иран признается. Типа человеческий фактор. А запускали ракеты кацапы, экипаж , но это не скажут.
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Сьогодні в передачі Ганапольського екс-міністр Рева (а він, виявляється, відставний офіцер військ ППО) висловив доволі цікаву версію: іранський (нє, ну, касапський...) ТОР спрацював автоматично в штатному режимі, двома ракетами, під час намазу, коли на пульті нікого не було...

Тегеран - время намазов
Тегеран (Иран, Тегеран). Сегодня: 11.01.2020, 15 Джумаада ль-ууля 1441
утренний намаз - фаджр 05:44 (8 января он должен был быть в 05:46)

Утренний намаз (ФАЖР) длится 4-6 мин.

Крушение произошло ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени

все сходится: только помолились Аллаху и зашнуровывали ботинки,
а "Тор" работал на автомате.

Реве не канализацией надо было заведовать, а разведкой
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Чего вы тогда от дублёра Зеленского хотите, если и Рева такое изрыгает?
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то вы ещё про пилотов истребителей арабских не слышали ...
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С рЁвы оХфицер ПВО, как с гуано пуля. Он замполит - Ленинградское (с)училище. В ПВО СССР было 7 училищ, 6 профильных и одно - "имени рЁвы).
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гдето на полу абизяны решили показать в деревынной коробке черный ящик.
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Были еще фотографии ящиков в сети - они практически в идеальном состоянии, так что отбрехаться не получится с расшифровкой.
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шо не теракт то или мусли или кацапы
или вместе хвосты плетут
месные на цензоре
те которые с гор спустились
вчера зачесали мне шо мы
украинци
и наши предки сарматы и скифы
приняли их вонючую кровь монгольскую и кацапскую
я в шоке
эти жывотные не зря по горам да пустыням из покон веков живут
как крысы по норам
и среди людей им не место
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