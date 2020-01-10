 Украина и Канада будут поддерживать объективное расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране, - Зеленский провел разговор с Трюдо

"Имел уже второй разговор с Джастином Трюдо о катастрофе украинского самолета в Иране. На трагедии не должно быть спекуляций. Украина и Канада всеми возможными средствами будут поддерживать объективное и всестороннее расследование", - написал Зеленский в Твиттер, передает Цензор.НЕТ,
Позже в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский в разговоре с Трюдо проинформировал, что находится на связи с различными государствами, в частности, отметил, что 10 января состоялся разговор с государственным секретарем США Майком Помпео и встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине.
Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.
Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и "черных ящиков".
Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Также на Цензор.НЕТ: США считают, что украинский самолет вероятно сбила иранская ракета - Помпео
В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.
Александр Яневский (Alex Yanevskyy)
@yanevskyy2 ч
Охранника местности, где упал самолет рейса МН17, задержала госпогранслужба Украины. За денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал "ополченцам" обломки самолета и личные вещи погибших. Когда предложили принять присягу "республике", сбежал в РФ.
12 ч. ·
"О жорстоке століття, закроєне з воєн і боєнь!
Не встигаєм забути усе, що до нас відбуло,
Як на голови нам пада з неба який-небудь Боїнґ,
Підвернувши під себе обвисле криваве крило..."
Це 35 років тому, про розстріляний радянською ракетою південнокорейський пасажирський було писано (вірш називався "Голосом вісімдесятих").
І так це й триватиме - вони вбиватимуть, доки не розваляться.
Перевожу: Зеленский срочно позвонил Трюдо и поругал его за голословное заявление. Вот так.
Прикольно. У кого есть ссылка. Хочу еще раз пересмотреть
"сывочолый гетьман" продолжает гадить как обиженный школьник, обидели ПП, не выбрали)))
он до сих пор думает, что президент
Про компенсацию и не заикнётся, вернее, не будет делать из Украины проститутку, как он уже шутил!
- містєр Зє!лєнскій! Ми вам прєдоставілі всю нєобходімую інформацію - пачєму ви молчітє?
- ну, дарагой Джастін, ми нє успєлі пєрєвєсті с англійского - трудності пєрєвода. Ми нєувєрєни. Возможно, что самальот нікто нє сбівал, і он хдє-то лєтайєт. Дождьомся самольота. Тогда будєт ясно.
- что ви нєсьотє??? Обломкі вашего самальота валяюца под Тєгєраном!
- ми нєувєрєни шо ето наш самальот - он нє пахож. Наш новєнькій такой, а етот - вєсь в пилі і кусочкамі...
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Зеленський тільки 20 хвилин тому отримав розвіддані, що Канада називається "Канада", а не "Канадя", а тут розвіддані про літак питають.
до Оману з'їздили,
а покИ ми там були,
у нас усе по....здили
Все як на пуйловскіх шоу - головне більше гидоти, образ та вереску. Бо ж тільки за це копійочку отримують.
П.С. Бутусов коли вже приберешь коментарі???
Як там канадіянці поживають?
Відеореконструкція трагічної подї ( з другої хвилини)
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на місце падіння не пускають наших, згрібають уламки бульдозєром на кучу, носову частину та крісла пілотів не показують, в "чорних ящиках" вже порились без наших фахівців - заявлено шо фсьо_прапала, і навіть в такому стані самописці нашим не дають
Ну поплачь, кончєне.
Есть у меня, граждане, подозрение, что не только ракета была из России, но и те, кто жмакал на кнопку её пуска.