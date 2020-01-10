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Все про:Трамп (2740) Сулеймани (23)

 Сулеймани планировал нападения на иностранные посольства, - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападения на иностранные дипломатические представительства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

По словам главы Белого дома, ликвидирован американскими военными генерал Сулеймани готовил нападения на 4 иностранные посольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани, - Трамп

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3169312
 
 
 Топ комментарии
 
после нашего зеленского меня уже ничего не удивит.
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можливо, такий самий правцлавний підар, як усік
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Почему-то вспомнилось, как войну с Ираком начали, будучи абсолютно уверенными в наличии химического оружия. Но перелопатив весь Ирак, таки не нашли.
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А ЭТО
что за ***** про Ломаченко?
Русня постит, что он снялся с росиянским спецназом и попами в рекламном ролике...
Кто-нибудь вкурсе, что за шняга?
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Его инст ломанули, отбили все мозги, или тупо пропаганда про "распятого мальчика"?
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после нашего зеленского меня уже ничего не удивит.
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похоже православнутый на всю голову а жаль
потрясающий боксер
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можливо, такий самий правцлавний підар, як усік
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Абсолютно так и есть. Они с детства попали в маасковский *********. Попали бы в Киевский были бы патриотами. Дело случая....
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Нужно было ещё стиральным порошком в пробирке потрясти.
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Трамп упорно хоронит свой второй срок. Жаль.
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это уже американцам решать, которые уже попривыкли к чудаковатости трампа, а эконом. эффекты от его президентства перевесит все остальное.
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Трамп должен был легко выиграть благодаря внутренней политике. Но когда осталась пара месяцев до выборов ему обязательно надо было начать чудить.
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да еще неясно как это аукнется? Прицел на сильного президента- защитника американских граждан, но может выйти другим боком. Опрометчивый шаг.
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а если по теме то правильно Трамп Сулеймани завалил
сейчас либералы подняли вой а была ли непосредственная угроза
это не важно террориста надо валить как только представится возможность
а как бы либерасты взвыли если бы он организовал ракетный удар по посольству и погибли сотрудники как когда-то при Клинтон в Бенгази
нет уж лучше мочить в сортирах заодно продемонстрировать аятоллам что в любой момент ракета залетит в окно и привет
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Почему-то вспомнилось, как войну с Ираком начали, будучи абсолютно уверенными в наличии химического оружия. Но перелопатив весь Ирак, таки не нашли.
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