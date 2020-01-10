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 Политика Украины, Экономика
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Все про:вырубка (89) лес (446) Гончарук_Алексей (459)

 Гончарук поручил до 1 февраля запустить централизованный учет древесины

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил запустить централизованный учет древесины до 1 февраля 2020 года.

Об этом Гончарук сообщил после совещания с регионами относительно борьбы с теневыми рынками, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал премьера.

"Дал поручение, чтоб 1 февраля 2020 года в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины: МВД, Гослесагентству и Госэкоинспекции - беспрерывно предотвращать незаконную вырубку лесов и выявлять нарушения, Гослесагентству, другим постоянным лесопользователям и собственникам лесов - публиковать на официальных сайтах информацию относительно лесонарушений. Также ОГА должны предоставить предложения по закреплению за постоянными лесопольозователями лесов, которые не имеют собственника", - написал Гончарук.

По его данным, около 12% лесного фонда Украины находится в веденьи органов местного самоуправления. Из 187 постоянных лесопользоватлелей коммунальной собтсвенности к системе электронного оборота подключены только 69. 7,5% лесного фонда не закреплены за постоянными лесопользователями, а значит не охраняются и там отсутствует учет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев

Премьер-министр также сообщил о закрытии более 5,3 тыс. нелегальных заведений игрового бизнеса.

"Поручил главам ОГА и Нацополиции продолжить с ними борьбу, а именно: принять все меры для недопущения рекламы незаконного игрового бизнеса, усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн", - подчеркнул Гончарук.

Также ГФС и СБУ продолжат проверки нелегальный АЗС, а местная власть - присоединятся к процессу в рамках рабочих групп, добавил премьер-министр.

Также читайте: Повторим "сеанс убеждения", - Гончарук не исключает возможности проведения нового рейда по закрытию игорных заведений

Источник: https://censor.net.ua/n3169301
 
   
 Топ комментарии
 
За такие сроки даже систему учета поленьев в креслах КМУ не запустить.
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учет девесины - СТОЙ - РАЗ, ДВА !!

сбит боинг ..украинский..какой боинг? ...хто тут ? (с)
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... и собственникам лесов ...

А це хто? У нас поки що по Конституції продавати рекреаційні зони - НЕ МОЖНА. Хто ті власники вже для міністра по факту?
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За такие сроки даже систему учета поленьев в креслах КМУ не запустить.
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учет девесины - СТОЙ - РАЗ, ДВА !!

сбит боинг ..украинский..какой боинг? ...хто тут ? (с)
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"дал поручение" ..да никого не **** кого и что вы там даете ... а кто контролирует на выходе ?
риторический ...вы просто зеПодонки
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а вознаграждение за сообщения о вырубке будут?
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канешна...специальный многоканальный телефон...
(сам зе.ло потом его три раза пропиарит))))
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У нас за вересень-грудень від лісів ні фіга не лишилося. Так що брати на облік вже нічого.
І не браконьєри- агроліс вирізав.
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полумеры...активированный уголь в аптеках тока по голдкартах от привата...
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до мирового финансового бадабума..
там голодные зебилы сами их снесут..
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Хай мені прем"єр міністр пояснить, звідкіля у нас взялися власники лісів!!!?
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А кучма здогадується, що воно канадець?
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Подключить? До 1 февраля. Да нет вопросов. Куда вилку всунуть?
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Гончарук поручил до 1 февраля запустить централизованный учет древесины.

Для початку перерахуйте всіх своїх дубів в Кабміні, ВР та ОП.
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Начало реформ. Приказ закрыть все подпольные игровые автоматы заправки, подключить древесину. Да, забыл - самокаты. Может еще шо упустил?
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Земля і Трудовий Кодекс. Зрі в корєнь.
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Каждый зебил должен охранять одно дерево круглосуточно!
И зебилы при деле и деревья в безопасности.
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