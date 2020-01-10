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Все про:хищение (471) Найем (505) Укроборонпром (837)

 "Миллиард гривен. Почти столько украли у Укроборонпрома за последние 10 лет", - Найем. ИНФОГРАФИКА

Заместитель Генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем утверждает, что за последние 10 лет у концерна украли почти 896 миллионов гривен.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Миллиард гривен. Почти столько украли в Укроборонпрома за последние 10 лет. Это - около 300 000 гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам", - написал Найем.

По его словам, все годы существования концерна против него или его предприятий каждую неделю открывали одно новое уголовное производство, и сейчас расследованием этих дел заняты все правоохранительные органы страны.

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"Интересный факт: за все время существования Концерна (десять лет!) Его руководители самостоятельно инициировали только половину - 251 уголовное производство. За шесть месяцев мы обнаружили и передали в правоохранительные органы материалы, по которым уже возбуждено 85 производства", - написал Найем.

Миллиард гривен. Почти столько украли у Укроборонпрома за последние 10 лет, - Найем 01

В этих новых производствах фигурируют бывшие руководители оборонного комитета ВР, действовавшие в преступном сговоре с чиновниками Минобороны, добавил замдиректора "Укроборонпрома".

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"Мы точно не собираемся подменять собой правоохранителей. Наша цель - изменить внутренние процедуры и правила таким образом, чтобы такой ужасной статистики не было в будущем", - подытожил Найем.

Миллиард гривен. Почти столько украли у Укроборонпрома за последние 10 лет, - Найем 02Миллиард гривен. Почти столько украли у Укроборонпрома за последние 10 лет, - Найем 03

Источник: https://censor.net.ua/n3169299
 
 
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Ещё один крупный специалист.
Собрать бы все это Зелёное говно да кнопку смыва нажать.
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В Укроборонпром входит 134 предприятия,из них частные 9,остальные на шее народа.
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Ты смотри уже раскопал???? А свои 300 тыс в месяц ты туда вписал?
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"Миллиард гривен. Почти столько украли у Укроборонпрома за последние 10 лет", - Найем.

Воно то так, але ніхто не сяде, прийдуть інші "оптимізатори". Та й сам Найем фактично обкрадає Укроборонпром і державний бюджет відповідно щорічно майже на 4000000 грн. своєю "зарплатою".
А є ще один "трудяга" Лещенко в Укрзалізниці. Там теж нізащо отримує сотні тисяч гривень щомісячно.
Але фору всім дає "трудоголік" смілянський, який в збитковій Укрпошті отримує майже 1,9 млн.грн. щомісячно. Оце вже повний 3,14...дець!
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пора вже премію нараховувати і мамі посилати
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Мать Мстафы умерла сразу после рождения ребенка
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Братья Найемы не бедны,что брат Мустафы,Маси адвокат,что сам журналист.Их отец Наим, был министром образования Афганистана
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да-да, папередники так крали что когда перестали воровать, сразу в стране быра в бюджете возникла
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Миллиард гривен за 10 лет? что то мне кажется что Мустафа приуменьшает.
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ЗЕгенераты так это же обычное патяканье языками..самое натуральное пустозвонство. ЗЕбилы когда реальные посадки будут?? Или так и будете лохотрон словесной акробатики 5 лет устраивать??? Порошенко когда посадите, что мешает??
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В Мустафи така зарплата, що і красти не потрібно ))
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Сначала барига всё воровал, а потом пришли ЗЕкловуны квартальные с бородатой бабушкой и денег совсем не стало... "Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років", - Найєм - Цензор.НЕТ 4077
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мустафа а ты в эту иконографику свою зарплату не включил? млрд. вже вкралы и ты еще миллиончик через свою платню скоммуниздишь! вы же честные офигенно. и еще - а ты мустафа чтоткрупный эксперт в сфере военной техники и озброення? блин у вас в слугах все какие то многостаночники.....
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ну так гравфік дай 2009-2013 і 2014-2019 ну шоб чесно було. Чи там так вийде, що при баризі там фігню вкрали?
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Пока что зарплаты Мустафы с Лещенком тянут из бюджета не меньше чем недоказанные откаты Свинарчуков, а результат работы нулевой. Не пойман ни один коррупционер, не возвращено ни одной гривны в бюджет.
Какие-то общие цифры за 10 лет, непонятно кто, кому и где.
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