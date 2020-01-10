 Офис Генпрокурора должен срочно зарегистрировать уголовное производство по статье "теракт", - Луценко об авиакатастрофе в Иране

Об этом бывший Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в комментарии Цензор.НЕТ.
"Офисом Генерального прокурора должно быть зарегистрировано уголовное производство по статье "теракт". И определено, что, согласно подследственности, следствие будет вести СБУ. Пока же, к сожалению, зарегистрировано производство, которое расследует Нацполиция - о нарушении правил безопасности авиапутешествий", - сказал Луценко.
"Понятно, что это - страусиная политика. Президент говорит, что у него нет фактов. Но и быть не может, пока Офис генпрокурора не зарегистрирует производства о теракте!" - добавил он.
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По словам экс-главы ГПУ, без зарегистрированного производства о теракте фактически невозможна дальнейшая реакция государства.
"Ведь только после регистрации производства о теракте Офис генерального прокурора должен обратиться к своим коллегам в США, Великобритании, Канаде, Германии и других заинтересованных странах по вопросу создания совместной следственной группы", - отметил Луценко.
Бывший руководитель ГПУ отметил, что именно таким образом власти действовали, когда российские террористы в 2014 году сбили над Донбассом Боинг Малазийских авиалиний.
"На мой взгляд, это надо делать немедленно. И так же немедленно Президент должен созвать Совет национальной безопасности и обороны - для отчета силовиков", - подытожил Луценко.
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Со мнениями опытных политиков и госслужащих о действиях украинских властей в связи с катастрофой лайнера МАУ в Иране можно ознакомиться здесь.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
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В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.
брюки превращаются...
превращаются брюки..
из президента в поцЗедента
позорище.
Пару слов о сєбє, можеш?
Але не дали.
Який облом!
В прошлый раз самолёт упал на нашей территории. Что хотели, то и делали.
Пару слов о Вашем образованіі.
Воно за деякий час стане відомо, думаю веселуха нас ще чекає .... оборжемся на кутні зуби.
Его место возле параши
советы давать
Почему эта гнида еще на воле??
Губернские Новости.