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 "В такой ситуации не было ни одно из украинских правительств и президентов", - Корниенко о крушении лайнера в Иране

Украина смогла оперативно отреагировать на катастрофу со своим пассажирским лайнером в Иране и потому сегодня является не сторонним наблюдателем, а государством, которое отстаивает интересы своего народа.

Об этом руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

"В такой ситуации не было ни одно из украинских правительств и президентов. Но я убежден, что наша власть достойно справляется со всеми задачами", - сказал Корниенко.

По его словам, очень важно, что в первые часы после трагедии Украина заявила о субъектности в расследовании авиакатастрофы и отправила в Тегеран своих экспертов.

"Поэтому сегодня наш Президент узнает все не из Твиттера и не из новостей, а наша сторона в этом расследовании - не сторонний наблюдатель, и не объект, а государство, которое четко и бескомпромиссно отстаивает интересы своего народа", - сказал Корниенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: У нас две приоритетные версии крушения лайнера МАУ в Иране - террористический акт и ракета, - глава СБУ Баканов

Руководитель "Слуги народа" подчеркнул, что наша страна стоит на позиции полного выяснения всех обстоятельств катастрофы.

"Очень важно, что в этом процессе Украина никого не обвиняет и не оправдывает. Мы опираемся только на факты, а не на предположения. Нас интересует только истина", - сказал он.

"Как видите - никто из нашей команды на этом не пиарится и не пытается приобретать политические очки", - добавил Корниенко.

Со мнениями опытных политиков и госслужащих о действиях украинских властей в связи с катастрофой лайнера МАУ в Иране можно ознакомиться здесь.

Также на Цензор.НЕТ: США считают, что украинский самолет вероятно сбила иранская ракета - Помпео

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Читайте также: Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну, – глава МИД Украины

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3169305
 
   
 Топ комментарии
 
Такого не было ни в одной воюющей стране когда "слуги" устали от господ и поехали отдыхать за моря и океаны
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Забув лише про збитий над Україно кацапами Боїнг. Реакція була миттєво. І служби працювали, як один складний годинник. І ситуація була в рази складніша, бо були спроби у цьому ТЕРАКТІ звинуватити Україну. Але державою тоді керували професіонали.
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Конечно всем , всегда было легче , особенно в 2014 году .
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Пока товарищ сутки летел из Омана, а некоторые еще не вернулись на родину, я вспомнила пару историй трудовой биографии своей и коллег.

1. Один из молодых сотрудников Банковой останавливал самолет общих рейсов на взлетной полосе. Чтобы выйти. Ее вызывал президент. Ничего экстра, рабочее поручение. Не потому, что погибли 10 граждан. Она вышла.

2. Когда началась война в Грузии в 2008, все сотрудники эвакуаровались из отпуска в Крыму на Киев за пару часов. Бросив семьи с детьми, бежали во вьетнамках на борт прямо с пляжа. Руководящие вывозили подчиненных в режиме "15 минут на сборы". Они были на Банковой до 12 дня. Этого же дня.

3. Когда была газовая война с Россией, я выехала из дома в офис в 23.15, это 31 декабря. Писать заявление. Никто не праздновал, никто из руководства. А с 1 января представитель президента вылетел в тур по странам Европы обсуждать кризис. За свои деньги вылетел.

Поэтому когда я вижу слезы умиления публики, потому что президенту нужно к детям, и он не будет отвечать на вопросы СМи, ведь он тоже человек, я могу сказать одно: президент Украины - это не человек. Это набор функций команды.
И если вам нужно к детям, жизнь по плану, отпуск на берегу моря вдали от Родины - вы просто не подходите для этой работы, какое бы место в иерархии вы ни занимали.
Это не ваше.

Даша Глущенко
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не, я не Людовик Солнце, я к себе во мнодественном числе не обращаюсь "У такій ситуації не був жоден з українських урядів і президентів", - Корнієнко про катастрофу лайнера в Ірані - Цензор.НЕТ 3724 И я за клована не голосовал. "У такій ситуації не був жоден з українських урядів і президентів", - Корнієнко про катастрофу лайнера в Ірані - Цензор.НЕТ 8077
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Старушка смотрит канал Г+Г, срашиваю за кого будете голосовать на президентских выборах?, не отриваясь от телевизора говорит на автомате за Зеленского и таких в Украине 73% население, которым все должны.
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Єму кричал я: "Посмотрі на еті сучьі рожи!
Ім срать на все, ім все гори, страна в прідачу тоже!"

