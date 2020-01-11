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 Зеленский не должен был после крушения лайнера говорить по телефону с президентом Ирана Рухани, - Безсмертный

Этот телефонный разговор не дает никаких результатов, но отталкивает союзников Украины - США, Канаду и Великобританию.

Такое мнение Цензор.НЕТ высказал дипломат, бывший представительУкраины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.

"Уже понятно, что мир накануне масштабного конфликта. Что в таких условиях недопустимо? Прежде всего, звонки, которые уже делал Президент Украины то Президенту Путину, то Президенту Рухани. Этим Владимир Зеленский делает не только себя заложником этих разговоров, решений и обещаний, а делает заложником Украинский народ и государство", - сказал Безсмертный.

Дипломат считает, что Украину "втянули в ситуацию на Ближнем Востоке".

"Удивительно и то, что в коридорах власти не понимают, что за последние полгода слова "США" и "Украина", "Трамп" и "Украина" стали близнецами. Это заметили во всем мире - и в Тегеране, в частности. Украина, действительно, попала на первые полосы мира из-за скандала-расследования с Байденом. И это затмило мировой шум вокруг вмешательства Кремля в президентские выборы в США", - добавил Безсмертный.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ни о какой случайности речь не идет: Украина должна настаивать на умышленном уничтожении лайнера, - Омелян

"Также политическое руководство Украины не замечает, что уже долгое время Посольство Швейцарии в Иране представляет интересы США в Иране, а Посольство Украины в РФ действует", - подчеркнул он.

По мнению Безсмертного, в такой ситуации центрами защиты национальных интересов Украины должны стать зарубежные дипломатические учреждения, прежде всего Посольства и Консульства. А с ними сейчас не хочет иметь дела даже украинский бизнес за пределами страны - потому то дипучреждения из-за недофинансирования вынуждены побираться у бизнеса.

"С началом российской агрессии особенно важным является изменение в деятельности иностранных государственных учреждений в сфере безопасности, обороны, военно-технического сотрудничества, взаимодействия со Службой внешней разведки СБУ, Минобороны", - добавил Безсмертный.

Также на Цензор.НЕТ: Иран 11 января огласит свою версию крушения самолета МАУ под Тегераном. Возможно, признают, что было попадание ракетой из-за "человеческой ошибки"

Со мнениями опытных политиков и госслужащих о действиях украинских властей в связи с катастрофой лайнера МАУ в Иране можно ознакомиться здесь.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Читайте также: Самолет МАУ мог быть сбит ракетой, - спецслужбы Нидерландов

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3169316
 
 
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Euronews
Россия проиграла апелляцию на решение Международного арбитражного суда в Женеве, обязавшего заплатить 12 украинским компаниям ₣80 млн (около $82,1 млн) компенсации за экспроприацию имущества в оккупированном РФ Крыму. Об этом 10 января сообщает swissinfo.ch.
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так зе-гнида это всё специально делает - выполняет задание...
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Ну пазвонил и пазвонил. Какая разница что вы порохоботы приципилися? Што тут такова?
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Ну канешна, для вас ЗЕбуинов никакой разницы, типа мальчик-девочка, какая в жопу разница, да?) Вы так привыкли? Зелебобики?))
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Президентом быть - бальшого ума не надо, дайте мальчику паработать
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Пора уже привыкнуть к тому, что Нелох постоянно совершает алогичные поступки. Прыжки на плоскости в разные стороны - это такой стиль политического гения. Зеленский не должен был после крушения лайнера говорить по телефону с президентом Ирана Рухани, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 229
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Нелох Оманійський придурок? Зашквари один за одним. Або виконує інструкції з *******.
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Скоріше друге.
Про щось з кацапами в омані тер.
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А ты сомневался?))
Или думал, что король-осел всех ЗЕбуинов разумный?))
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После того как эта ватная шваль поздравлял ***** с НГ это уже мелочи..
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Нет, он должен был Пете Поросенко позвонить советоваться в первую очередь. Или Бессмертному Зеленский не должен был после крушения лайнера говорить по телефону с президентом Ирана Рухани, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 2606
У порохосвиней зрада на каждые пол шага...
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Він до бені подзвонив, там цілий дом совєтов
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Пошла нахер отсюда шалава зеленорылая. твое место под шконкой у параши.Ты всосал все петушок лагерный?
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Не трогайте бубочку парахаботы)))
Янелох Оманский продолжает летать в турборежиме между коломойским, путиным, медведчуком и аваковым!
А вы ему кушать шаурму не даете!
Плахие вы! Руки прочь от припизидента всей галактики!
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Дядька он конечно умный этот кащей.Но самолёт упал на территории Ирана и специалистам и экспертам нужно как туда попасть.А там другие законы,обычаи,армия.Без приглашения могут опять начать стрелять.
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Та що йому ті 170 загиблих, коли воно з путіним, який вбив тисячі українців розмовляє.
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Разговаривать по разному можно, оно не разговаривает, а лебезит и пресмыкаеца в лутших традициях быдло малороссов. Самому звонить и поздравлять убийцу тысячь украницев с НГ...да Трампу за намного меньшее импичмент мутят..но малороссы обыдляченные Скотами по Г+Г всё стерпят..
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Что за бред. Самолет упал в Иране. С кем он должен говорить? Зеленский должен был позвонить в Вашингтон и спросить разрешения? У порошенков совсем уже крыша поехала.
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чого ж ви раніше мовчали, шановні Безсмертні, тільки зараз розумними стали
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ну как это нельзя говорить, вот как обьяснить ишаку что нельзя подавать звук, думаю не возможно, можно научить подовать звук по команде а заставить молчать, думаю не возможно.
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