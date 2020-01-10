 Длительное отсутствие Президента в стране, которая находится в состоянии войны ,- это неоправданная и непозволительная роскошь, - Лубкивский

Об этом заявил в комментарии Цензор.НЕТ бывший заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский.

Он считает, что слабым местом в реакции власти на крушение лайнера стало "беспрецедентное смятение, связанное с отсутствием в стране президента".

"Длительное отсутствие Президента далеко от страны, которая находится в войне - это неоправданная и непозволительная роскошь, которую нельзя допускать по многим причинам. Включая вопросы правительственной коммуникации, безопасности самого главы государства, а также оперативности его реакции на чрезвычайные ситуации", - сказал Лубкивский.

"И с этической стороны, мне кажется, что человек, решивший стать президентом и взявший на себя мандат человеческого доверия на 5 лет, должен понимать все формальные и неписаные политические и этические ограничения, которые эта должность накладывает", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Офис Генпрокурора должен срочно зарегистрировать уголовное производство по статье "теракт", - Луценко об авиакатастрофе в Иране

По мнению экс-замглавы МИД, Украина должна требовать от иранской стороны максимальной прозрачности и доступности ходе расследования, а со стороны западных партнеров - привлечь доказательства.

"Президенту стоит выйти за рамки общения сугубо с "лояльными людьми". Нужно привлечь широкий круг профессионалов, которые есть в стране и которые имеют значительный опыт реакции на такие ситуации", - считает Лубкивский.

Он отдельно отметил, что стоит тщательно исследовать возможный "российский фактор" в этой трагедии.

"А вот чего не стоит делать, так это тянуть, пренебрегать делом коммуникации и допускать непрозрачные или двусмысленные шаги, которые могли бы сеять сомнение относительно какой-либо скрытой логики в действиях власти", - подытожил Лубкивский.

Также на Цензор.НЕТ: "В такой ситуации не было ни одно из украинских правительств и президентов", - Корниенко о крушении лайнера в Иране

Со мнениями опытных политиков и госслужащих о действиях украинских властей в связи с катастрофой лайнера МАУ в Иране можно ознакомиться здесь.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Читайте также: Иран 11 января огласит свою версию крушения самолета МАУ под Тегераном. Возможно, признают, что было попадание ракетой из-за "человеческой ошибки"

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.