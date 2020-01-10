 Сулеймани планировал нападения на иностранные посольства, - Трамп

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
По словам главы Белого дома, ликвидирован американскими военными генерал Сулеймани готовил нападения на 4 иностранные посольства.
Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.
Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".
что за ***** про Ломаченко?
Русня постит, что он снялся с росиянским спецназом и попами в рекламном ролике...
Кто-нибудь вкурсе, что за шняга?
потрясающий боксер
сейчас либералы подняли вой а была ли непосредственная угроза
это не важно террориста надо валить как только представится возможность
а как бы либерасты взвыли если бы он организовал ракетный удар по посольству и погибли сотрудники как когда-то при Клинтон в Бенгази
нет уж лучше мочить в сортирах заодно продемонстрировать аятоллам что в любой момент ракета залетит в окно и привет
придурок