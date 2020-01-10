 В Киеве на улице Цветаевой автомобиль насмерть сбил пешехода, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Около 17:40 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Марины Цветаевой в Деснянском районе столицы автомобиль сбил пешехода.

Правоохранители опросили водителя, а также свидетелей и очевидцев происшествия. Предварительно установлено, что водитель, находившийся за рулем автомобиоя "КИА-РИО" совершил наезд на пешехода 1952 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. После чего, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся еще с двумя автомобилями. От полученных травм пешеход скончался на месте.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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