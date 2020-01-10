 "В такой ситуации не было ни одно из украинских правительств и президентов", - Корниенко о крушении лайнера в Иране

Об этом руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в комментарии Цензор.НЕТ.
"В такой ситуации не было ни одно из украинских правительств и президентов. Но я убежден, что наша власть достойно справляется со всеми задачами", - сказал Корниенко.
По его словам, очень важно, что в первые часы после трагедии Украина заявила о субъектности в расследовании авиакатастрофы и отправила в Тегеран своих экспертов.
"Поэтому сегодня наш Президент узнает все не из Твиттера и не из новостей, а наша сторона в этом расследовании - не сторонний наблюдатель, и не объект, а государство, которое четко и бескомпромиссно отстаивает интересы своего народа", - сказал Корниенко.
Читайте на Цензор.НЕТ: У нас две приоритетные версии крушения лайнера МАУ в Иране - террористический акт и ракета, - глава СБУ Баканов
Руководитель "Слуги народа" подчеркнул, что наша страна стоит на позиции полного выяснения всех обстоятельств катастрофы.
"Очень важно, что в этом процессе Украина никого не обвиняет и не оправдывает. Мы опираемся только на факты, а не на предположения. Нас интересует только истина", - сказал он.
"Как видите - никто из нашей команды на этом не пиарится и не пытается приобретать политические очки", - добавил Корниенко.
Со мнениями опытных политиков и госслужащих о действиях украинских властей в связи с катастрофой лайнера МАУ в Иране можно ознакомиться здесь.
Также на Цензор.НЕТ: США считают, что украинский самолет вероятно сбила иранская ракета - Помпео
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Читайте также: Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну, – глава МИД Украины
В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.
1. Один из молодых сотрудников Банковой останавливал самолет общих рейсов на взлетной полосе. Чтобы выйти. Ее вызывал президент. Ничего экстра, рабочее поручение. Не потому, что погибли 10 граждан. Она вышла.
2. Когда началась война в Грузии в 2008, все сотрудники эвакуаровались из отпуска в Крыму на Киев за пару часов. Бросив семьи с детьми, бежали во вьетнамках на борт прямо с пляжа. Руководящие вывозили подчиненных в режиме "15 минут на сборы". Они были на Банковой до 12 дня. Этого же дня.
3. Когда была газовая война с Россией, я выехала из дома в офис в 23.15, это 31 декабря. Писать заявление. Никто не праздновал, никто из руководства. А с 1 января представитель президента вылетел в тур по странам Европы обсуждать кризис. За свои деньги вылетел.
Поэтому когда я вижу слезы умиления публики, потому что президенту нужно к детям, и он не будет отвечать на вопросы СМи, ведь он тоже человек, я могу сказать одно: президент Украины - это не человек. Это набор функций команды.
И если вам нужно к детям, жизнь по плану, отпуск на берегу моря вдали от Родины - вы просто не подходите для этой работы, какое бы место в иерархии вы ни занимали.
Это не ваше.
Даша Глущенко
Ім срать на все, ім все гори, страна в прідачу тоже!"
ДДТ.
Навіщо жаба тягла в Оман тещу з тестем?
Щоб нареєструвати на них офшорки, через які буде колотити бабло.
З'їздили, оформили доручення на місцевих юристів (нащим чи західним воно довірити не може), а заразом ще й перетерло з москалями і, не виключено, що й перші транші вже пішли!
Из комментариев под моим постом в фб:
Трюдо, Джонсон и Трамп получили информацию от разведок своих стран. Зеленскому, чтобы получить такую информацию, надо лететь в Куршавель, а билетов нет.
Что он может сделать?
Состоится заседание комиссии по расследованию авиакатастроф, на котором будут присутствовать эксперты из других стран. После заседания будет сделано объявление о причине катастрофы, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.
Отмечается, что заявление будет сделано после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф. При этом на заседании будут присутствовать иностранные специалисты.
Источник также сообщает, что «…правительство Ирана возьмёт на себя ответственность. Объяснят как ошибку».
Чо ***? Ето вы про какую Украину имеете ввиду? Про ту где больше суток искали президента который с врагом втихаря шептался, пока украинский самолет бабуины сожгли? Мало того теперь етих же бабуинов и террористов ЗЕ оправдывает как может, вместо того чтобы разорвать дип. отношения как етого требует закон.
Знайомтеся: Едуард Рауль Хельвіг, Голова спецслужби Румунії SRI Ви не знайдете його фото ні на курорті, ні на дні нарождення олігархів, взагалі жодного неофіційного. Тому що керівник такої служби просто не має права шалавендятися будь де. Це при тому, що Румунія ні з ким не воює:
у пеклі запеклім, у райському раї страшнім.
Паси з вас наріжуть, натягнуть на гузна вам палі
і крові наточать - упийтесь кривавим вином.
А де ж Україна? Все далі, все далі, все далі.
Наш дуб предковічний убрався сухим порохном.
Украдене сонце зизить схарапудженим оком,
мов кінь навіжений, що чує під серцем метал...
Стус Василь
За літописом Самовидця
Він у 2014 мабуть був п'яний як чіп весь рік, якщо не побачив тих криз з якими доводилося справлятися!
Была ситуация еще похлеще в 2014 году! Уроды оманские,пиарщики вы еще больше против себя людей настраивате!