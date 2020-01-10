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 Длительное отсутствие Президента в стране, которая находится в состоянии войны ,- это неоправданная и непозволительная роскошь, - Лубкивский

Крушение пассажирского лайнера МАУ в Иране обострило многие проблемы украинской политики, и прежде всего - вопрос о компетентности нынешней властной команды и ее готовности действовать в кризисных условиях.

Об этом заявил в комментарии Цензор.НЕТ бывший заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский.

Он считает, что слабым местом в реакции власти на крушение лайнера стало "беспрецедентное смятение, связанное с отсутствием в стране президента".

"Длительное отсутствие Президента далеко от страны, которая находится в войне - это неоправданная и непозволительная роскошь, которую нельзя допускать по многим причинам. Включая вопросы правительственной коммуникации, безопасности самого главы государства, а также оперативности его реакции на чрезвычайные ситуации", - сказал Лубкивский.

"И с этической стороны, мне кажется, что человек, решивший стать президентом и взявший на себя мандат человеческого доверия на 5 лет, должен понимать все формальные и неписаные политические и этические ограничения, которые эта должность накладывает", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Офис Генпрокурора должен срочно зарегистрировать уголовное производство по статье "теракт", - Луценко об авиакатастрофе в Иране

По мнению экс-замглавы МИД, Украина должна требовать от иранской стороны максимальной прозрачности и доступности ходе расследования, а со стороны западных партнеров - привлечь доказательства.

"Президенту стоит выйти за рамки общения сугубо с "лояльными людьми". Нужно привлечь широкий круг профессионалов, которые есть в стране и которые имеют значительный опыт реакции на такие ситуации", - считает Лубкивский.

Он отдельно отметил, что стоит тщательно исследовать возможный "российский фактор" в этой трагедии.

"А вот чего не стоит делать, так это тянуть, пренебрегать делом коммуникации и допускать непрозрачные или двусмысленные шаги, которые могли бы сеять сомнение относительно какой-либо скрытой логики в действиях власти", - подытожил Лубкивский.

Также на Цензор.НЕТ: "В такой ситуации не было ни одно из украинских правительств и президентов", - Корниенко о крушении лайнера в Иране

Со мнениями опытных политиков и госслужащих о действиях украинских властей в связи с катастрофой лайнера МАУ в Иране можно ознакомиться здесь.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Читайте также: Иран 11 января огласит свою версию крушения самолета МАУ под Тегераном. Возможно, признают, что было попадание ракетой из-за "человеческой ошибки"

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3169313
 
   
 Топ комментарии
 
У этого оманского осла только с хуйлом коммуникация хорошо налажена...да с новым оманским офшором...
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Не чіпайте Бубачку. Він втомився.
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Нє. Це не розкіш. Це - безповідальність. Наслідки дивіться в кримінальному кодексі.
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Президент много работает ради мира и процветания страны, он имеет право на отдых, это очевидно.
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хорошенькое процветание-(-7.5%) промпроизводство...ещё немного отдыха-все выедут на зароботки... Тривала відсутність президента в країні, яка перебуває в стані війни - це невиправдана і недозволена розкіш, - Лубківський - Цензор.НЕТ 7875
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Это точно.При Педро такого небыло.При нем в Украине работали чехи и поляки,а украинцы ездили по Мальдивах.
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помнится, моника зе!лох оманский хвастался успехами Порошенка в "Canadia"..
но стоило прийти "слугам урода" к власти - и начался обвал экономики Украины

