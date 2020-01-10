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Все про:Иран (662) санкции (7572) США (16026) Трамп (2740) Мнучин (16)

 США ввели санкции против ряда секторов экономики Ирана

США расширили санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики и производителей железа и стали. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции окажут серьезное негативное влияние на иранскую экономику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я издал указ, предполагающий введение санкций против любого физического или юридического лица, занятого в строительном, производственном, текстильном или горнодобывающем секторах иранской экономики, или любого лица, оказывающего помощь тем, кто участвует в деятельности, которая подпадает под эти санкции. Этот указ окажет серьезное влияние на экономику Ирана, позволяя вводить мощные вторичные санкции в отношении иностранных финансовых институтов", - заявил Трамп.

По словам американского президента, действия "иранского режима" представляют опасность для граждан США, а также для союзников и партнеров Вашингтона. 

"Эти карательные экономические меры будут действовать до тех пор, пока иранский режим не изменит свое поведение. Соединенные Штаты готовы заключить мир со всеми, кто стремится к нему", - отметил он.

Читайте: Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу, - Трамп

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против таких секторов иранской экономики как строительство, обрабатывающая промышленность, текстильная отрасль и горнодобывающая, а также против крупнейших иранских производителей железа и стали. В санкционный список также внесен ряд ведущих компаний, работающих в секторе производства алюминия и меди в Иране.

Под санкции также попали секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани, командующий ополчением "Басидж" бригадный генерал Голямреза Солеймани и еще шесть высокопоставленных иранских лиц, говорится в пресс-релизе Минфина США.

Также читайте: Палата представителей США поддержала ограничение военных полномочий Трампа в отношении Ирана

В пресс-релизе Минфина уточнялось, что эти меры предприняты в ответ на атаку Ираном баз в Ираке при помощи баллистических ракет.

В ночь на минувшую среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Источник: https://censor.net.ua/n3169315
 
   
 Топ комментарии
 
США, не забывайте про рашу - РАЗВАЛИТЬ КОЗЛОМОРДИЮ НА КУСКИ . Сибирь подарить китайцам или японцам или монголам
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По Сулеймани американские санкции отработали гораздо быстрее и точнее.
США ввели санкції проти низки секторів економіки Ірану і 8 високопосадовців - Цензор.НЕТ 7756
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А озабоченность выразили ???
Без нее никак ....
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США, не забывайте про рашу - РАЗВАЛИТЬ КОЗЛОМОРДИЮ НА КУСКИ . Сибирь подарить китайцам или японцам или монголам
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КТОТО же должен ставить масштабные задачи. 😀
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"производителей железа и стали" США ввели санкції проти низки секторів економіки Ірану і 8 високопосадовців - Цензор.НЕТ 9536
Сталь, це сплав зілєза і вуглецю, а само зілєзо дорожче золота.
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"Мозговая система". Такое может придумать только крайне необразованный человек.
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По Сулеймани американские санкции отработали гораздо быстрее и точнее.
США ввели санкції проти низки секторів економіки Ірану і 8 високопосадовців - Цензор.НЕТ 7756
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Дашовыгаварите. Иран всю жизнь под санкциями жил и ничего. Да судя по видео тех бабуинов они и никогда не узнают что на них санкции наложили
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Вся надежда на Израиль который не даст иранским бабуинам достроить ядерную бомбу. Иначе миру п***ц.
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Всё как всегда. США ввели санкції проти низки секторів економіки Ірану і 8 високопосадовців - Цензор.НЕТ 1275 В итоге выиграют экономики Китая, Индии, ну и ряда других стран, которых параллельно на кого там санкции в США, для которых сейчас Иран будет продавать продукцию по заниженной от рынка цене. Все компании, которых коснулись санкции так или иначе связаны со сталелитейной промышленностью. Одно предприятие кстати говоря расположено в Омане........
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