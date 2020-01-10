 США ввели санкции против ряда секторов экономики Ирана

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я издал указ, предполагающий введение санкций против любого физического или юридического лица, занятого в строительном, производственном, текстильном или горнодобывающем секторах иранской экономики, или любого лица, оказывающего помощь тем, кто участвует в деятельности, которая подпадает под эти санкции. Этот указ окажет серьезное влияние на экономику Ирана, позволяя вводить мощные вторичные санкции в отношении иностранных финансовых институтов", - заявил Трамп.

По словам американского президента, действия "иранского режима" представляют опасность для граждан США, а также для союзников и партнеров Вашингтона.

"Эти карательные экономические меры будут действовать до тех пор, пока иранский режим не изменит свое поведение. Соединенные Штаты готовы заключить мир со всеми, кто стремится к нему", - отметил он.

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Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против таких секторов иранской экономики как строительство, обрабатывающая промышленность, текстильная отрасль и горнодобывающая, а также против крупнейших иранских производителей железа и стали. В санкционный список также внесен ряд ведущих компаний, работающих в секторе производства алюминия и меди в Иране.

Под санкции также попали секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани, командующий ополчением "Басидж" бригадный генерал Голямреза Солеймани и еще шесть высокопоставленных иранских лиц, говорится в пресс-релизе Минфина США.

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В пресс-релизе Минфина уточнялось, что эти меры предприняты в ответ на атаку Ираном баз в Ираке при помощи баллистических ракет.

В ночь на минувшую среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.