Тривала відсутність президента в країні, яка перебуває в стані війни - це невиправдана і недозволена розкіш, - Лубківський - Цензор.НЕТ 4932
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Под кем он много работает? Под Коломойским? Так это, так сказать, на общественных началах, в счет долга Привата Тривала відсутність президента в країні, яка перебуває в стані війни - це невиправдана і недозволена розкіш, - Лубківський - Цензор.НЕТ 7848
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Американец, это ты о Трампе? "Много работает президент"? В Фейсбуке - да, не спорю,рекорды ставит
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Какаяразніца хде президент? У него же государство у смарфоне.И не одно.
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Судя по состоянию страны (абсолютно во всех областях) у нас 30 лет отсутствовал не только один Президент.
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Ну ясное дело из всех президентов только Порох не лег под лапестан!
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У нас не президент, а якийсь Голобородько з ксівою президента.
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От зараз, щиросердечно попереджую, - не чіпайте Землю і Трудовий Кодекс. Не будьте самовбивцями.
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ага-счасс....они вас "услышали"...им осталось всего 4.4 года...нада спешить... Тривала відсутність президента в країні, яка перебуває в стані війни - це невиправдана і недозволена розкіш, - Лубківський - Цензор.НЕТ 9603
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Хто не поув - ніхто не винуватий.Там розбиратись ніхто не буде.
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Блин нихрена не понял? Почему нельзя землю продавать?
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З стратегічних мотивів. Що тебе дивує?
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Какие мотивы? Объясни мне почему это стратегический товар?
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Для дебілів. Є у тебе сотка землі і трикімнатна квартира. Розкидай там шкарлупки з картоплі? Де щось виросте? А тут пожежі і голод і засуха. А від картоплі на землі вже мінімальний врожай - три відра картоплі. Протягнеш. А те що ти на лінолеуму розкидував - не зійшло. Ну такий рік. Імбецил.
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Один за одним в новостной ленте Цензора появляются "заявления" давно забьітьіх "сбитьіх летчиков" о сбитом самолете. Но поезд вороватой бестолочи давно ушёл.
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А что тех каникулах не так? Может Порох с ************** встречаплся как вмазанный скоморох?!
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Так а что в этих предположениях не так? Обдолбаный скоморох встречался с шестерками *****. Все доказано!
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Ну что там Лолита (Моника) Оманская скоро станет на лыжи в Ростов?
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Сам он в Растов не поедет. С каких это сладких делов? Только карта поперла
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Ну думаю как Порох сказал через год значит скомороха ещё месяца 4 терпеть прийдеться
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Нынешняя власть ведет себя как феодалы в собственной вотчине: как хочу, так и верчу. И в вр, в судах, и в оп. И плевать они хотели на всех и вся.
Доколе, братья?
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Активных боевых дествий нет?! Я правильно тебя понял ***********?! А почему наши парни гибнут?!"
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А 5 лет шо ты молчал, ни атак, ни наступлений, ни побед, один звиздешь от мальдивского-Армия(на волонтерах)Мова(благодаря патриотам),Томос(вообще не дело президента светского государства). Остался пшик 5-летнего правления шоколадного "короля".
Хай ответит: Откуда 1 млрд.$ состояния при всех годах госслужбы?
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Да мне самому интересно откуда миллиад если до президенства у Пороха было 2?
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Чудное, краткое коммюнике зеленой ботоферми)
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Янелох Оманский в турборежиме летало по Оману в ожидании российской делегации с медведчуком, а потом в турборежиме летало над московией, пока не приземлился в Борисполе!
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Ну не будем уподобляться Зебилам! Над московией Моника Скоморох не летало!
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Будем! Еще и как будем!
Только высер, что Порошенко убил своего брата, по г+г чего стоит!
Самолет на котором летела наша бубочка Оманская в турборежиме, делал посадку на московии.
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Делал до того как Моника Оманская на него села! В Оман прилетела делегация ************* и какие-то вопросы с Монкой Оманской решало. Вот поэтому и думаю не пора ли Монике в Панде в Ростов?
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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук летали в Турцию в то же время, когда там был на отдыхе будущий украинский президент Владимир Зеленский.

https://www.uaportal.com/news/medvedchuk-i-timoshenko-byili-v-turtsii-vmeste-s-zelenskim-chto-uznal-zhurnalist.htm
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Ага , тепер Володя Аравійски =Петьові Мальдіському, але ще срава в тому з ким Валодя зустрічався з членами москалів, яких самольот привозив в Оман???
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ну так это президенту нельзя а ишаку омансому можно.
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Про Порошенко на Мальдивах что-то порохоботы не любят вспоминать. Сколько его не было этого "главнокомандующего"? Вполне Украина и без него могла обойтись.
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Ок! А где был глава СБУ? А где был министр внутренних дел? А где был глава СНБО?
У нас, что в стране все хорошо, нет войны, нет оккупированных территорий? Эти все СЛУГИ НАРОДА могут себе позволить улетать из страны в одно время? А, что Баканов говорил про отпуск в воюющей стране и какие документы подписывал или это треп от слуг Бени? И еще раз напомним, что сейчас президент Украины совсем другое тело, все, что оно наобещало и высмеивало оказалось простым балаболом!
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А тебя простого это не касается, где и кто был. Жди результатов и не поднимай истерию, за провокатора тогда пойдешь, пока их никто не трогает.
А по мне, я б их уже закатал.
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Пороха не було 6 суток за 4 роки, а твого ЗЕомансона за його каденції скільки не було? Як не Турція то Одеса, як не Одеса то Франція, як не Франція то Оман! Як на мене то у мене немає президента, а є якесь неподобство!
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Так свали тогда с Украины, чтоб и духу твоего не смердело, неподобство ватно-кацапское. Можешь землицы украинской грамм 100 для воспоминаний, что ты просрала,взять с собой.
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Генка, на відміну від тебе це моя земля тільки тому, що я пишу по українські, а такі як ти повинні валити в свою мокшандію.
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если президент отсуцтвует это одно .... если отсуцтвует мозг у президента это .....
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А де було це ******* коли Пèдро Інкогнітò на Мальдивах відтягувавсь? Тривала відсутність президента в країні, яка перебуває в стані війни - це невиправдана і недозволена розкіш, - Лубківський - Цензор.НЕТ 7349
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Он тогда в доле был,а теперь в теме но не в доле.
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Петя 1 раз за 5 лет, а твой ЗЕкловун живёт на курортах все пол года шо оно булаву ухватило. но ЗЕгенерату Peterman Pinscher нравица.
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А каникулы Рады во время "Военного положения" ?
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Зе устал от собственной некомпетентности. Любой человек устает, вынужденно делая что-то, что он не понимает.
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Если б не сбитый самолёт то кловун бы до сих пор сидел в Омане офшорки оформлял...
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