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 Экономика
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Все про:Милованов Тимофей (130) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (6)

 Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в января 2020 года пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за другого валютного курса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке министр  Тимофей Милованов.

"Минэкономики пересмотрит свой макропрогноз в январе. В связи с новым валютным курсом. А это позволит пересмотреть показатели бюджета на 2020 год Министерству финансов", - написал он.

Доллар США за сутки подорожал на 28 копеек и 10 января стоит 24,11 грн. Евро подорожало на 30 копеек и стоит 26,79 грн.

Глава Минэкономики также отметил, что в 2020 году, как ожидает Всемирный банк, экономика всех стран мира вырастет на 2,5% в отличии от 2,4% в 2019 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гривня будет укрепляться в 2020, но все зависит от развития экономики, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3169307
 
 
 Топ комментарии
 
Як сказала мені одна зебілка- агітатором у Гузенка із СН працювала- ;Лутше б уже Порошенко вернувся, а то дітям і хліба купить ні за шо;
Слова її процитував як було, вибачте за суржик.
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Це в черговий раз говорить про те, які тупарі сидять в уряді, що в перший же місяць фінансового року будуть змінювати макроекономічний прогноз. Вони взагалі не керують процесами, а тупо спостерігають і видають періодично маячню, яку називають прогнозами.
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Віталій Барабаненко‏ @baraban088 4 ч.4 часа назад

Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов - Цензор.НЕТ 1800

Глава "Укрпочты" Смелянский в 2020 году ежемесячно будет получать почти 2 миллиона зарплаты. Об этом на своей странице в соцсети написала первый секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Лина Кущ со ссылкой на финансовый план компании.

Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов - Цензор.НЕТ 1130
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Доллар дорожает, а значит пенсии зелебобиков опять начали уменьшаться Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов - Цензор.НЕТ 6397
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А петиков - увеличиваться. При таком раскладе петики в 2024 г. проголосуют за Зелю.
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Значит только у зеленобобиков, а другие граждане получают пенсию типа в валюте, ну так же стоит понимать из написанного, короче насмешил Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов - Цензор.НЕТ 5648
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княжна милованова теперь в шоке от иакропрогноза на январь...
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Як сказала мені одна зебілка- агітатором у Гузенка із СН працювала- ;Лутше б уже Порошенко вернувся, а то дітям і хліба купить ні за шо;
Слова її процитував як було, вибачте за суржик.
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а то догендлюються батьківщиною - здачі давати нічим уже
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ну теперь заживу!
куплю костюм с отливом, магнитолу и на дачу картошку сажать! что бы с голоду не сдохнуть от таких спецов!
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Инвесторы в ОВГЗ начали сливать воду (гривен, если быть более точным)?
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Абсолютно правильно. Теперь эта картинка развернётся наоборот. Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов - Цензор.НЕТ 7577 Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов - Цензор.НЕТ 7026
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Це в черговий раз говорить про те, які тупарі сидять в уряді, що в перший же місяць фінансового року будуть змінювати макроекономічний прогноз. Вони взагалі не керують процесами, а тупо спостерігають і видають періодично маячню, яку називають прогнозами.
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А что последние 4 года прогнозы по курсу сбывались?
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Хорошо, что "эпоха бедности" закончилась!Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов - Цензор.НЕТ 7793
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коррекция 130-ти страничного бредоплана правительства гончарука...
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Да ми всьо пєрєживьом! Аби бубачкє нашей зарплату нє убавілі! І шоб субсідію йому вчасно пєрєчісляли! Це для нєімущіх дуже важливо! Нєдайбог здохне з голодухи! )
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