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Все про:авиакатастрофа (1183) Иран (662) МАУ (112)

 Иран 11 января огласит свою версию крушения самолета МАУ под Тегераном. Возможно, признают, что было попадание ракетой из-за "человеческой ошибки"

В субботу, 11 января, Иран проведет пресс-конференцию, на которой объявит свою версию авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN.

Как сообщается, завтра представители Ирана встретятся с иностранными делегациями, чтобы рассмотреть результаты расследования причин и обстоятельств аварии самолета украинской авиакомпании МАУ.

Отмечается, что завтра также будет названа главная версия авиакатстрофы украинского самолета, которую рассматривают в Тегеране.

"Будет совещание, и после осмотра первичных материалов, будет опубликована причина аварии самолета", - сообщили иранские чиновники.

Как передает УНИАН, по данным издания Iran International, которое ссылается на несколько источников, Иранское правительство может взять на себя ответственность за крушение украинского самолета Boeing 737. Утверждается, что группа экспертов в Иране расследует версию о том, что ракета попала в лайнер из-за человеческой ошибки.

"Несколько источников в Иране сообщили Iran International, что группа экспертов в Иране расследует сообщения о том, что из-за человеческой ошибки ракета попала в самолет вскоре после взлета из аэропорта Имама", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3169308
 
 
 Топ комментарии
 
Чувствую завтра будет день окуительных историй от друзей раски фидераски, сочиняющих не менее окуительные истории
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Версия Ирана: самолет упал, потому что он тяжелее воздуха.
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Ну посмотрим, может найдутся яйца у руководства страны, чтобы признать свою ошибку и обьявить как и почему они его сбили.
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Уявляєтє, а що буде в ОПЗє?
Невже визнають?
Чи скажуть, що це іранський фейк ?

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https://www.depo.ua/ukr/politics/ukraintsiv-na-shchastya-tilki-11-pristayko-pro-zagiblikh-u-aviatroshchi-v-irani-202001101092992

За что нам это? Лучше бы они были твоими родственниками, что бы ты тогда запел
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Чувствую завтра будет день окуительных историй от друзей раски фидераски, сочиняющих не менее окуительные истории
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И то правда. Хотя, конечно, совсем не до смеху.
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Очень интересно будет узнать версию Ирана... Если руководство Ирана дорожит своей честью и не погрешит против совести, они скажут правду.
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Если бы там была честь,то признали бы сразу,а не под давлением заявлений мировых лидеров .И как их през в глаза своим гражданам смотреть будет после "крокодиловых слёз" и соболезнований,которые он выражал,зная правду с первых минут .
Нет там чести
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раша Боинг 5ый год не признает, а Качинского - 10ый наверное. И никогда не признает. Хоть вы им что хотите ткните. А если эти признают - это будет честно.
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ахахаххаха.. честь.. ахахаххаха.. совесть.. Хорошая шутка. Давай еще
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Вони скажуть те, що їм буде вигідніше сказати.
Де ти бачила, щоб диктатори казали правду просто тому, що це правда? Це ж не нормальне суспільство, а спотворене.
Правду вони можуть сказати лише в тому випадку, якщо їм це буде вигідно в даний момент. Але це ніяк не буде пов"язане із совістю чи мораллю.
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Предполагаю по версии Ирана это будет птица в двигателе...
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Версия Ирана: самолет упал, потому что он тяжелее воздуха.
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Думаю признают, что сбили, но случайно.
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они под санкциями по голову. Как на них могут надавить?
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Есть версия о неисправности вспомогательного двигателя(находится в хвосте фюзеляжа), который залил внутренности самолета керосином, а потом все вспыхнуло изнутри.
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Из просторов Чєбурнєта:

«Одно время думал братские народы,нет такой нации украинец.я сильно ошибся,более мерзких людей не найти.они как бешеная собака кусающая руку русского хозяина.нет им прощения,пусть сами как нибудь.селюками были и ими же остались» (с)
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Удар по лайнеру МАУ и поездка Зеленского в Оман могут быть связаны.
По сообщению СМИ Зеленский летел в Оман гражданским лайнером, а возвращался непонятно как используя самолеты двойники с России . Возможно кураторы Зеленского организовали катастрофу гражданского лайнера, которым теоретически мог бы и лететь Зеленский. Теперь Зеленский будет выполнять все что скажет Коломойский и можно ожидать закон о распродаже Земли Украины в ближайшее время.
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А Зеленский им....где доказательства? )
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Интересно что это будет за версия. Мы уже видели 3D моделирование крутого пике от иранцев где горят оба двигателя но потом оказалось что двигатели вообще не горели. Что отбрасывает версию технической неисправности. Следующей версией наверное будет атака инопланетян из бластера.
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Буде версія Ірану. І є істина. Вони можуть як співпадати так і не співпадати.
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А самый главный украинский экс-перд по ракетам - Кузьмук, в Иран поехал?
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Сегодня начали разбираться с "черньіми ящиками" , возможно , пилотьі успели что-то сказать про попадание ракетьі. Тогда лучше признаться , дешевле обойдется.
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Думаю сознаются, потом что поймут что шила в мешке не утаишь.
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ну это было бы честно. По крайней мере, не как кацапы, 5ый год - ихтамнет, когда всем понятно что

онитамбыли и сбили. Пусть признают и платят компенсации. Бабла у них немеряно
Жалко, что наши погибли, из-за разборок Иран-США. Что говорит, что нет как бы чужих проблем. Планета очень маленькая.
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Іран може взяти на себе відповідальність лише в одному випадку: якщо Тором керувала російська обслуга, або орґанізацією ППО займалися російські спеціялісти.
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В свое время большая группа иранцев пересилилась на Западную Украину. До сих пор в Тернопольской обл. живут потомки этих иранцев.
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