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 Происшествия, Киевские новости
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 В Киеве на улице Цветаевой автомобиль насмерть сбил пешехода, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве в ДТП на улице Марины Цветаевой погиб пешеход.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В Киеве на улице Цветаевой автомобиль насмерть сбил пешехода, - Нацполиция 01

Около 17:40 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Марины Цветаевой в Деснянском районе столицы автомобиль сбил пешехода.

В Киеве на улице Цветаевой автомобиль насмерть сбил пешехода, - Нацполиция 02

Правоохранители опросили водителя, а также свидетелей и очевидцев происшествия. Предварительно установлено, что водитель, находившийся за рулем автомобиоя "КИА-РИО" совершил наезд на пешехода 1952 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. После чего, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся еще с двумя автомобилями. От полученных травм пешеход скончался на месте.

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В Киеве на улице Цветаевой автомобиль насмерть сбил пешехода, - Нацполиция 03

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169317
 
 
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Без ума и без неотвратимости наказания,привыкший "летать", угроза для всех. Виновато в этом государство.
Где дорожная полиция, где видеонаблюдение, ГДЕ НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ?
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Гена, переходил на КРАСНЫЙ сигнал светофора... А потому неотвратимость возмещения ущерба его родственниками - водителю. Это будет правильно!
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А Вы думаете что водила признается что ехал на красный? Нужны записи регистраторов его машины и остальных участников происшествия, со слов ничего не решается. Поэтому возбуждено уголовное дело.
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И еще - моральную компенсацию выплатить... вот как-то так...
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