 Появились кадры извлечения черного ящика украинского лайнера, разбившегося в Иране. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, видео опубликовал корреспондент BBC Али Хашеми в Твиттере
На видео представители иранских властей вскрывают ящик и демонстрируют его содержимое, в том числе "черный ящик" с самолета.
9 января иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена.
10 января Иран заявил, что намерен самостоятельно изъять записи "черных ящиков".
В тот же день Украина получила доступ к "черным ящикам" самолета и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.
#BREAKING video of the #UkranianAirlines black box after being recovered by Iranian authorities via @khabaronlinee pic.twitter.com/oayHjJGTYk— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 10, 2020
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.
Тегеран - время намазов
Тегеран (Иран, Тегеран). Сегодня: 11.01.2020, 15 Джумаада ль-ууля 1441
утренний намаз - фаджр 05:44 (8 января он должен был быть в 05:46)
Утренний намаз (ФАЖР) длится 4-6 мин.
Крушение произошло ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени
все сходится: только помолились Аллаху и зашнуровывали ботинки,
а "Тор" работал на автомате.
Реве не канализацией надо было заведовать, а разведкой
или вместе хвосты плетут
месные на цензоре
те которые с гор спустились
вчера зачесали мне шо мы
украинци
и наши предки сарматы и скифы
приняли их вонючую кровь монгольскую и кацапскую
я в шоке
эти жывотные не зря по горам да пустыням из покон веков живут
как крысы по норам
и среди людей им не место