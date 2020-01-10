EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  1565  66
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1183) Зеленский (4227) Иран (662) МАУ (112) Трюдо Джастин (123)

 Украина и Канада будут поддерживать объективное расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране, - Зеленский провел разговор с Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о втором за последнее время разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по поводу о катастрофы украинского самолета в Иране, в результате которой погибли, в том числе, граждане обоих государств.

"Имел уже второй разговор с Джастином Трюдо о катастрофе украинского самолета в Иране. На трагедии не должно быть спекуляций. Украина и Канада всеми возможными средствами будут поддерживать объективное и всестороннее расследование", - написал Зеленский в Твиттер, передает Цензор.НЕТ,

Позже в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский в разговоре с Трюдо проинформировал, что находится на связи с различными государствами, в частности, отметил, что 10 января состоялся разговор с государственным секретарем США Майком Помпео и встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине.

Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.

Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и "черных ящиков".

Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада будет работать над всесторонним расследованием причин авиакатастрофы в Иране, - Трюдо

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Также на Цензор.НЕТ: США считают, что украинский самолет вероятно сбила иранская ракета - Помпео

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3169300
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 


Александр Яневский (Alex Yanevskyy)

@yanevskyy2 ч

Охранника местности, где упал самолет рейса МН17, задержала госпогранслужба Украины. За денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал "ополченцам" обломки самолета и личные вещи погибших. Когда предложили принять присягу "республике", сбежал в РФ.
 показать весь комментарий
 
 
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
12 ч. ·

"О жорстоке століття, закроєне з воєн і боєнь!
Не встигаєм забути усе, що до нас відбуло,
Як на голови нам пада з неба який-небудь Боїнґ,
Підвернувши під себе обвисле криваве крило..."

Це 35 років тому, про розстріляний радянською ракетою південнокорейський пасажирський було писано (вірш називався "Голосом вісімдесятих").
І так це й триватиме - вони вбиватимуть, доки не розваляться.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
От молодец Порох - поймал охранникп, а то ЗЕ совсем мышей не ловит. ГЫ.
 показать весь комментарий
 
Ящо Германія, Франція, Італія, то і Канадія, Американія, Оманія. А шо?
 показать весь комментарий
 
"Имел уже второй разговор с Джастином Трюдо о катастрофе украинского самолета в Иране. На трагедии не должно быть спекуляций. Украина и Канада всеми возможными средствами будут поддерживать объективное и всестороннее расследование", - написал Зеленский в Твиттер

Перевожу: Зеленский срочно позвонил Трюдо и поругал его за голословное заявление. Вот так.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ого, ты льстишь ЗЕ? Он поругал самого Трюдо? Крутой же чувак этот ЗЕ или ты тупорылый клоун, а не шут.
 показать весь комментарий
 
Льщу я или наоборот, это твоя оценка.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Угу, т.е. по поводу тупорылого возражений нет. Я так и знал. Бу-га-га.
 показать весь комментарий
 
Прямой только что показал прикольный кавер-пародию на Король вислюк, с озвучкой голосом зе.
Прикольно. У кого есть ссылка. Хочу еще раз пересмотреть
 показать весь комментарий
 
 
это шедевр! Україна і Канада підтримуватимуть об'єктивне розслідування катастрофи лайнера МАУ в Ірані, - Зеленський провів розмову з Трюдо - Цензор.НЕТ 8245 кто это озвучил? и главное - поменяли только несколько слов, и просто как с нас писали! я в шоке.
 показать весь комментарий
 
 
Дно!
"сывочолый гетьман" продолжает гадить как обиженный школьник, обидели ПП, не выбрали)))
он до сих пор думает, что президент Україна і Канада підтримуватимуть об'єктивне розслідування катастрофи лайнера МАУ в Ірані, - Зеленський провів розмову з Трюдо - Цензор.НЕТ 4625
 показать весь комментарий
 
 
Шо? Прям таки и продолжает гадить, как зеленский?
 показать весь комментарий
 
 
Никогда больше украинцы не выберут Петю! Кто-то будет спорить?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Прямой - это анал шакалАдного? Да он любит ЗЕ говном поливать. Это низкопробный анал и любят смотреть его петярасты. Гы.
 показать весь комментарий
 
"Имел уже второй разговор" - зеля, ******* ..зехз..зе95..зеквартал
 показать весь комментарий
 
 
Жуёт зелёные сопли короче!
Про компенсацию и не заикнётся, вернее, не будет делать из Украины проститутку, как он уже шутил!
 показать весь комментарий
 
 
Тільки що Анатолій Штефан (Штірліц) в телеграм викинув відос-реконструкцію ракетної атаки на МАУ від американського каналу abc. Було 2 ракети. + фото фюзеляжа прошитого осколками.
 показать весь комментарий
 
 
Трюдо:
- містєр Зє!лєнскій! Ми вам прєдоставілі всю нєобходімую інформацію - пачєму ви молчітє?
- ну, дарагой Джастін, ми нє успєлі пєрєвєсті с англійского - трудності пєрєвода. Ми нєувєрєни. Возможно, что самальот нікто нє сбівал, і он хдє-то лєтайєт. Дождьомся самольота. Тогда будєт ясно.
- что ви нєсьотє??? Обломкі вашего самальота валяюца под Тєгєраном!
- ми нєувєрєни шо ето наш самальот - он нє пахож. Наш новєнькій такой, а етот - вєсь в пилі і кусочкамі...
 показать весь комментарий
 