ДДТ.
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конечно не было...потому что всем составом на рождество на острова втихаря не ныкались
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Чувак шо, реально вважає, що в Україні всі 100%, як 73,22% ?
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Как в воду пёрднул, цену набивает. это точно за всё время такого дебильного вражеского для народа правительства ещё не было.
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Партизан Ґрутенко 🇺🇦 25+‏ @YaYeGrud 8 часов назад

Навіщо жаба тягла в Оман тещу з тестем?
Щоб нареєструвати на них офшорки, через які буде колотити бабло.
З'їздили, оформили доручення на місцевих юристів (нащим чи західним воно довірити не може), а заразом ще й перетерло з москалями і, не виключено, що й перші транші вже пішли!
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Я не понял кому нам теперь сочувствовать,родственникам погибших или правительству и президенту?Я сочувствую родственникам погибших, а правительство и президент в моем сочувствии не нуждаются.
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спасибо, порыгал ... очередные высеры "сук народа" это просто нечто.
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"В такой ситуации не было ни одно из украинских правительств и президентов". Тут этот зебил прав. Такой верх тупости и некомпетентности даже Хам с Азiровым не демонстрировали. Им можно равняться только на Мадуро и аналогичных полудурков в других странах. "В такой ситуации не было ни одно из украинских правительств и президентов", - Корниенко о крушении лайнера в Иране - Цензор.НЕТ 7664
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Проявив героизм, самообладание и отвагу руководители государства в целом (Зеленский) и спецслужб в частности (Баканов) в сложнейших метео- и географических условиях вдали от Родины (Оман и Куршавель во Франции) сумели в кратчайшие сроки организовать и провести уникальную операцию по выявлению причин и ликвидации последствий тегеранской авиакатастрофы.
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Врешь, собака. Было. Когда захватывали Крым, обстреливали градами Украину из России, когда угрожали прислать в Киев десантников, устраивали Иловайск, организовывали торговые войны и остальное....Там ситуация была на порядки и на порядки хуже. Гнусавый в это время давал концерты в Москве, зарабатывая свое бабло на крови. Тогда же, кстати, и был MH17. И ничего, вырулили. Мало того, зажали Россию. И дожали бы, если бы проявили терпение и ум. Бывает же такое, да? Вот же пес брехливый.
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зеленым ********* у власти - просто захлопните хЕбало - это лучшее что вы можете сделать.
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Oleksiy Goncharenko‏ @GoncharenkoUa 12 ч.12 часов назад

"У такій ситуації не був жоден з українських урядів і президентів", - Корнієнко про катастрофу лайнера в Ірані - Цензор.НЕТ 6716

Из комментариев под моим постом в фб:


Трюдо, Джонсон и Трамп получили информацию от разведок своих стран. Зеленскому, чтобы получить такую информацию, надо лететь в Куршавель, а билетов нет.
Что он может сделать?
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Порохоботы фас. Петин прихвостень Вакарчук в Таиланде сейчас отдыхает. Очень переживает за Украину.
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Ну отдыхает и что с того? А сколько "слуг народа" сейчас по заграницам отдыхают? Вот если бы был экстренный созыв ВР и он там продолжил отдыхать, тогда другое дело.
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Ну так нефиг трындеть о том кто и где отдыхает
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А что, нет? Пруф или слейся лучше сейчас
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Что, новые фотки не подвезли. А то вы с Омана очень быстро везде разнесли.
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молодец холуй-корниенко, подлизал ..получишь премию
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Когда в 2003 году был конфликт возле Тузлы, Кучма быстрее смог вернуться из Бразилии, чем "нелох" из Омана... Причем странно так летел из Омана, через РФ.
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Он обдолбаный или последние 28 лет провел в анабиозе? За эти годы в нашем небе два пассажирских самолёта сбиты ракетами.
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В субботу иранские власти назовут предварительную причину крушения украинского лайнера Boeing 737, сообщают информационные агентства.
Состоится заседание комиссии по расследованию авиакатастроф, на котором будут присутствовать эксперты из других стран. После заседания будет сделано объявление о причине катастрофы, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.
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Власти Ирана объявят причину крушения украинского лайнера в субботу, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.
Отмечается, что заявление будет сделано после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф. При этом на заседании будут присутствовать иностранные специалисты.
Источник также сообщает, что «…правительство Ирана возьмёт на себя ответственность. Объяснят как ошибку».
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Если Иран возьмет на себя ответственность за сбитый ракетами самолет, тогда кацапам придется объяснить, как они вопреки санкциям продавали Ирану вооружение.
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Украина смогла оперативно отреагировать на катастрофу со своим пассажирским лайнером в Иране и потому сегодня является не сторонним наблюдателем, а государством, которое отстаивает интересы своего народа "У такій ситуації не був жоден з українських урядів і президентів", - Корнієнко про катастрофу лайнера в Ірані - Цензор.НЕТ 3304

