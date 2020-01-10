Гончарук поручил до 1 февраля запустить централизованный учет древесины.

Об этом Гончарук сообщил после совещания с регионами относительно борьбы с теневыми рынками, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал премьера.
"Дал поручение, чтоб 1 февраля 2020 года в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины: МВД, Гослесагентству и Госэкоинспекции - беспрерывно предотвращать незаконную вырубку лесов и выявлять нарушения, Гослесагентству, другим постоянным лесопользователям и собственникам лесов - публиковать на официальных сайтах информацию относительно лесонарушений. Также ОГА должны предоставить предложения по закреплению за постоянными лесопольозователями лесов, которые не имеют собственника", - написал Гончарук.
По его данным, около 12% лесного фонда Украины находится в веденьи органов местного самоуправления. Из 187 постоянных лесопользоватлелей коммунальной собтсвенности к системе электронного оборота подключены только 69. 7,5% лесного фонда не закреплены за постоянными лесопользователями, а значит не охраняются и там отсутствует учет.
Премьер-министр также сообщил о закрытии более 5,3 тыс. нелегальных заведений игрового бизнеса.
"Поручил главам ОГА и Нацополиции продолжить с ними борьбу, а именно: принять все меры для недопущения рекламы незаконного игрового бизнеса, усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн", - подчеркнул Гончарук.
Также ГФС и СБУ продолжат проверки нелегальный АЗС, а местная власть - присоединятся к процессу в рамках рабочих групп, добавил премьер-министр.
А це хто? У нас поки що по Конституції продавати рекреаційні зони - НЕ МОЖНА. Хто ті власники вже для міністра по факту?
....
сбит боинг ..украинский..какой боинг? ...хто тут ? (с)
риторический ...вы просто зеПодонки
(сам зе.ло потом его три раза пропиарит))))
І не браконьєри- агроліс вирізав.
там голодные зебилы сами их снесут..
Для початку перерахуйте всіх своїх дубів в Кабміні, ВР та ОП.
И зебилы при деле и деревья в безопасности.