 
Так на подсрачниках Бубочка возможно и начнет шевелить загорелыми булками .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Соєвий партнер мертвечука твій президент.
 показать весь комментарий
 
Есть развлечение для моники: звонить всяко-разным президентам/премьерам и обсуждать... обсуждать...
 показать весь комментарий
 
Кто так тупит на сайте? Когда речь идет о расследовании авиакатастрофы, в которой погибло так много людей, выставлять в заставку фото с лицами смеющихся юмористов - показывать себя идиотом. Ясен пень, что это фото не касается сегодняшнего общения глав двух государств, и они не смеялись по поводу катастрофы, но, всё же, редактору так наплевательски относится к своей работе - это что-то! Похоже, что просто в падлу было поискать более уместные фото для трагической ситуации1
 показать весь комментарий
 
 
Не удивительно,если 62-а бота педропутьіх стрелки с ***** на Зелю переводят.Видимо их наводчик зДОХА КАТАРА на ОМАН яхтой "Марина" перебирается-ТОР ведь безмозгльій-может и бумерангом.
 показать весь комментарий
 
Всё правильно. Молодцы. Получили данные от разведки США через посольство. Будут стараться проводить объективное расследование. И без поспешных выводов и заявлений.
 показать весь комментарий
 
 
Б..ть, щойно у Трюдо спитали чи в курсі Зеленський про розвіддані... І він відповів, що сподівається, що йому це відомо...
______
Зеленський тільки 20 хвилин тому отримав розвіддані, що Канада називається "Канада", а не "Канадя", а тут розвіддані про літак питають.
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо славному президенту! Уж теперь все получится!
 показать весь комментарий
 
Зеленський повідомив, що зустрівся з рідними загиблих у катастрофі літака. Рідні повідомили, що з ними НІХТО не зустрічався. Це рідні двох пасажирів рейсу Тегеран-Київ. Президент Брехні. Постійної та наполегливої брехні.
 показать весь комментарий
 
 
ми з пріятелем удвох
до Оману з'їздили,
а покИ ми там були,
у нас усе по....здили
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А соєвим тролям з IQ-68 похєру на всі заяви. Їм головне засрати всі новини де згадується Зе або його оточення. Байдуже, навіть якщо правильно він щось робе.....
Все як на пуйловскіх шоу - головне більше гидоти, образ та вереску. Бо ж тільки за це копійочку отримують.
П.С. Бутусов коли вже приберешь коментарі???
 показать весь комментарий
 
Що посіяли, те і пожинаєте. Тепер не скігліть(азіровка).
 показать весь комментарий
 
 
Трахтер, не газуй. ІQ=68 - це якщо до купи скласти всі результати 73%-кових виборців узєлєнскава.

Як там канадіянці поживають?
 показать весь комментарий
 
 
https://youtu.be/bAT8mUvyvjI
Відеореконструкція трагічної подї ( з другої хвилини)
 показать весь комментарий
 
о господи, предупреждать надо, аж проснулся Україна і Канада підтримуватимуть об'єктивне розслідування катастрофи лайнера МАУ в Ірані, - Зеленський провів розмову з Трюдо - Цензор.НЕТ 4298
 показать весь комментарий
 
 
Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и "черных ящиков". Источник: https://censor.net.ua/n3169300
==================================================
на місце падіння не пускають наших, згрібають уламки бульдозєром на кучу, носову частину та крісла пілотів не показують, в "чорних ящиках" вже порились без наших фахівців - заявлено шо фсьо_прапала, і навіть в такому стані самописці нашим не дають
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ольгино тут собралось, во главе с Бутусовым.
 показать весь комментарий
 
Шо, гандон, зєбіла зобіжають?

Ну поплачь, кончєне.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Иди мой унитазы.
 показать весь комментарий
 
Тётя Роза‏ @Anakoyher 5 ч.5 часов назад
Україна і Канада підтримуватимуть об'єктивне розслідування катастрофи лайнера МАУ в Ірані, - Зеленський провів розмову з Трюдо - Цензор.НЕТ 3092

Есть у меня, граждане, подозрение, что не только ракета была из России, но и те, кто жмакал на кнопку её пуска.
 показать весь комментарий
 
 
Пороститутка уже не в моде-пітерки на старцев 90-о летних переключились-иконьі да церковную утварь отжимают.
 показать весь комментарий
 
Обєктивно і по суті.Попав *****-тому й відбілюють його соєю петрилі з козломордими,на Зелю визгаючи.Хлорки їм в парашу насипте,щоб не смерділи.Можна закрити їх борова та дустом обробити.
 показать весь комментарий
 
Трюдо пресує , а зєля як вуж на сковороді викручується , ні на кому не відступаючи від кремлівського тексту . Він боїться путєна як янукович коли говорив : " ОН мінє званіл САМ " .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх