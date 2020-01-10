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 Чиновник объединенной теробщины задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТО

В Днепропетровской области правоохранители задержали на взятке зампредседателя одной из объединенных территориальных общин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник объединенной теробщины задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция 01

За 7 тыс. долларов заместитель председателя одной из поселковых объединенных территориальных общин пообещал положительно решить земельный вопрос - выделение земельного участка для ведения коммерческой деятельности.

Чиновник был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Глава объединенной теробщины задержана на Херсонщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Чиновник объединенной теробщины задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция 02

В рамках досудебного расследования будет проверяться причастность к этому преступлению других должностных и служебных лиц ОТО. Сейчас в суде рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Также смотрите: При получении взяток за решение земельных вопросов задержаны двое председателей ОТГ на Кировоградщине и Житомирщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3169311
 
 
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Терміново в Трускавець на перездавання іспитів.
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Гончарук
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Кажется есть такой поэт Крылов и есть такой у него стих ...эээ что-то вроде как вы ребята не садитесь , а ваш квартет всё равно не сыграет...ну там звери решили сыграть квартетом...это о том ,что можно менять районы на общины ,объединять, или разъединять, а толку никакого не будет в стране, потому что везде и всюду одна цель: хапнуть бабла побольше...больная психика взяточников.
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А теперь представьте себе вот так каждый день и не один раз, но и потом не удивляйтесь что во дворе вертолётная площадка и не на одной занимаемой площади подобного скота
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я знаю как побороть коррупцию
надо 1) аутсорсить принятие бюрократических решений в Америку
чтобы непонятно было кому платить и какой-то анонимный клерк решил руководствуясь правилами
и 2) аутсорсить обеспечение исполнения решений туда же ак чтобы приехал исполнитель на Абрамсе и обеспечил надлежащее выполнение
да забыл про 3) разработку правил тоже аутсорсить
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Тут рассказывали, что ловят сельских чиновников... Такая взятка не у каждого чиновника в городе бывает. В общем, все готово к продаже земли.
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