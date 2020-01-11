 Зеленский не должен был после крушения лайнера говорить по телефону с президентом Ирана Рухани, - Безсмертный

Такое мнение Цензор.НЕТ высказал дипломат, бывший представительУкраины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.

"Уже понятно, что мир накануне масштабного конфликта. Что в таких условиях недопустимо? Прежде всего, звонки, которые уже делал Президент Украины то Президенту Путину, то Президенту Рухани. Этим Владимир Зеленский делает не только себя заложником этих разговоров, решений и обещаний, а делает заложником Украинский народ и государство", - сказал Безсмертный.

Дипломат считает, что Украину "втянули в ситуацию на Ближнем Востоке".

"Удивительно и то, что в коридорах власти не понимают, что за последние полгода слова "США" и "Украина", "Трамп" и "Украина" стали близнецами. Это заметили во всем мире - и в Тегеране, в частности. Украина, действительно, попала на первые полосы мира из-за скандала-расследования с Байденом. И это затмило мировой шум вокруг вмешательства Кремля в президентские выборы в США", - добавил Безсмертный.

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"Также политическое руководство Украины не замечает, что уже долгое время Посольство Швейцарии в Иране представляет интересы США в Иране, а Посольство Украины в РФ действует", - подчеркнул он.

По мнению Безсмертного, в такой ситуации центрами защиты национальных интересов Украины должны стать зарубежные дипломатические учреждения, прежде всего Посольства и Консульства. А с ними сейчас не хочет иметь дела даже украинский бизнес за пределами страны - потому то дипучреждения из-за недофинансирования вынуждены побираться у бизнеса.

"С началом российской агрессии особенно важным является изменение в деятельности иностранных государственных учреждений в сфере безопасности, обороны, военно-технического сотрудничества, взаимодействия со Службой внешней разведки СБУ, Минобороны", - добавил Безсмертный.

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Со мнениями опытных политиков и госслужащих о действиях украинских властей в связи с катастрофой лайнера МАУ в Иране можно ознакомиться здесь.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

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В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.