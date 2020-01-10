 "В такой ситуации не было ни одно из украинских правительств и президентов", - Корниенко о крушении лайнера в Иране

Об этом руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

"В такой ситуации не было ни одно из украинских правительств и президентов. Но я убежден, что наша власть достойно справляется со всеми задачами", - сказал Корниенко.

По его словам, очень важно, что в первые часы после трагедии Украина заявила о субъектности в расследовании авиакатастрофы и отправила в Тегеран своих экспертов.

"Поэтому сегодня наш Президент узнает все не из Твиттера и не из новостей, а наша сторона в этом расследовании - не сторонний наблюдатель, и не объект, а государство, которое четко и бескомпромиссно отстаивает интересы своего народа", - сказал Корниенко.

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Руководитель "Слуги народа" подчеркнул, что наша страна стоит на позиции полного выяснения всех обстоятельств катастрофы.

"Очень важно, что в этом процессе Украина никого не обвиняет и не оправдывает. Мы опираемся только на факты, а не на предположения. Нас интересует только истина", - сказал он.

"Как видите - никто из нашей команды на этом не пиарится и не пытается приобретать политические очки", - добавил Корниенко.

Со мнениями опытных политиков и госслужащих о действиях украинских властей в связи с катастрофой лайнера МАУ в Иране можно ознакомиться здесь.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

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В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.