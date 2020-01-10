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 Ни о какой случайности речь не идет: Украина должна настаивать на умышленном уничтожении лайнера, - Омелян

Власти Украины должны четко указать, что, судя по имеющимся данным, ошибки экипажа или технической неисправности быть не могло.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Специалистам с первой секунды было ясно: причиной авиакатастрофы не могли быть ошибка экипажа или технические неисправности, это - результат внешнего вмешательства: ракета или взрывчатка на борту", - сказал он.

По словам Омеляна, наша страна должна четко озвучить эту позицию. Украина должна требовать немедленного начала работы международной комиссии, полного доступа к переговорам диспетчеров, данным военных и гражданских локаторов, содержанию черных ящиков и остатков самолета.

"Совместно с западными союзниками отработать данные их спутников и другую доказательную базу, согласовать общую позицию. Настаивать на умышленном уничтожении авиалайнера, ни о какой случайности речь не идет, особенно с юридической точки зрения. Отстранить от работы украинской части комиссии российских агентов влияния, прежде всего, Ермака", - предлагает Омелян.

Читайте на Цензор.НЕТ: США считают, что украинский самолет вероятно сбила иранская ракета - Помпео

Кроме того, по его мнению, нужно срочно допросить сотрудников посольства Украины в Иране. Это нужно, чтобы выяснить, кто, почему и как дал указание разместить публичное заявление посольства о неисправности двигателя и отсутствии теракта на борту.

Со мнениями опытных политиков и госслужащих о действиях украинских властей в связи с катастрофой лайнера МАУ в Иране можно ознакомиться здесь.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: "В такой ситуации не было ни одно из украинских правительств и президентов", - Корниенко о крушении лайнера в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Читайте также: Иран 11 января огласит свою версию крушения самолета МАУ под Тегераном. Возможно, признают, что было попадание ракетой из-за "человеческой ошибки"

Источник: https://censor.net.ua/n3169314
 
   
 Топ комментарии
 
ну да вам зезебобикам хозяева из кремля уже рассказали в каком русле должен идти разбор полетов
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Без мельяна вообще не розобрались бы
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Баканову такое задвинь, зефилитик.
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Подход такой, как и в кацапстане, ещё нарожают.
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Ну если о мотивах. Тут уже пошла конспирологическая теория, что стреляли подкупленные рашкой товарищи с целью роста цен на нефть и разжигания конфликта с США.
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другое странно, почему вылет рейса был задержан на один час? И именно этот рейс, в клубок как-то все завязано? А тут еще заявы с Торами, видео кто-то снял, единогласное выступление британского блока - Сша, Великобритания, Австралия, Канада о иранских ракетах. Как по нотам, и Зеленский точно там не игрок Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 1257
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Переконаний, що буде ще й про мотив. Якщо напишуть, які люди покидали Іран.В таких країнах як Іран та путінська росія про людей особливо і не думали ніколи. Хіба це не видно протягом багатьох років. Головне - політична, державна доцільність.
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Что грозит Ирану если они признают что сбили?
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как минимум-компенсации всем родственникам жертв ...и ещё -новые санкции...Ливия за аварию над Локбери ответила спустя даже 15 лет...
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Если все согласятся, что случайно, то только компенсации. За такое санкций не дают.
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а там скорее всего и не Иран - скорее всего там кацапы это замутили чтобы прикрыть своего агента...

Что, случайно из десятков самолётов находящихся в воздухе автоматика на один показывает что это военный?
Что случайно из десятков самолётов сбит именно украинский?
Что, случайно сбит именно самолёт с большинством граждан Канады - наибольшего союзника Украины?
Что, случайно это совпало с кулуарными встречами Зе с кремлёвскими кураторами - или нужно отвлечь внимание быдлоэлектората?
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Если выстрелить в случайный самолет, то в большинстве случаев можно будет поставить те же самые вопросы.
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Говорят, что рейс задержали. А какой рейс должен был лететь в это время, если бы вылеты шли по расписанию?
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и шо характерно-вот зебилы накинулись тут на "папередникав"...а то что папередники отсудили у рашки 3 +12 лярдов -ни одна Зедуша не вспомнила...а как гордо "харант" вещал -о пабеде над газпромом... и что 12 лярдов широким жестом "прастили"-молчат...сабаки...
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А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО.
НА ХРЕНА УКРАИНЦЫ НАЛОГИ Платят?
В Украине есть разведка, контраразведка, СБУ ( БЕЗ ЛЫЖНИКА БАКАНОВА) , КОТОРЫЕ долдны допросить охрану презедента, непонятного ЕРМАКА, первую леди и ВЫЯСНИТЬ ГДЕ ШЛЯЛСЯ ПРЕЗЕДЕНТ 12 часов?
Может он предавал Украину? Секреты расказывал врагу?
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Стань гражданкой Украины, получишь все ответы на свои никчемные вопросы.
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не смешно...всюду 100% сваи люди...через 5 лет-не раньше...
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Если хочешь быть для всех "хорошим", тебя поимеют и ты начнешь сливать интересы своей страны
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.. "Совместно с западными союзниками отработать данные их спутников")) хто ж тебе даст лезть в программы своих спутников? "Настаивать на умышленном уничтожении авиалайнера, ни о какой случайности речь не идет, особенно с юридической точки зрения". Они что идиоты что бы умышленно сбивать гражданский борт со своими гражданами? Умышленно это могли делать только радикальные исламисты что бы дестабилизировать далее отношения с США. Но тогда бы это было ПЗРК ..у террористов..по крайней мере в Иране не может быть ЗРК- Тор-1 (если только РФ им не завезла один))) Значит это принадлежащий официальным властям ЗРК ТОР который имеет хреновое российское программное обеспечение . Слышал что на амерских ЗРК не только идентифицируют тип пассажирский - Боинг, но и вплоть до номера и принадлежности сразу видят..может и брешут. А вот " Отстранить от работы украинской части комиссии российских агентов влияния, прежде всего, Ермака" - это дело
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млин как все бывшие засуетились. что считают советы дают.
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зебилы-прочтите и узбагойтесь- сегодня г-н Пристайко выдал на брифинге такое-"Так, дипломат озвучил в пятницу, 10 января, на брифинге следующее: "Украинцев - 11, к счастью. Жаль так говорить, но это все же только 11 человек"...
надеюсь до вас дошло...?!!!! Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 8218
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