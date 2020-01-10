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 Офис Генпрокурора должен срочно зарегистрировать уголовное производство по статье "теракт", - Луценко об авиакатастрофе в Иране

Только после этого у Украины будет возможность обратиться в рамках международно-правового сотрудничества к другим государствам, граждане которых погибли при катастрофе лайнера МАУ в Иране.

Об этом бывший Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Офисом Генерального прокурора должно быть зарегистрировано уголовное производство по статье "теракт". И определено, что, согласно подследственности, следствие будет вести СБУ. Пока же, к сожалению, зарегистрировано производство, которое расследует Нацполиция - о нарушении правил безопасности авиапутешествий", - сказал Луценко.

"Понятно, что это - страусиная политика. Президент говорит, что у него нет фактов. Но и быть не может, пока Офис генпрокурора не зарегистрирует производства о теракте!" - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Иран 11 января огласит свою версию крушения самолета МАУ под Тегераном. Возможно, признают, что было попадание из-за "человеческой ошибки"

По словам экс-главы ГПУ, без зарегистрированного производства о теракте фактически невозможна дальнейшая реакция государства.

"Ведь только после регистрации производства о теракте Офис генерального прокурора должен обратиться к своим коллегам в США, Великобритании, Канаде, Германии и других заинтересованных странах по вопросу создания совместной следственной группы", - отметил Луценко.

Бывший руководитель ГПУ отметил, что именно таким образом власти действовали, когда российские террористы в 2014 году сбили над Донбассом Боинг Малазийских авиалиний.

"На мой взгляд, это надо делать немедленно. И так же немедленно Президент должен созвать Совет национальной безопасности и обороны - для отчета силовиков", - подытожил Луценко.

Также на Цензор.НЕТ: "В такой ситуации не было ни одно из украинских правительств и президентов", - Корниенко о крушении лайнера в Иране

Со мнениями опытных политиков и госслужащих о действиях украинских властей в связи с катастрофой лайнера МАУ в Иране можно ознакомиться здесь.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Читайте также: Самолет МАУ мог быть сбит ракетой, - спецслужбы Нидерландов

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3169310
 
   
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легким движением руки
брюки превращаются...
превращаются брюки..
из президента в поцЗедента
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гениальный плокулол может работать без юридического образования
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Но ведь глава Минздрава работает без медицинского образования?... Офис Генпрокурора должен срочно зарегистрировать уголовное производство по статье "теракт", - Луценко об авиакатастрофе в Иране - Цензор.НЕТ 2548
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Клоун работаєт прєзідєнтом, тєбя нє удівляєт.
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
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ворон ворону глаз не выклюет, а и выклюет, да не вытащит
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Барига Коломойський є фактичним президентом. Це ж його ти вибрав!
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вимисли й замисли з домислами залишмо іншим..
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Луценко! Ты прошлое! Время ушло,вернее просрал бездарно
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Но положа руку на сердце, и не кривя душой- экс генпЛокуЛоЛ-то прав....
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Пора в книгу рекордов Гинеса.Туда может попасть любой дурак!
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Главное что презом может быть последний *******.
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Как обычно, «порадовал» выступлением «гениальный плокулол» Югик. Как обычно, он признался сам в служебном несоответствии
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Ооо. Вышел из запоя.
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сколько рыгла упаковало это,блеать,картавое недоразумение?
позорище.
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Пгокугог проспався і подарував Світові черговий висер. Цікаво, як воно, без жодної освіти могло керувати МВС та прокуратурою?
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«Юрій Луценко. Навчався в Рівненській міській гімназії № 7, яку закінчив із золотою медаллю. Закінчив Львівський політехнічний інститут (факультет електронної техніки), за фахом - інженер електронної техніки. Листопад 1984 - жовтень 1986 - служба в Радянській армії

Пару слов о сєбє, можеш?
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А чудо з "дипломом недержавного зразка" від Соломонова університета, створеного для "відродження єврейської цивілізації" може?
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Югко, іди до цих дебілів радником. Ти серед них будеш своїм в доску.
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Я так розумяю, що зелена шобла хотіла монетизувати катастрофу, взяти грошей з махмудів і допомогти їм замяти справу.
Але не дали.
Який облом!
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скорее всего их просто хотят кровью повязать
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Так там в офісі "100%свій генпрокурор", відкриє справу (не тільки цю, а кожну іншу) тільки за командою бубочки
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Завтра объявят, тогда и действия предпринимать.

В прошлый раз самолёт упал на нашей территории. Что хотели, то и делали.
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Настали такі часи коли коли комсомольский партійний робітник без освіти якій все життя бовтався як г...о в ополонці з крісла в крісло виглядає просто генієм юриспруденції на фоні зєбільних фахівців...
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«Юрій Луценко. Навчався в Рівненській міській гімназії № 7, яку закінчив із золотою медаллю. Закінчив Львівський політехнічний інститут (факультет електронної техніки), за фахом - інженер електронної техніки. Листопад 1984 - жовтень 1986 - служба в Радянській армії

Пару слов о Вашем образованіі.
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Но-но! Вони Соломонів університет закінчували! Офис Генпрокурора должен срочно зарегистрировать уголовное производство по статье "теракт", - Луценко об авиакатастрофе в Иране - Цензор.НЕТ 2777
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Офіс генпрокурора України скорочено огпу має Дж терміново відкрити провадження за фактом візиту моніки до Оману з метою вияснення мети та кола контактів там від мокшів.
Воно за деякий час стане відомо, думаю веселуха нас ще чекає .... оборжемся на кутні зуби.
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еще один спец!!
Его место возле параши
советы давать
Почему эта гнида еще на воле??
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О, еще одно чувырло проснулось. Йугик, где твои Апачи, однотуровый пи***дун?
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Из достоверных источников, стало известно почему вот уже несколько дней не появляется на публике Михал Иваныч Педофилов. Как оказалось, произошло досадное недоразумение. Вечером в пятничный шабат, М.И. и некая гражданка А. Кабаева, как обычно, под одеялом употребляли украинское кошерное сало. Огромный кусок в форме крымского п-ва никак не лез М.И. в рот, и гр. Кабаева прошептала ,- давай надрежу. На что получила утвердительный ответ. Наложено по восемь швов с обоих уголков рта.
Губернские Новости.
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пришёл в сознание? и теперь профи без профильного образования даёт советы.
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