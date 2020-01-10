 Иран 11 января огласит свою версию крушения самолета МАУ под Тегераном. Возможно, признают, что было попадание ракетой из-за "человеческой ошибки"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN.

Как сообщается, завтра представители Ирана встретятся с иностранными делегациями, чтобы рассмотреть результаты расследования причин и обстоятельств аварии самолета украинской авиакомпании МАУ.

Отмечается, что завтра также будет названа главная версия авиакатстрофы украинского самолета, которую рассматривают в Тегеране.

"Будет совещание, и после осмотра первичных материалов, будет опубликована причина аварии самолета", - сообщили иранские чиновники.

Как передает УНИАН, по данным издания Iran International, которое ссылается на несколько источников, Иранское правительство может взять на себя ответственность за крушение украинского самолета Boeing 737. Утверждается, что группа экспертов в Иране расследует версию о том, что ракета попала в лайнер из-за человеческой ошибки.

"Несколько источников в Иране сообщили Iran International, что группа экспертов в Иране расследует сообщения о том, что из-за человеческой ошибки ракета попала в самолет вскоре после взлета из аэропорта Имама", - говорится в сообщении.



Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.