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Все про:поджог (690) Нацполиция (10715) Черновцы (403)

 Полиция в Черновцах задержала мужчину, который пытался поджечь свою семью

Правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения пытался поджечь свою семью.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

"На спецлинию "102" поступило сообщение, что в больницу доставлена несовершеннолетняя жительница Черновцов с ожогами, которые она получила в результате возгорания дома", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители установили, что в частном доме между 38-летним мужчиной и его 43-летней сожительницей возник спор, после чего 16-летняя дочь пыталась успокоить отца.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на замечания не реагировал и вел себя агрессивно. Взяв из подсобного помещения бутылку с бензином, облил им комнату и дочь. Жидкость попала на горячую печь и загорелась. Огонь мгновенно перекинулся на 16-летнюю девушку", - сообщили в полиции.

Отмечается, что мужчина, оставив в доме жену и троих детей, скрылся с места преступления. Однако в течение часа полицейские разыскали злоумышленника и доставили в отделение полиции.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Шевченковский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток без альтернативы внесения залога.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169302
 
 
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музчіна просто вогнепоклоннік...
гєнацид якийсь просто вогнепоклоннікофф...
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Паджог паприколу так же как и галочки ставил на выборах.
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Тут не то что короткоствол - тяжелое надо легализировать.
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С чего бы? без медкомисии разрешение на оружие не дадут.
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А из огнемёта как у Рика Долтона он бы не порешил, а поджарил.
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Дівчина, сподіваюсь, не дуже обгоріла...
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и п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3169302
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В полиции Черновцой есть Форд Мустанг?

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"оставив в доме жену и троих детей, скрылся с места преступления. Однако в течение часа полицейские разыскали злоумышленника"
план -"я піду в далекі гори, на широкі полонини "був хибним...ізначальна,блєать.
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Не совсем. Белка приходит уже после протрезвления через сутки-трое. Это другой алкогольный психоз.
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да. белка - это если очень резко завязал после запоя. в состоянии опьянения другие психозы.
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Парень просто посмотрел "Однажды в Голливуде". Пишите претензии туда - за развращение порядочных наций.
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