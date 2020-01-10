 Власти Киева призвали жителей столицы сдавать елки в специальные утилизационные пункты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В сообщении отмечается: "Уже со 2 января киевляне могут утилизировать новогодние деревья правильно, с пользой для экологии города. Свои елки, сосны, ели можно принести до 15 пунктов сбора, открывшиеся в каждом районе столицы. Об этом сообщил заместитель начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Процесс безотходного производства представили на производственной базе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Оболонского района.

"Собранные дерева переделают на треску в специальном трескоизмельчителе, используют для хранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе. Работать пункты будут до 1 февраля, но при необходимости их работу можно продолжить и до 8 марта", - отметил Александр Савченко.

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В прошлом году пункты на базе районных предприятий приняли от населения более 5000 елок на утилизацию.

"Уже пятый год подряд предприятия, входящие в КП "Киевзеленстрой", в начале января открывают пункты сбора и утилизации новогодних деревьев. Таким образом, мы даем возможность деревьям, которые украшают наши дома в праздники, быть и после них. Можно выделить две волны, когда наши пункты имеют достаточно работы. Первая - сбор хвойных деревьев после завершения елочных базаров, то есть в начале января. Наши предприятия уже забрали на утилизацию почти 7000 деревьев, которые не распродали до Нового года. Вторая волна начинается после завершения новогодних и рождественских праздников, а именно после Крещения, когда люди начинают выносить елки из дома", - рассказал и.о. генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Стоит отметить, что в этом году предусмотрены средства на строительство комплекса по переработке и утилизации растительных отходов в Киеве за счет средств природоохранного фонда.

"Киев производит 120 000 тонн опавших листьев ежегодно. Построение специальной установки, которая позволит получить биогаз из растительных остатков постепенно решит проблему с их накоплением и вопросам утилизации. Биогаз является возобновляемой и устойчиво произведенной энергией. Среди всех видов топлива, биогаз обладает наименьшим эффектом парникового газа и лучшей производственной эффективностью", - добавил Александр Савченко.

Пресс-служба также обнародовала график работы и контакты пунктов приема