Чо ***? Ето вы про какую Украину имеете ввиду? Про ту где больше суток искали президента который с врагом втихаря шептался, пока украинский самолет бабуины сожгли? Мало того теперь етих же бабуинов и террористов ЗЕ оправдывает как может, вместо того чтобы разорвать дип. отношения как етого требует закон.
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 7 ч.7 часов назад

"У такій ситуації не був жоден з українських урядів і президентів", - Корнієнко про катастрофу лайнера в Ірані - Цензор.НЕТ 2301

Знайомтеся: Едуард Рауль Хельвіг, Голова спецслужби Румунії SRI Ви не знайдете його фото ні на курорті, ні на дні нарождення олігархів, взагалі жодного неофіційного. Тому що керівник такої служби просто не має права шалавендятися будь де. Це при тому, що Румунія ні з ким не воює:



"У такій ситуації не був жоден з українських урядів і президентів", - Корнієнко про катастрофу лайнера в Ірані - Цензор.НЕТ 765
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Не було , особливо коли збили МН17 . Так з вами "найвизначніший політик **********" зєля .
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...бодай ви пропали, синочки, були б ви здорові,

у пеклі запеклім, у райському раї страшнім.

Паси з вас наріжуть, натягнуть на гузна вам палі

і крові наточать - упийтесь кривавим вином.

А де ж Україна? Все далі, все далі, все далі.

Наш дуб предковічний убрався сухим порохном.

Украдене сонце зизить схарапудженим оком,

мов кінь навіжений, що чує під серцем метал...

Стус Василь


За літописом Самовидця
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Зєбєні всі брехуни. Брехуни паталогічні! "У такій ситуації не був жоден з українських урядів і президентів", - Корнієнко про катастрофу лайнера в Ірані - Цензор.НЕТ 487
Він у 2014 мабуть був п'яний як чіп весь рік, якщо не побачив тих криз з якими доводилося справлятися!
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с ужасом представляю, если бы в 2014 году президентом стал бы не Порох, а дурилка картонная, сопля зелёная, чмошная, безродная, беспринципная, продажная..
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Что он несёт? Наоборот тут власть показала полную несостоятельность управлять страной. Оперативной реакцией был бы запрет полётов как сделали в США.
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И тут пиарятся, эти шавки оманские, на беде людей!
Была ситуация еще похлеще в 2014 году! Уроды оманские,пиарщики вы еще больше против себя людей настраивате!
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При Кучме наши ракетой в черном море самолёт сбили. Конечно ситуация иная, но не надо заливать о особых и уникальных условиях. Давайте результат, а не болтовню.
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а шо малазийский боинг была недостаточно крутая ситуация в которой оказалась Украина? шо вы горбатого лепите а слуги?
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а где это мендельша подевалась? я уже за ней соскучился.... она бы истории покруче напридумывала... а то что то скучно....
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Стремление заработать мизерные очки на авиакатастрофе, особенно ссылка на то, что ранее никто в Украине не сталкивался с такой критической ситуацией, смахивает на стремление снять пенку, извиняюсь, с говна! Дошли эти политики новой волны до деревянного стука в своих головах! Их ничего что-то не получится!
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Можно вечно врать одному человеку, можно долго врать нескольким, но нельзя соврать всем хотябы несколько раз. Не пройдет. "Белое - это черное" -да, зеленые?
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