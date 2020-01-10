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Все про:архитектура (120) библиотека (121) ДУСя (152) Минрегионразвития (107)

 ДУСя не продлила аренду помещения Национальной архитектурной библиотеке им. Заболотного и не предложила альтернаву

Государственное управление делами не продлило аренду помещения единственной национальной архитектурной библиотеке, которая хранит тысячи изданий и рукописей, существующих в единственном экземпляре.

Как информирует Ценор.НЕТ, об этом говорится на странице Государственной научной архитектурно-строительной библиотеки им. В. Заболотного в Фейсбуке.

В период 1944-1985 гг. библиотека размещалась в Митрополичьем доме на территории Национального заповедника "София Киевская", с 1985 г. - в здании Гостиного двора на Контрактовой площади. В связи с реконструкцией Гостиного двора с разрешения Государственного управления делами в начале октября 2013 года библиотеку полностью переместили в отдельно расположенное реконструированное административное здание площадью 3038,4 м² на проспекте Победы, 50 на условиях аренды. Ещегодно контракт продлевался на год.

8 января библиотека получила письмо от Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву о прекращении срока действия договора аренды в связи с его окончанием. Библиотека в этот же день сообщила о ситуации Минрегиону, которому подчиняется. Минрегион обратился с письмом о продлении срока аренды в Государственное управление делами, но получил отрицательный ответ. После этого Минрегион обратился с письмом к Президенту Украины (ответ пока не получен).

Отмечается, что пока нет другого помещения, куда бы можно было переместить библиотеку. Согласно действующему законодательству (ст. 27 ЗУ "О библиотеках и библиотечном деле") запрещается перемещать библиотеки "без предоставления равноценного благоустроенного помещения для обслуживания пользователей библиотеки, работы работников, хранения библиотечных фондов".

В библиотеке надеются на положительное решение ситуации, а именно - продление срока действия договора аренды и в дальнейшем передачи этого здания на баланс библиотеки.

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"В архитектурно-конструктивном плане здание на проспекте Победы, 50 полностью соответствует современным требованиям функционирования библиотечного учреждения и удовлетворяет социокультурные потребности пользователей. Здание соответствует всем технологическим потребностям современной библиотеки, где предусмотрены необходимые технические системы, в т. ч. система климат-контроля, кондиционирования и вентиляции, поддерживающих температурно-влажностный режим для сохранения уникального библиотечного фонда, в частности раритетных изданий XVI-XIX веков", - говорится в заявлении библиотеки.

Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени В. Г. Заболотного - единственная всеукраинская отраслевая библиотека общегосударственного значения, аккумулирует в своих фондах 420,0 тыс. экземпляров уникальной отечественной и мировой литературы XVI-XXІ веков по вопросам строительства, архитектуры и смежных отраслей. Выполняет функции всеукраинского научно-исследовательского, методического и организационного центра для сети библиотек предприятий строительной отрасли и жилищно-коммунальной сферы, а также отраслевого депозитария литературы по вопросам строительства и архитектуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3169309
 
 
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дайте заболотному паспорт рабиновича...
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251 градус по Фаренгейту.
Это всё, что может предложить наша страна.

PS. Лично я, который 4 раза ходил в военкомат, что бы эту страну защищать в 2014 (не взяли, нам "такие" не нужны, как мне сказали), поставил на ней крест.
Стране, которая ГРАБИЛА меня на протяжении всей моей жизни.
И собралась грабить моих детей.

Уеду, как только смогу.
******* сами.
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