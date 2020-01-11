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Все про:правозащитники (558) Репортеры без границ (92) Шеремет (394)

 Правозащитники из "Репортеров без границ" обеспокоены несоответствием в доказательствах по делу Шеремета

Правозащитная организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность из-за несоответствия в доказательствах по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом говорится в заявлении организации.

"Репортеры без границ обеспокоены несоответствиями в доказательствах, на основе которых украинские чиновники заявляют о раскрытии убийства редактора новостного сайта Павла Шеремета в 2016 году, и призывают их продолжать расследование и быть более открытыми, чем они есть", - отметили в организации.

Правозащитники отметили, что Офис генпрокурора не раскрывает во всех доказательств по делу, на основе которых подозревает в убийстве военного и музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугар и врача и волонтерку Юлию Кузьменко.

"Необходимость узнать правду об убийстве Павла Шеремета является насущной, тем более, что в Украине произошло убийство другого журналиста в 2019 году", - подчеркнули "Репортеры без границ".

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3169318
 
   
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Та не может быть?

САМ!вместе с новым-старым министрлм внутренних дел их признал виновными, а вы начинаете.
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Напрашивается конечно ответ, но подожду пока наши депутаны закон примут о допустимости использования ненормативной лексики.
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Портнов-Богдан дал команду посадить и ручные судьи ее исполнили, какие бы вы потуги не делали, будет так как сказал Портнов в телеграм канале, патриотов посадить или уничтожить
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Та не может быть?

САМ!вместе с новым-старым министрлм внутренних дел их признал виновными, а вы начинаете.
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Янелох Оманский пошел по беспределу, как когда-то делал янукович!
Ну память у него короткая.
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Знали бы вы, дорогие вы наши репортеры без границ, сколько у нас всего скопилось для беспокойства.........
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Догадки Авякяна круче всяких доказательств !
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Авакян+Коломойский+Белеский работают в одной связке=команде, а национальные жёны у них на подтанцовках
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Все понимают, что подозреваемые невиновны и признаЮт это "не под запись". Но выхода нет, иначе придется признать, что Президент - клоун, сказать, что они невиновны, значит признать, что все (в том числе и Президент) дали фальстарт, лажанули. Поэтому невиновные будут сидеть. Судьба страны и авторитет Президента на кону. Увы. А людей жаль конечно.
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это была и есть мутка зеленского, чтобы отвлечь людей от дерибана земли по двести тысяч гектаров
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Портнов не давал команду отпускать, вот и будут сидеть сколько захочет Портнов, причём здесь Осел Оманский?
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Не зовсім так. Це не той президент, що може собі таке дозволити. Він надто залежить від спілкування із західними лідерами. Настільки, що сам дзвонить і висловлює співчуття через збитий УКРАЇНСЬКИЙ?! лайнер. А на суді точно будуть присутні юристи західних амбасад. Тому засудити без справжніх доказів не вийде. А тактика Зєлі відома - арешт, гучні заяви і тихе звільнення (як приклад - Пашинський). Тому якщо і будуть сидіти Кузьменко, Антоненко і Дугар, то недовго.
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зеленский знал, что врал про виновность этих людей,
он общими фразами поврал, но сути это не меняет, увы,
земля нужна всем, она бесценна
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Зеленский-это клоун и Осел Оманский он ничего не решает, а играет свою роль
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Не надо преувеличивать его умственные способности.
Он настолько тупой, что сам верил в то, что говорил.
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